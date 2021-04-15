В Мурманской области под "арктический гектар" выделят более 1 млн га

МУРМАНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Более одного миллиона гектаров планируют выделить в Мурманской области под реализацию программы "Арктический гектар". Об этом в четверг сообщил ТАСС губернатор Андрей Чибис.

"В Мурманской области сейчас определяются территории, где можно будет получить землю. Предварительно планируем выделить более миллиона гектаров. В том числе земли, расположенные недалеко от известных туристических мест, а также вблизи городов, федеральных и региональных дорог. Есть интересные места вблизи Мурманска, Мончегорска и Кандалакши", - сообщил ТАСС Чибис, добавив, что получить земельные участки северяне смогут по упрощенной процедуре и в более короткие сроки.

Ранее в четверг правительство РФ одобрило законопроект о дополнительном "дальневосточном гектаре" и распространении программы упрощенного предоставления земельных участков на Арктику. Законопроект будет внесен в установленном порядке в Государственную думу.