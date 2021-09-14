"Новые берега" — новые возможности. Как арт-поместье возвращает людям интерес к жизни

Арт-поместье "Новые берега" в Пензенской области — коттеджный поселок, где созданы все условия не только для жизни, но и реализации людей с проблемами здоровья. В декабре 2019 года здесь были открыты первые дома, в августе 2020 года — третий. Сейчас здесь 40 студентов из девяти регионов России, все выдержали конкурс, важное условие которого — чтобы каждый работал над своим образовательным, творческим или социальным проектом

Когда невозможное возможно На лице Вероники удивление, неподдельная детская радость и одновременно страх. На нее надевают спасательный жилет и усаживают в кресло подъемника, который опустит ее в бассейн. Это устройство сделано специально для людей с ограниченными возможностями, как и все, что есть в реабилитационно-оздоровительном центре, недавно открывшемся в арт-поместье "Новые берега" под Пензой. Кроме бассейна, жители "Новых берегов" смогут воспользоваться спа-салоном, пройти лечебный массаж, позаниматься в фитнес-зале или посидеть в фитобочке на открытом воздухе.

Описание Вероника в бассейне © Александр Поляков/ТАСС

Вероника, немного смущаясь, говорит, что в бассейне ей понравилось. Девочке 12 лет, в младенчестве она перенесла операцию, которая вызвала серьезные осложнения. С тех пор она в инвалидной коляске. После было еще больше 20 хирургических вмешательств, поездки в Москву, сбор средств на лечение в фондах. В какой-то момент мама Вероники Татьяна Сильванович сказала себе: "Стоп, хватит лишать дочь детства". К тому времени Вероника большую часть времени просто лежала на кровати и молча смотрела в свой планшет.

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"Мы жили в деревне в Красноярском крае. Неожиданно у мужа появились проблемы со здоровьем — серьезное неврологическое заболевание, и у меня началась паника: Вероника на коляске, у мужа — вторая группа инвалидности. Мы понимали, что нужно куда-то переезжать, но куда? Вечерами я стала читать акафист Спиридону Тримифунтскому (христианский святой, почитаемый как чудотворец), и однажды мне на электронную почту пришло письмо от фонда, который курирует Веронику в Москве. Обычно я никогда не отвлекаюсь во время чтения, но тут решила посмотреть: в письме была ссылка на проект "Новые берега", — рассказывает Татьяна. "Новые берега" находятся рядом с Пензой, из Красноярского края отсюда несколько тысяч километров. Когда Татьяна прочитала письмо, поместье только начинало застраиваться. По замыслу идеолога проекта Марии Львовой-Беловой, арт-поместье предназначено для полноценной жизни молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, где они смогли бы реализовать себя. Семья Сильванович решила рискнуть, подала заявку с проектом по развитию фермерского хозяйства и прошла отбор.

Описание Вероника с мамой Татьяной Сильванович в храме © Александр Поляков/ТАСС

Сейчас в "Новых берегах" Татьяна Сильванович занимается садом и теплицами, где растут огурцы, помидоры и другие овощи — для местных жителей и для кафе в "Новых берегах". Также женщина — староста в храме. Ее муж нашел здесь работу водителем, а их дочь Вероника ходит в школу в селе Богословка — после открытия арт-поместья в ней сделали пандус для маломобильных детей. "Вероника здесь полностью самостоятельна, занимается вокалом — она очень хорошо поет — и следж-хоккеем (хоккей на санях), была на спортивных сборах", — говорит Татьяна. "Я — правый нападающий", — смеясь, уточняет девочка. Сашка-обнимашка и становая тяга Следж-хоккеем занимаются еще несколько ребят из "Новых берегов". Одним из первых к команде присоединился Валерий Турулин, выпускник Мокшанского детского дома-интерната, в арт-поместье он живет уже больше года. "В следже руки задействованы — и бьешь ими, и отталкиваешься. Для начала сам научился, сейчас ездим в Пензу на арену, помогаю тренировать ребят", — говорит Валерий.

