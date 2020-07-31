"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли

С 1 августа земельные участки в Республике Бурятия и Забайкальском крае станут доступными для всех граждан России, а также участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в РФ.

Раньше на бесплатную землю в этих двух регионах могли претендовать только дальневосточники.

Получить землю в пользование могут только россияне, иностранцы не вправе даже арендовать землю, полученную россиянином. Один человек может получить один гектар. Семье из двух человек полагается два гектара, из трех — три и т.д. Оформить гектар можно на каждого члена семьи, даже младенца.

Чтобы получить участок большего размера, единомышленники могут зарегистрировать групповое заявление до десяти человек.