"Пока мы видим в останках человека — мы сами люди". Как ищут пропавшие самолеты на Курилах

Несколько десятков американских бомбардировщиков пропали в ходе Курильской операции во время Второй мировой войны. Совместная экспедиция Русского географического общества и экспедиционного центра Минобороны России смогла найти и обследовать пять из них

Рельеф здесь такой, будто кто-то скомкал и бросил на землю недочитанное письмо. В сердцах бросил. Сопки, сопки, сопки и непроходимый кедрач. — Я смотрю и понимаю, это не снег, он так не лежит, — металл, а значит, самолет! — Анатолий Калемберг, специалист экспедиционного центра Минобороны, уже в лагере рассказывает, как нашли обломки еще одного самолета. На этот раз PV-1 Ventura. — Кричу: заходим на второй круг!

Описание Анатолий Калемберг © Вера Костамо/ТАСС

Остальные поисковики подтвердили: действительно в зарослях лежит часть самолета, один из пилотов увидел двигатель. У экспедиции были две версии о месте нахождения фрагментов американского бомбардировщика. Первая оказалась неверной, вторая подтвердилась. Неразграбленный самолет Крутые сопки, кедрач и ольхач высотой в несколько метров — посадить вертолет невозможно. Решили рискнуть: через несколько дней подвести машину как можно ближе к находке и высадить десант из двух человек. Антон и Лусеген по очереди прыгают из зависшего над склоном вертолета. От поднятого вихря кустарник идет волнами. Вжимаются под черным матовым брюхом вертолета в землю. Пилот уводит машину в сторону остатков самолета. Видимость в стланике — несколько метров. Стелющийся кустарник цепляется и рвет одежду, мешает двигаться, 300 метров поисковики будут идти полтора часа. Случайно получится найти двигатель. Труднодоступное место сохранило самолет неразграбленным, все шильдики и номера на агрегате остались. Найденным оказался мотор — Р-2800 от самолета-разведчика и бомбардировщика Ventura.

По архивным данным, два самолета ВМФ США упали в море. Четыре — разбились или совершили вынужденные посадки в тайге. Остальные сели в Елизово или рядом. Один из погибших самолетов был найден в районе Налычево, другой — недалеко от вулкана Мутновский, третий и четвертый обследованы во время экспедиции. В планах — еще неделя работы на месте падения найденного самолета, но уже в сентябре. Для идентификации борта нужны еще номера. Неизвестно, смог ли спастись экипаж разбившейся машины. — Возможно, экипаж покинул самолет — мы не знаем, смогли ли они приземлиться на суше: до океана всего полтора километра. Машина падала со стороны воды. А то, что обломки найдены на склоне, говорит о том, что самолет был неуправляемым или экипаж покинул бомбардировщик и он падал, — рассказывает Калемберг. Поисками Анатолий занимается с 2015 года. Причем не только на земле, но и под водой. Профессиональный водолаз погружался во многих местах от Охотского до Баренцева моря. Приходилось работать на глубине свыше 20 метров.

Описание Анатолий Калемберг © Вера Костамо/ТАСС

В сентябре, кроме работ с Ventura, будут поиски на двух озерах. Есть версия, что там затонули самолеты: один с американским, второй с советским экипажем. — Поднимаешь технику и понимаешь, на каких машинах воевали наши деды. Как трудно им приходилось. В поисках нам часто помогают военнослужащие. Эти парни приезжают на поиск одни, а уезжают совсем другие. Все меняется, когда ты находишь солдата или девчонку-санинструктора с медицинской сумкой. До молодежи вдруг доходит, что такое война. А если говорить о поиске американских экипажей — мы вместе воевали. Мы помним — и это важно. Даже если кто-то забыл. И эти солдаты имеют право наконец вернуться домой. Машина времени В палатке натоплено, к ночи похолодает. Над вулканом Желтовским висят серебристые облака — тонкими светящимися нитями. Совсем рядом сквозь металл боевых машин прорастают цветы и трава — утверждая жизнь. Вечером — после поисков — разговоры. Чаще всего о людях, превратившихся в память и имена.

Описание Экспедиционный лагерь © Вера Костамо/ТАСС

— Когда прихожу на поле и нахожу бойцов — знаю, что они там должны лежать. Почему? Я изучал вопрос, знаю, что там происходило. Иногда кажется, что события 41-го года я видел сам. — Лусеген Хейгетов, командир поискового отряда "Родина", занимается военной археологией 20 лет. — Любая вещь, вписанная в контекст истории, не будет молчать. Пока я не выясню, почему она тут лежит, не успокоюсь. Около десяти лет Лусеген занимается узким пластом истории: октябрем — ноябрем 1941 года на территории Ростовской области, вблизи села Чалтырь.