Описание Валерий Турулин © Александр Поляков/ТАСС

Его давнее увлечение, еще со времен интерната, — тяжелая атлетика. "Максимум у меня — до 120 кг в жиме, 180 — в становой тяге и до 125 — в приседании. Ездил в Москву, в Питер, в Сочи на соревнования", — рассказывает он. В "Новых берегах", помимо тренерства, Валерий будет фитнес-инструктором в новом реабилитационно-оздоровительном комплексе. Еще одна жительница "Новых берегов" Саша Семечкина, которую все здесь зовут Сашка-обнимашка за очень крепкие объятия, закончила сертифицированный курс и попробует себя в массаже. Валерий, Саша и другие выпускники Мокшанского дома-интерната — молодые люди с ментальной инвалидностью. Из-за недееспособности они не могут официально работать, в "Новых берегах" они осваивают профессии и получают стипендию. Для таких ребят жизнь в арт-поселке — это возможность приобрести новые навыки и попробовать жить самостоятельно. Кроме того, это реальная альтернатива психоневрологическому интернату, который ждал их после детдома.

"Мы учим их в первую очередь социально-бытовым навыкам и восполняем пробелы в образовании. В интернате за них делали все — готовили, стирали, убирали и если и привлекали к какой-то работе, то только в качестве трудотерапии. Здесь же они это делают сами и для себя, чтобы в дальнейшем, — для тех, кому это возможно, — восстановить дееспособность и выйти во взрослую жизнь", — рассказывает социальный педагог Марина Леонтьева. Марина специально приехала в Пензенскую область из Вологды, чтобы работать в проекте. Сначала она была "социальной мамой" для пяти ребят из дома-интерната, за год их число увеличилось до 12. "Первыми были те, кто хотел в проект, чтобы сменить обстановку, исправить то, что не сложилось. И уже они выбирали всех других — тех, кто, как они считают, будут полезны здесь, найдут себя в "Новых берегах", кто не будет создавать конфликтов. Поэтому у них всех здесь очень хорошие отношения. Последние шесть человек из дома-интерната заехали к нам в начале июля, но, не зная, вы никогда не сможете определить — кто живет здесь уже год, а кто — только два месяца. Все они уже вжились, все — в процессе", — говорит Марина. Жизнь без куратора "Есть кто дома? Помогайте с продуктами!" — кричит с порога новосел "Новых берегов" Валентин Канев. После чаепития с праздничным тортом молодой человек сразу же отправился за покупками. Валентин и его сосед по комнате Максим осваиваются в новом, четвертом по счету доме арт-поместья — он рассчитан на семь человек, в нем будут жить молодые люди с инвалидностью и выпускники детдомов. Среди них — трое студентов "Дома Вероники" — еще одного проекта Марии Львовой-Беловой, который представляет пансион сопровождаемого проживания для молодых людей с тяжелыми формами инвалидности. В "Новых берегах" ребята будут пробовать жить самостоятельно, без куратора.

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"В "Дом Вероники" я приехал в 2019 году, в октябре, но у меня уже были планы на "Новые берега" — переехать сюда, развиваться. Появились серьезные планы и на учебу — хочу пойти в музыкальную школу, чтобы мне там поставили вокал. Буду выжигать картины на дереве и продавать их. Самостоятельно — тяжелее, да. Но, если честно, легких путей я никогда не ищу", — рассказывает Валентин. Открытие нового дома — начало образовательного проекта в рамках "Новых берегов", говорит Львова-Белова. "Изначально мы набирали резидентов с собственными проектами и инициативами. Сейчас понимаем необходимость в участниках из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — выпускников детских домов с инвалидностью, среди которых есть активные ребята, и зачастую им необходимо не просто сопровождаемое проживание, а возможность самореализации. Сейчас мы запускаем проект образовательного кампуса — ребята будут получать не только социальные навыки, но и образование — инклюзивного тренера, специалиста по сервису, руководителя НКО", — рассказывает она.

Описание Кулинарный мастер-класс для выпускниц Мокшанского детского дома-интерната © Александр Поляков/ТАСС