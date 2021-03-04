Спасибо, что ушел. Как контейнер для вещей бывших помогает правильно расстаться с прошлым

Во время пандемии часть пар не выдержала испытания карантином и разошлась, не возвращаясь даже за вещами. Команда благотворительной организации "Спасибо" нашла нестандартный способ помочь жителям Петербурга стереть неприятные воспоминания о бывших возлюбленных. В преддверии весны в городе появился контейнер по сбору вещей, от которых людям по понятным причинам хочется избавиться. Автомат установили в общественном пространстве "Никольские ряды"

Бывшие одежды "В этом году из-за ограничений, связанных с ковидом, оказалось невозможно поставить контейнер в торговом центре, потому что был риск, что может столпиться народ, — рассказывает автор акции "Принеси вещи бывших, избавься от прошлого, помоги тем, кто нуждается" Ксения Чепига. — Поэтому площадка должна была быть такой, в которой есть какое-то наблюдение, чтобы нам могли оперативно сообщить о переполнении ящика. С другой — она должна была быть на улице, чтобы даже если бы люди столпились, то это было бы не очень опасно. Такие пространства в городе можно пересчитать по пальцам — это "Севкабель Порт", двор Василеостровского рынка, "Никольские ряды". В контейнере, говорит Ксения, оказывается больше женских вещей, чем мужских, но это не значит, что женщины реже за ними возвращаются. "Это среднестатистическая история по всем контейнерам, установленным в городе, — женщины в целом приносят больше вещей, чем мужчины. Из чего можно сделать вывод, что автоматом в "Никольских" пользуются так же, как и обычным контейнером для любых вещей". Специалист пресс-службы "Никольских рядов" Яна Зяблина подтвердила слова Ксении: в основном, говорит она, люди приносят вещи, никак не связаннные с их личной жизнью.

Чтобы проверить, так ли это, мы решили сами спросить у участников акции, с какими историями и чьими вещами она приходят в культурный центр. У автомата мы встретили Евгению Кудрявцеву и Андрея Ершова, которые решили очистить свои дома от лишних предметов гардероба. Студентка петербургского института принесла вещи своей бывшей соседки, которая переехала в другую страну, почти ничего не взяв из съемной квартиры. Узнав об акции через соцсети, Женя решила отдать футболки, блузки и брюки в благотворительную организацию. История Андрея все же личная: он принес свою старую кофту, которую любила носить бывшая девушка. "Автор художественного оформления контейнера уличный художник Loketski [Локетски] принес с собой на акцию интересный набор, — делится еще одной историей Яна Зяблина. — У него был женский шарф и книга, которые он положил в контейнер. Рассказал, что его нынешняя жена сильно удивилась, когда узнала, что среди его вещей есть такие предметы. То есть этот контейнер — он не только для одежды". Пункт приема вещей бывших стоит третью неделю, и за это время посетители пространства заполнили его полностью, оставив около 200 кг вещей, так что их жизнь продолжится даже после расставаний их владельцев. Спасибо за одежду Благотворительный проект "Спасибо" появился в Петербурге десять лет назад. С его помощью ведется сбор ношеной одежды для нуждающихся. Всего в городе установлено около 100 контейнеров. "Мы собираем в них вещи, отправляем в наш сортировочный центр, там мы их разделяем и отправляем по разным направлениям. Часть вещей идет напрямую в благотворительные организации Петербурга, Ленобласти и других регионов. Мы работаем с ними по запросам. Например, в "Ночлежку" (благотворительная организация, помогающая бездомным людям) никогда не попадут короткие юбки, платья, каблуки — то, что им не нужно, — описывает устройство проекта Чепига. — Второе направление — у нас есть наш бесплатный центр выдачи, где мы ежегодно одеваем 10 тысяч семей. Это огромное пространство, куда нуждающиеся могут прийти два раза в год и совершенно бесплатно одеться. Третье направление — это продажа вещей — оптом и в розницу".

Большинство пунктов для сбора одежды расположено в крупных торговых центрах, общественных пространствах и гипермаркетах. Ксения говорит, что чаще всего вещи приносят в точки торговых центров "Мега" Ленинградской области и ТРЦ "Галерея" в центре города. "Спасибо" — это не типичные секонд-хенды, работающие по бизнес-системе с целью заработка. Вся прибыль восьми магазинов направляется в благотворительные организации. Каждый год команда "Спасибо" выбирает около десяти фондов (в этом году — 13), которым оказывается ежемесячная финансовая поддержка. "К примеру, детскому хоспису необходим сотрудник на зарплату 70 тысяч рублей. И мы говорим, что целый год мы будем платить эти деньги и они могут на нас положиться. У каждого фонда какая-то своя сумма", — поясняет Чепига. Непригодная к использованию одежда идет на переработку — это 10% от всех вещей. Вещи из неперерабатываемых материалов отправляются на свалку. Однако организация старается минимизировать это число. Дизайнеры создают из ветоши брелоки, чехлы, кошельки и другие полезные вещи для быта, которые в дальнейшем реализуются в магазинах, расписывают их в технике тай-дай, пользующейся большим спросом среди молодежи. В "Спасибо" даже представлена коллекция одежды из переработанной ткани, которая в настоящее время продается в новом магазине Tack Tack ("Так Так") в торговом центре "Мега Дыбенко". Также благотворители сотрудничают с театрами и кинопроизводителями города, отдавая им вещи под будущий реквизит. "У меня есть любимая история, когда магазин косметики отдал нам старую форму своих сотрудников, которая им больше была не нужна. Нам поступило огромное количество черных рубашек разных размеров. Пристроить их, казалось, просто невозможно. Но примерно в этот же момент к нам поступил запрос от одного из городских театров, что им нужна черная одежда для их новой постановки в большом количестве. И это все так чудесно сошлось, что все эти рубашки направились им и все были счастливы", — делится собеседница. Так и получается большая экологическая система — круговорот вещей в Петербурге. "Коллабы" филантропов За годы работы "Спасибо" наладили сотрудничество со всеми благотворительными организациями, театрами, общественными пространствами города, а также со многими знаменитостями и экоорганизациями. Станция приема одежды бывших — это не первый концептуальный ящик в городе. "У нас периодически появляются контейнеры для разных типов вещей. Мы делали контейнер для спортивной одежды со школой идеального тела "Секта". С центром детского развития "Сити Кидс" в "Меге Дыбенко" мы делали контейнер для детских вещей. В планах — сделать отдельный контейнер для обуви", — говорит Чепига.

' ТАСС/Ruptly'

В последний месяц декабря "Спасибо" представили предновогодний адвент-календарь, по которому каждый день организация проводила акции совместно с другими экологическими брендами и социальными фондами. "Например, при покупке вещей в "Спасибо" мы давали флаер на бесплатный кофе в инклюзивном кафе "Огурцы", где работают люди с особенностями развития. Каждый день мы подобные небольшие коллабы [совместные проекты] делали".

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