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— С 2008 года я писал во все архивы мира, искал немецкие документы — аэрофотоснимки. Мне ответили из Национального управления архивами и документацией (National Archives and Records Administration, NARA). Я договорился, чтобы они нашли и скопировали нужные мне фотографии, — рассказывает Лусеген. — Есть вещи, о которых ты знаешь, но уже никогда не сможешь увидеть. Я знал, что мой прадед в 1922 году построил дом, я его не застал. Но 30 мая 1943 года немецкий самолет-разведчик пролетел над селом и все сфотографировал. Дом прадеда, наше подворье, вот они, траншеи, вот рубежи — все как мне рассказывали. Это по сути — машина времени. Потом появился не менее интересный источник — немецкие дивизионные документы, журналы, где по дням и часам описано, как велись боевые действия, говорит Лусеген. Все это нужно соотнести с документами Красной армии. — Выясняется, что вся описанная история первых боев за Ростов-на-Дону очень поверхностная. Некоторые вещи, которые считались аксиомой, придуманы — их или не было, или все было по-другому.

Поиски, работа с архивными документами, разговоры с очевидцами — каждые новые данные — "ниточка к новому клубочку". — Я не люблю выкрикивать: что-то узнал и "выкрикнул". Все должно быть вписано в контекст. Каждый новый документ закрывает какой-то пробел, но и открывает новую часть истории. Все-таки 80% работы поисковика — это работа за столом. Призрак самолета Маресьева — Работа в архивах и поле ради одного — истины. Возьмем Алексея Маресьева (летчик-истребитель, Герой Советского Союза, прототип главного героя известной повести Бориса Полевого Алексея Мересьева — прим. ТАСС). Перед нами портрет, появившийся после прочтения "Повести о настоящем человеке" Бориса Полевого. Но после работы в архивах ты видишь совершенно другого человека, с другим характером. И этот новый Маресьев гораздо сильнее, лучше, — говорит Юрий Костькин, руководитель поискового направления Музея техники Вадима Задорожного. При работе с самолетами и громкими именами часто открываются неизвестные моменты.

Описание Руководитель поискового направления Музея техники Вадима Задорожного Юрий Костькин © Вера Костамо/ТАСС

— Огромная ошибка, когда группа собирается и просто едет в лес искать. Нужна предварительная работа с документами, очевидцами. Несколько лет назад у нас была программа по поиску самолета Маресьева, — вспоминает Костькин. — Сам Маресьев очень не любил рассказывать об этом. Документы находились под грифом "секретно" долгое время. Самолет Маресьева найден не был, но под эту программу обнаружили 14 других боевых машин. — Алексей совершил жесткую вынужденную посадку. Его выбросило из самолета, он травмировал голову и левую руку. Это происходило в районе болота Лютицкое. Летчик приземлился в тылу: в километре-полутора от него находились два госпиталя, за спиной была линия фронта. Но он не сориентировался и пошел в сторону болот, постоянно терял сознание. Провалился в ледяную воду, а дело было в апреле, промочил ноги и сутки пролежал без сознания. Весь его путь — по разным версиям от 6 до 10 километров, он шел 18 суток. Несколько раз выходил к деревням. Но уходил от людей, — рассказывает Юрий. Нашли летчика в деревне Плав дети. Друг Маресьева Андрей Дегтяренко на самолете У-2 увез умирающего летчика в Москву. А машина Маресьева была утилизирована через полтора месяца. Уже позже с ампутированными ногами, на протезах, Маресьев сбил семь самолетов, до травмы — четыре.

Поиски для Юрия начались случайно — однажды в поле рядом с деревней Трошино под Вязьмой он наткнулся на гофрированную трубку, торчащую из земли. Потом нашел еще одну и еще. Потянул и вытащил противогаз. И понял: противогаз — значит, человек. — Меня очень это задело. По приезде в Москву начал читать о событиях, которые там происходили. Расписано было все практически по минутам. Сейчас под Вязьмой проходят "Вахты Памяти". На этом поле поднимают десятки бойцов. Чаще всего солдаты оставались лежать там, где погибали. Все они без вести пропавшие. — Я как-то слышал разговор мальчишек: "Мы поднимаем солдата, а он лежит с открытыми глазами". Череп для этого пацана — это человек с открытыми глазами. Пока мы видим в останках человека — мы сами люди. Вернулись из последнего полета За десять дней поисков группа найдет пять самолетов. На мысе Лопатка в районе залива Камбальный были обследованы фрагменты бомбардировщика Lockheed PV-1 Ventura. Сохранились часть фюзеляжа с хвостовым оперением, два крыла, оба мотора. На обломках был найден выбитый или написанный от руки номер 12. В американских архивах есть фотография экипажа одного из самолетов Ventura под номером 12, который летал бомбить Парамушир. Возможно, это он. В бухте Вестник — Consolidated В-24 Liberator; возможно, именной — с надписью на фюзеляже: "Bugs Bunny: What’s up, Doc?" Заместитель начальника научного отдела Кроноцкого заповедника Нина Ким расскажет: "Прошлой осенью мы во время пешего маршрута от Курильского озера до бухты Вестник нашли детали самолета. Как выяснилось позже, мы не были первооткрывателями, но у меня есть привычка фиксировать координаты всех необычных находок".

Описание Сотрудники Центра современной истории у двигателя самолета В-25 Mitchell © Вера Костамо/ТАСС