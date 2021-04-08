Сливочная уха с треской и гадание по пирогам: гастрономический тур в Удмуртию

В Удмуртии совместно с РЖД впервые запустили двухдневный гастротур. Российские туристы приезжают в регион за впечатлениями и заново открывают для себя места с новой культурой сервиса, развитой инфраструктурой и вкусной национальной едой. В феврале 2021 года тур получил Гран-при премии "Маршрут года"

"Когда я похудею? Никогда я так не похудею?" — с невеселыми мыслями подходила я к железнодорожному вокзалу Ижевска встречать туристов из Москвы, которые прибывали на гастрономический тур "Яркие выходные в Приволжье. Вкусно едем! Удмуртия угощает". На километр от перрона в воздухе всем прохожим сообщался запах ржаных перепечей (удмуртское национальное блюдо — сочни с разными начинками) и травяного чая. Люди взволнованно водили носами и искали источник наслаждения. Запахами заведовала группа в ярких красных куртках и шапочках с вышитыми сердцами — "Влюбись в Удмуртию". За полминуты до прибытия московского поезда они развернули на подносах горячие, только что выпеченные перепечи с мясом, грибами, картошкой и разливали чай. Из термоса пахло зверобоем, душицей, веснушками, переспевшей земляникой, разбитыми коленками и бабушкиной колыбельной. Пройти мимо желания не было. Расчет гениальный: туристическая группа у застолья на перроне собралась мгновенно. Никто не потерялся, не зазевался и не опоздал, и под аккомпанемент удмуртских песен все дисциплинированно приступили к дегустации. Тем временем экскурсовод Юлия Михалева энергично отбивалась от посторонних пассажиров, которых притягивали запахи выпечки и разрумянившиеся щеки гостей, готовых продать за одну перепечку все свои московские чемоданы. Ижевское одеяло Гастрономический маршрут, ради которого я надела джинсы на размер побольше, продолжился традиционной обзорной экскурсией по Ижевску. В набитом туристами автобусе я была готова в тишине переварить съеденное, закутавшись в чье-то пальто на заднем сиденье. Ну чего я там не знаю про родной город? Сейчас повезут на набережную, к Михаило-Архангельскому кафедральному собору и музею Михаила Калашникова, будут рассказывать про город-оружейник и лучший в России зоопарк или цирк. Однако экскурсовод Юлия не дала мне вздремнуть. Она начала с того, что не самый красивый город в России Ижевск похож на лоскутное одеяло ручной работы. Здесь перемешались старые и новые районы, заводы-гиганты соседствуют с частной застройкой, татарская слобода — с рабочими кварталами, главная улица для променадов местной интеллигенции — с церковно-спортивным комплексом. Ижевск — город приезжих, сюда, после того как императрица Елизавета Петровна в апреле 1760 года подписала указ о строительстве железоделательного завода, стали съезжаться мастеровые и инженеры со всей страны. Именно эта разношерстность и повлияла на архитектуру города, на гастрономические пристрастия и особый менталитет с твердым заводским характером. После этих слов Юлия дала команду водителю автобуса и увезла нас в далеко не центральный район, на улицу Орджоникидзе.

— Я надеюсь, эту улицу в Ижевске никогда не переименуют! — гордо заявила экскурсовод, а я напряженно оглядела притихших туристов. — В 1929 году в Ижевске начали выпускать мотоциклы, и, чтобы доказать их надежность, жены инженеров и работницы Ижевского мотоциклетного завода в июле 1936 года отправились в первый в России женский мотопробег. Девушки научились управлять мотоциклом и стрелять, сдали нормы ГТО и преодолели почти 1,7 тыс. км до Москвы, по бездорожью переносили железных коней на руках и в назначенный срок, в августе 1936 года, явились перед потрясенным народным комиссаром тяжелой промышленности Георгием Орджоникидзе на Красной площади во всей красе. Тот, увидев, что за мотоциклетными шлемами скрываются девчонки, обомлел и, как золотая рыбка, предложил выполнить любое их желание. Женщины, устало стирая дорожную пыль, попросили построить в Ижевске первый детский сад. Тут я не выдержала, включила телефон и загуглила материалы про первый в России женский мотопробег, о котором почти ничего не знала. Оказалось — действительно, после знаменательного события в 40-е годы ХХ века в Ижевске вдоль улицы, которая сейчас носит имя народного комиссара, появился первый садик. Участницы мотопробега работали в нем воспитателями. Сейчас в двухэтажных корпусах бывшего детского учреждения частные квартиры. Пельмени в сугробе Тем временем наш автобус свернул на неприметную улочку к любимому местному памятнику — трехметровому пельменю. Растроганные историей ижевских мотоциклисток, туристки поначалу отказывались фотографироваться у достопримечательности, прятали слезы и покрасневшие глаза, зато с любопытством выслушали версию экскурсовода о том, что именно Удмуртия, не Сибирь или Китай, является родиной пельменя, и доказательством тому их красноречивое название, которое с удмуртского переводится как "хлебное ушко".

