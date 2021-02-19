Спасенного в Приморье краснокнижного журавля весной выпустят на приграничном озере Ханка

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Редкий японский журавль, спасенный от гибели в снегах на севере Приморья, в апреле должен будет вернуться в дикую природу, новым домом для птицы станет озеро Ханка вблизи российско-китайской границы. Об этом в пятницу, в День орнитолога, ТАСС сообщила ведущий координатор проектов Амурского филиала WWF России Анна Сердюк.

"Журавль в очень хорошем состоянии, прекрасный внешний вид, никаких повреждений. Ведет себя абсолютно адекватно, тревожно относится к людям <…> Это значит, что он готов к выпуску", - сказала Сердюк.

По словам специалиста, принято решение вернуть птицу в дикую природу в апреле этого года вместе с еще одной особью, находящейся на лечении в центре реабилитации в Приморском крае. Новым местом проживания краснокнижного журавля станет озеро Ханка, находящееся на границе Приморского края и КНР, и часть которого включена в Ханкайский заповедник.

"Во-первых, они будут выпускаться вдвоем, то есть уже не один, во-вторых, его будут выпускать в момент, когда птицы только прилетели с юга. Он успеет социализироваться, найти пару или привяжется к какой-то группе, сможет проследовать с другими птицами по миграционному пути", - добавила эколог.

Сердюк уточнила, что одна из вероятных причин, по которой птица сбилась с пути, связана с тем, что молодой журавль не успел образовать пару или примкнуть к группе сородичей для миграции.

История спасения

Журавль по кличке Квотер родился и вырос в заказнике "Муравьевский" Амурской области. Его выпустили на волю в мае 2020 года в возрасте полутора лет, предварительно надев датчики для слежения. Сначала птица до глубокой осени пробыла в Приамурье, затем отправилась на юг Китая и внезапно повернула на восток. Преодолев 1 тыс. км, в декабре Квотер оказался на севере Приморского края - нетипичном месте зимовки для этих особей.

На спасение журавля выехала группа специалистов. В это время местные жители начали его подкармливать - засыпали поле кукурузой и специально ловили для него рыбу. "Большая опасность заключалась в том, что кормов не было, все замерзло. Без дополнительной подкормки он бы точно не выдержал", - уверена Сердюк.

Операция по отлову птицы продолжалась в течение двух месяцев, так как особь оказалась очень осторожной, и привычные методы не сработали. Специалисты построили снежное укрытие, в котором один из ученых провел несколько суток.

Как рассказывал орнитолог Сергей Сурмач, журавля долго подкармливали возле сугроба, пока он не привык к этому месту и людям. После отлова птицу доставили в центр реабилитации диких животных на юге Приморья.

Японский журавль занесен в Красную книгу России как самый редкий из журавлей бассейна Амура и второй по малочисленности в мире - около 2,8-3 тыс. особей. Основная часть популяции гнездится исключительно в бассейне Амура, а зимой улетает на Корейский полуостров.