Экстремальный виноград: семья в Якутии научилась выращивать морозостойкую ягоду

"Зимы у нас холодные, лето короткое и жаркое, поэтому в наших условиях виноградом занимаются в основном частники — любители-садоводы. Преимущественно его выращивают в Центральной Якутии — в Намском, Чурапчинском районах и в пригороде Якутска в тепличных условиях", — отмечает Габышева.

В январе средняя температура в этих местах составляет минус 32 градуса. Лето короткое и не сказать чтобы жаркое: бывают, конечно, и 30-градусные деньки, но, по данным синоптиков, даже в июле средняя температура — не выше 25 градусов. При этом, по словам заведующей лабораторией ягодных культур Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства Натальи Габышевой, Ленский район отличается более мягким климатом, чем в остальной Якутии, а за зиму здесь выпадает более 500 мм снега, что позволяет многолетним растениям благополучно зимовать.

Дмитрий и Лидия Серкины живут в маленьком селе Хамра на юго-западе Якутии. Добраться сюда можно либо по реке, либо по автозимнику, преодолев по замерзшей реке почти 80 км от города Ленска.

Серкины в основном выращивают картофель, но в их огороде есть место и ягодам — клубнике, малине, черной смородине. С недавних пор к ним прибавился и виноград. "У меня всегда была мечта получить такой сорт винограда, чтобы он выдерживал наши температуры, чтобы рос как смородина или малина", — говорит Дмитрий.

Все началось почти 20 лет назад. Первой экзотической ягодой в огороде Серкиных стал арбуз. По словам главы семьи, поначалу выращивание собственных арбузов показалось его домочадцам не очень выполнимой идеей. Но прошло время, семена дали плоды, и в первый же год посадки получился хороший урожай арбуза. "Всегда хотел уехать с семейством на юг, но сначала дети в школу пошли, потом, пока собирались, внуки родились. Так что мы подумали: почему бы и тут не устроить юг?" — вспоминает он.

В начале 2000-х годов Дмитрий Серкин решил посадить виноградные косточки. "Тогда я почти ничего не знал о винограде: интернета еще не было, и мы даже не знали, как правильно их сажать. Так что в первый год посадили семена в контейнеры россыпью, а после, когда появились ростки, мы их друг от друга отсаживали. На третий год посадили на открытый грунт, но кусты зимой стали загибаться от мороза. После первой зимовки из 300 саженцев осталось всего 30%", — рассказывает виноградарь.

Выживший

Увлекшись разведением винограда, Дмитрий Иванович стал выписывать саженцы этой ягоды. "Покупал все, что попадалось под руку. Мне важно было посмотреть, как поведет себя здесь тот или иной сорт: некоторые только в июле смогли тут вырасти и до конца лета не успевали созреть. Я использовал отбор — выживает сильнейший, потому что только так в Якутии может прижиться и вырасти виноград", — говорит Серкин.

Отбор продолжался, и в итоге из всех кустов остался только один, но мощный и морозостойкий, впитавший в себя весь суровый климат Якутии. "Его я и размножил для подвоя корней будущих саженцев", — объясняет Серкин.

Дмитрий Иванович уже 18 лет работает с виноградом. По его словам, при выращивании ягоды очень важна глубина посадки винограда — особенно при вечной мерзлоте. Оптимальной глубиной являются 25 см. "Такая глубина позволяет кусту быстро "просыпаться" весной. В Якутии лето короткое, осень наступает холодная. Важно, чтобы виноград поспел вовремя", — отмечает энтузиаст.

Виноград плодоносит только спустя несколько лет после посадки, поэтому с каждым годом урожай семьи увеличивается: в прошлом году Серкины собрали шесть десятилитровых ведер ягод. "Виноград у меня зреет по-разному в зависимости от сорта: одни сорта — в конце августа, другие — в начале сентября", — говорит селекционер.

Все впереди

Из полученного урожая семья делает домашнее вино. "Я всегда знал, что у меня будет расти виноград. Даже не сомневался. Помню, когда впервые сказал, что у нас будет расти виноград, все смеялись. Когда говорил, что скоро будем пить свое вино, хохот стоял… А теперь мы и правда пьем собственное вино", — смеется Серкин.