— А распространились пельмени из Удмуртии по всей России по сибирскому тракту. Приезжал ямщик на станцию, закидывал в сугроб горсть пельменей, а утром варил в котелке и был сыт: практично и вкусно, — говорит Михалева. К тому времени наша группа тоже была не прочь закинуться пельмешками, да хотя бы и из сугроба. Туристов немедля привезли в четырехзвездную гостиницу "Park Inn by Radisson", где был накрыт обед с блюдами национальной кухни в современном прочтении местного шеф-повара: ижевский салат с картофелем, сливочная уха с треской и непременные пельмени — щучьи со сметаной. Примерно так, по версии экскурсовода Михалевой, обедала городская элита — заводские инженеры, представители духовенства и зажиточного купечества, после светских прогулок по благородному Александро-Невскому проспекту, сейчас — улице Советской. За общим столом Михалева мне рассказала, что это уже десятый поезд, который команда Удмуртии встречает из Москвы. Первые туристы прибыли в Ижевск в гастрономическое путешествие в августе 2020 года.

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— Пандемия сыграла нам на руку, все страны оказались закрыты, и турист развернулся в сторону России. С тех пор в Удмуртию 1–2 раза в месяц на поезде приезжает группа с туристами, и мы приняли уже более 300 человек, — говорит она. В атмосферу будущего путешествия гостей погружают сразу на Казанском вокзале. Там их встречает экскурсовод, помогает расположиться, а затем в раскачивающемся вагоне-ресторане под горячий чай в фирменных стаканах РЖД угощает удмуртскими сладостями — сарапульскими шоколадными конфетами с апельсиновым и лимонным желе, начинкой "птичье молоко" и тающим во рту зефиром. — Сначала я удивлялась, когда встречала гостей в Москве, какие они дерганные, напряженные. Потом поняла, как их все достало: быстрый темп жизни, толкучка, а сейчас еще эти маски, постоянные ограничения. В Удмуртии я сразу предлагаю им замедлиться и получать удовольствие. Объясняю, что у нас нет таких жестких карантинных ограничений. И со временем замечаю, что на второй день экскурсии они перестают ругаться, лица расслабляются, — рассказывает Михалева. Баба-яга и колобки После обеда в гостинице туристов, как это водится в гостеприимной Удмуртии, снова зовут на обед. На этот раз в музейно-архитектурный комплекс под открытым небом Лудорвай. Здесь 30 лет назад на место исчезнувшей деревеньки начали свозить сохранившиеся удмуртские, татарские и русские усадьбы и открыли музей на 60 гектарах. Тут проводят массовые праздники — Масленицу, окончание посевных работ "Гербер", яблочный и медовый спасы и даже гуляют свадьбы. Летом в Лудорвае спеет земляника, зимой рубят проруби для крещенских купаний. Перед очередным застольем гостей ведут на ветряную мельницу. Это 120-летний экземпляр, который из-за ветхости включают всего на пять минут по праздникам. Тем не менее здесь до сих пор сохранился запах хлеба, муки и почтенного мышиного семейства. Удмуртия — не Голландия, поэтому ремесленники сделали крышу поворотной, как избушку Бабы-яги, чтобы ловить любое дуновение ветра. После способной вертеть головой мельницы по мокрому снегу шагаем в стоящий по соседству амбар, где есть и сусеки, и короба, в которых орудовала сказочная бабка, сподобившаяся испечь для дедушки колобка.

