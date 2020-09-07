Вместо интерната и дома престарелых — арт-поместье. Проект под Пензой дает шанс инвалидам

"Новые берега" созданы для того, чтобы люди с тяжелыми диагнозами могли не просто жить максимально полной жизнью, но и реализовывать свои творческие и социальные идеи и замыслы

Кисточка в зубах В ясную погоду Наталья сидит за мольбертом на веранде дома — отсюда открывается неплохой вид на озеро и пляж, где отдыхают местные жители. Рисование — ее любовь с детства, хотя, казалось бы, все обстоятельства были против того, чтобы она могла этим заниматься. "В детстве я совсем не ходила. Когда нас в детдоме выводили на прогулку, я ложилась на песок, зажимала палочку в зубах и рисовала", — вспоминает она. Наталья Шиндина родилась в Туве, инвалид детства. У нее тяжелая форма ДЦП, руки практически не работают. Кисточку она так и держит — в зубах. Женщина пишет маслом, ее картины разлетаются в посылках по всей России, а кроме того, она ведет мастер-классы для детей.

Описание Наталья Шиндина © Александр Рюмин/ТАСС

Прежде чем попасть в "Новые берега", Наталья 19 лет прожила в доме престарелых в Екатеринбурге. "У меня долго не получалось встать в очередь на получение квартиры. Возникла мысль снимать жилье, я обратилась к знакомой, которая занималась благотворительностью, и она мне рассказала о проекте "Новые берега". Я тогда сразу поняла — это то, что мне нужно", — вспоминает Наталья. Так и получилось: арт-поместье смогло дать женщине то, о чем она так долго мечтала — светлое просторное жилье и возможность заниматься любимым делом. "Сколково" для людей с инвалидностью Мария Львова-Белова, инициатор и организатор проекта, исполнительный директор некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности "Квартал Луи", говорит, что под "арт" создатели подразумевают не просто изобразительное творчество. "Мы про искусство жить, про то, что, несмотря ни на какие ограничения здоровья, ты можешь импровизировать и создавать свою мелодию жизни", — рассказывает Мария.

Многодетная мама, по образованию дирижер джазового оркестра, Мария за несколько лет один за одним создала в Пензе несколько проектов по социальной адаптации молодых людей с инвалидностью. Это социальный центр "Дом на Березовском", который расположился в частном доме, принадлежавшем родителям Марии, — в нем ребята с инвалидностью живут в коммуне и готовятся к самостоятельной жизни.

На эту тему Дом для Вероники: как вернуть человека к активной жизни с помощью простых вещей

Затем был открыт "Дом Вероники" — активный пансион для ребят с тяжелой формой инвалидности, в котором они находятся в сопровождении специалистов. Буквально через пару лет она смогла выйти на федеральный уровень — ее проекты поддержали первые лица страны. Вскоре она получила и финансовую поддержку — в виде грантов и спонсорской помощи. В 2018 году на базе "Дома Вероники" прошли стажировки для молодых людей с инвалидностью, которые хотели бы создавать и воплощать в жизнь свои социальные проекты. Интерес к проекту проявили участники со всей России, и тогда организаторы решили создать пространство, где люди с разной формой инвалидности могли бы творить, не думая о жилье и прочих бытовых проблемах. "У нас появилась идея создать своего рода "Сколково" для людей с инвалидностью. Арт-поместье "Новые берега" — это как раз такое место, куда можно приехать из любой точки России, с любой формой инвалидности и реализоваться, состояться", — отмечает Львова-Белова. Первые резиденты Власти региона выделили для "Новых берегов" землю в селе Богословка недалеко от Пензы. За год построили два дома, куда в декабре 2019-го приехали первые 30 человек, а совсем недавно, в августе 2020 года, открылся третий дом.

Чтобы стать жителем арт-поместья — здесь их называют резидентами, — нужно пройти конкурс: соискатели присылают идеи проектов, которые им хочется воплотить в "Новых берегах". Заявки рассматривает экспертное жюри, если проекты получают одобрение, то соискатель проходит собеседование, после чего его приглашают в арт-поместье. С каждым резидентом заключают пятилетний договор аренды с правом продления. Так каждый резидент получает множество возможностей и одно "обязательство" — реализовать задуманное. Одной из первых в "Новые берега" приехала семья Ольги Щеголевой, многодетной мамы из Самары, воспитывающей родных, усыновленных и приемных детей, двое из которых — колясочники.

Описание Ольга Щеголева (в центре) с приемными и родными детьми © Александр Рюмин/ТАСС

"В коттедже живем я и девять детей. В Самаре у меня условия были хорошие, тоже большой дом. Проект меня заинтересовал прежде всего потому, что он дает возможности для адаптации детей, для того, чтобы они становились самостоятельнее", — рассказывает Ольга. Очень важным для женщины оказалось наличие специальной ванной комнаты — ребенок на коляске может сам подъехать к раковине или заехать в душевую кабину. "Кроме того, здесь есть театральная студия, кружки, с ребятами занимаются логопеды и дефектологи. В Самаре это я не могла себе позволить: уезжая на занятия с одним ребенком, всех остальных приходилось бы оставлять без присмотра", — отмечает Щеголева.