Описание Мельница в музейно-архитектурном комплексе под открытым небом Лудорвай © Евгения Самуськова/ТАСС

— Сусек — это перегородка в отделении амбара, в коробе, где хранится зерно. Эта перегородка мешает зерну высыпаться, и здесь, и в углах короба скапливаются остатки хлеба, о котором говорится в сказке, — рассказала экскурсовод музея. Разомлевшую от мыслей о вымешенном на сметане колобке публику приглашают в удмуртскую усадьбу, показывают обрядовую куалу — кухню с очагом и земляным полом, а потом рассаживают за стол в красном углу избы, прямо под иконами. Здесь туристов кроме уже знакомых перепечей потчуют табанями с зыретом. Это толстые кислые блины и похожий на бешамель заварной соус из молока и муки. К выпечке детям предлагают крепкий чай, а взрослым — алкогольный напиток посятем, теплый самогон на травах, который разливают прямо из металлического чайничка. Вместо стопок — баночки с выпуклым дном, чтобы посуду невозможно было поставить на стол, не осушив до дна. Стекла на окнах запотевают, туристы слушают удмуртские народные песни и даже умудряются подпевать и танцевать. Выходим из избы (я расстегиваю верхнюю пуговицу на джинсах), обнимаемся, прыскаем над общими шутками, как старые добрые друзья.

Описание Табани и перепечи © Экскурсионный центр "Влюбиться в Удмуртию"

— Мы, наверное, их тех неугомонных туристов, которые узнают историю своей страны, а она нам очень интересна, личными визитами в регионы. Ни одна теория и книга не расскажут об этом вот так, как здесь, таким прикладным путем. Мы уже много где были, посетили много городов, и Ижевск — продолжение этой истории. Нам интересно все, начиная от фонетических особенностей речи до гастрономических привычек. Конкретно в этом месте нам понравилось удивительно стройное пение и красивый язык. Хотелось бы, чтобы береженое отношение к этому в республике сохранялось и дальше, — говорит туристка Наталья Каначкина. После Лудорвая туристы спрашивают второго экскурсовода Марию Наговицыну, которая сопровождает нас в традиционном наряде южных удмуртов, об особенностях национальной одежды. На Маше яркий платок, на шее звенит монисто — украшение из монет, которое кроме того, что отгоняло злых духов, имело и вполне прикладную функцию — прикрывало разрез на платье, необходимый женщине для кормления младенца.

— Удмурты очень бережно относились к своей одежде. Полотно ткали самостоятельно, и резать ножницами его было не принято. Ткань раздвигали руками, вытягивая по ниточке. По вышивке, платку и оборкам на платье удмурты могли определить, из какого рода человек, из какого района и деревни, — рассказала Наговицына. Сколько может съесть турист На следующий день группа едет в Сарапул, из Ижевска до него рукой подать. — В этом городе, который совсем не похож на Ижевск и удмуртскую деревню, вас ждет купеческий обед и салонные игры. Сарапул расположился на берегу Камы. Его название переводится как "желтая рыба". Именно с этих берегов стерлядь доставляли во дворец императору, — предупреждает Михалева. Завтракать туристов привозят на дачу бывшего городского головы, мецената Павла Башенина, которая была построена в начале XX века. Ее особенность в том, что каменное здание выглядит деревянным и воздушным благодаря сложной имитации. Дачу украшают балконы, веранда, эркер. На плотном весеннем снеге как в зеркале отражаются сияющие на солнце ее белые стены. Через пару месяцев в здешнем саду зацветут розы, а на ступеньках будет играть маленький оркестр. По-хорошему сюда следует приезжать в собственных кринолинах и смокингах, томно размахивать шелковым веером и носить шляпы. Но если нет своих — предлагают примерить мужское или женское костюмное платье начала XIX века и вместо портрета маслом сделать селфи в купеческих интерьерах. Гостям накрывают стол для чаепития, к которому подают пирог-разборник для гадания. Каждый кусок со своей начинкой. Если попадется яблочная — к здоровью, вишневая — к любви, а вот от начинки с сухофруктами, которая в семье Башенина считалась признаком непростого года, туроператор отказался. После чаепития, как и полагается в гастротуре, — званый обед на два часа с переменами пяти блюд в лучшем ресторане города. Перед этим туристы едва успевают перевести дух, покатавшись с обзорной экскурсией по улочкам Сарапула и поднявшись на Старцеву гору, откуда видно, как поворачивает Кама, а за ней темнеют леса Пермского края.

Описание Дом мецената Павла Башенина © Экскурсионный центр "Влюбиться в Удмуртию"

— Меню для званого обеда нам утверждала правнучка Башенина — Светлана Степановна Комиссарова. Даме 77 лет, она до сих пор поддерживает семейные традиции. Более того, все эти блюда до сих пор подаются к столу на день рождения Павла Башенина в июле, когда в Сарапул из Америки, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга приезжают его потомки и закатывают пир, — рассказывает экскурсовод. Начинается обед безобидно: небольшая порция постных оладий с солеными грибами и лимонной купеческой наливкой. Потом выносят три вида пельменей: практически черные, из ржаной муки с квашеной капустой, а также щучьи и пельмени с редькой. Тоже, кажется, ничего криминального — порция из двух-трех пельмешек запивается бодрящей хреновухой на имбире, жгучем перце и меде. Вскоре официанты выносят вареные овощи антреме и свекольник с кубиками льда. Сосредоточенно едим, следуя совету хозяйки ресторана, избавляемся от привкуса рыбы перед мясным блюдом. После под рассказы о том, что вообще-то настоящий купеческий обед из 30 блюд длился по девять часов с перерывами на танцы и картишки, приходится идти на сделку с совестью и съедать еще и полбу с рубленой говядиной в сливочно-лимонно-селедочном соусе. От вида пятого, десертного блюда на глаза наворачиваются слезы: слишком вкусно, но слишком много. Шеф-повар устраивает мастер-класс и готовит на открытом огне блинчики фламбе — обжигает их и подает к ним цитрусовый соус, шарик мороженого, морковный чай со сливками и клюквенную настойку. Сытые туристы после щедрого угощения щедры на шопинг, они скупают настойки, сладости и даже замороженные пельмени с диковинными начинками. Мешок сувениров В конце гастрономического приключения экскурсовод вместе с официантами пытаются утрамбовать потяжелевшую группу в автобус. — Сначала всем кажется мало, хотят еще конфет и посятема, а после застолья в Сарапуле туристы просят о пощаде, — признается она с улыбкой.

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По дороге на вокзал Юлия Михалева умудряется почти расстроить нафаршированных туристов заявлением о том, что в Удмуртии они посмотрели лишь малую часть достопримечательностей и даже, например, так и не попробовали крафтовый сыр в селе Норья Малопургинского района, не побывали в гостях у прославившегося на весь мир коллектива "Бабушки из Бураново", что приличные люди обязательно заезжают в Глазов, где находится один из лучших муниципальных театров страны "Парафраз". — Наш тур рассчитан на два или три дня, в случае если понедельник — праздничный день. Вот тогда мы успеваем побывать в Воткинском районе, и у туристов складывается абсолютно мозаичное представление об Удмуртии. Сначала мы заезжаем в средневековую усадьбу к варягам в "Варяжскую дружину", где нас угощают лепешками из печи, потом в Воткинск — город, где родился Петр Ильич Чайковский, здесь мы обязательно заходим в его дом-музей, потом отправляемся в сквер Владимира Высоцкого, там установлены его памятник и четыре таксофона вокруг. Я советую туристам мысленно задать вопрос, снять трубку автомата — и каждый услышит в ответ свою песню Высоцкого, — продолжает дразнить туристов экскурсовод. В ответ раздаются мольбы позвать их в гости снова, скинуть информацию в мессенджер и сориентировать по цене. В Ижевске туристы закатываются в свой вагон дружной колонной колобков и радуются, что едут поездом, а не самолетом — иначе за перевес их мешков с сувенирами пришлось бы изрядно доплатить. — Что-то в поезде съедят, что-то все-таки довезут до дома, — радуется Юля. Она уверена, что большинство туристов вернутся к ней обратно, поэтому не спешит удалять их общий чат, обещает уже вечером выслать фотографии — ведь все дни туристов сопровождает профессиональный фотограф — и приглашает в Удмуртию еще. В ответ из окна купе ей машут щекастые москвичи. Не иначе, сразу пойдут в фитнес-зал, качаю я головой и решаю до дома идти пешком.

Описание Экскурсовод Мария Наговицына на вокзале © Экскурсионный центр "Влюбиться в Удмуртию"