Описание Одна из дочерей Ольги Щеголевой учится играть на барабанах © Александр Рюмин/ТАСС

Проект, который Ольга планирует реализовать в "Новых берегах", связан с помощью и поддержкой приемных родителей в кризисных ситуациях, особенно в самый сложный период — когда новые родители и ребенок привыкают друг к другу. "Помощь, в том числе психологическая, связанная с адаптацией", — уточняет женщина. Первые встречи с приемными родителями уже прошли в Пензе, в полную силу проект заработал в августе. Семьи, говорит Мария Львова-Белова, смогут приезжать в "Новые берега" на двухнедельные реабилитационные курсы, чтобы пообщаться, "перезагрузиться", посмотреть, чем могут заниматься люди с инвалидностью. "И главное — понять, что у детей есть перспективы", — добавляет Мария. Пространство для всех "Новые берега" вызвали интерес у жителей многих регионов: Самарской, Воронежской областей, Екатеринбурга, Красноярского края. Екатерина Змияк приехала в арт-поместье несколько недель назад из Хабаровского края. "Добиралась сюда одна восемь суток на поезде, с двумя пересадками. Хорошо, что помогли службы сопровождения на вокзалах", — рассказала она.

Описание Екатерина Змияк © Александр Поляков/ТАСС

Девушка оказалась в инвалидной коляске 11 лет назад — после того, как попала в серьезную автоаварию. Говорит, что после долгого пребывания в больнице она поняла — нужно продолжать жить и самореализовываться. "Для меня как для человека с приобретенной инвалидностью очень важно саморазвитие. Я занимаюсь настольным теннисом, прикладным искусством, в том числе бисероплетением", — говорит Екатерина. Со своими произведениями она уже не раз побывала на всероссийских выставках, а в 2016 году стала лауреатом международной премии "Филантроп", которая вручается людям с инвалидностью за достижения в творчестве. "Занимаясь всем этим, я постоянно сталкиваюсь с проблемой человека на коляске, проблемой доступности пространства. Здесь, я бы сказала, идеальные условия в этом плане — я без проблем могу выехать на улицу, в магазин за продуктами — куда угодно", — говорит она. Не просто доступность среды, а именно ее удобство в практическом применении — это то, о чем в первую очередь задумывались дизайнеры, проектируя пространства.

Описание Выпускница Квартала Луи Екатерина Дементьева на мотоцикле © Александр Рюмин/ТАСС

"Мы привозили ребят на место и вместе с ними делали все замеры. Была задача сделать универсальный дизайн пространства, в котором будет комфортно чувствовать себя и слабовидящий человек, и человек с нарушением опорно-двигательного аппарата", — рассказывает ведущий архитектор и инклюзивный дизайнер "Новых берегов" Софья, сестра Марии Львовой-Беловой. Расширенные дверные проемы, отсутствие порогов, уклоны при подъездах к домам, специальное покрытие для того, чтобы коляски не скользили зимой по льду, — учитывалось буквально все, включая теплые полы в квартирах и специальное оборудование для ванных комнат, где человек с ограниченными возможностями мог бы принимать душ самостоятельно.

Вообще все оборудование комнат — туалеты, раковины на кухне сделаны так, чтобы человек на коляске сам мог себя обслуживать. Сопровождающих у резидентов нет, специалисты к ним приходят в основном для проведения занятий — по психологии, театральному искусству, кураторы проектов. Если у кого-то возникают сложности, все охотно помогают друг другу. При этом команда "Новых берегов" не ограничивается только своим поселком: позаботились и о самой Богословке, ведь обитатели арт-поместья постоянно выезжают в село, а дети из многодетной семьи, которая живет в "Новых берегах", учатся в богословской школе.

"В школе мы сделали пандус, расширили проемы, потому что многие дети из "Новых берегов" ходят туда. Такую же работу проделали в магазине, работаем над оборудованием пляжа, потому что ребята летом активно им пользуются", — рассказала Софья. Ананасы в теплицах Кроме домов в "Новых берегах" откроют реабилитационно-оздоровительный, образовательный комплексы, часовню, хостел и даже площадку open air для проведения концертов — на это пойдут средства президентского гранта, который выиграл "Квартал Луи" в этом году. "Все это открывается не только для того, чтобы ребята комфортно здесь жили и могли не выезжать отсюда. Наоборот, мы хотим сделать "Новые берега" центром притяжения", — отмечает Софья Львова-Белова. В арт-поместье планируется создать и новые рабочие места — например, здешние обитатели смогут трудиться в теплицах. Проектом будет заниматься семья Сильванович, которая приехала в Пензенскую область из Красноярского края.

Описание Татьяна и Владимир Сильванович © Александр Поляков/ТАСС

Для начала семья планирует заняться проектом, экспериментальным во всех смыслах: выращиванием тропических плодов — ананасов. В этом деле семье будет дистанционно помогать консультант из Коста-Рики, которого нашли сотрудники "Новых берегов". Татьяна и Владимир Сильванович познакомились еще в детстве. В Красноярском крае у них трое взрослых детей и свой дом. В "Новые берега" они приехали не только чтобы реализовать свой проект, но и для поддержки своей дочери Вероники. "Ребенок маломобильный, она будет учиться в Богословке, а я здесь — спокойно работать в теплицах", — рассказывает Татьяна. Чтобы был шанс Предпочтение при отборе резидентов, говорит Мария Львова-Белова, отдают тем, кто столкнулся с проблемой, мешающей реализации их идей или инициатив.

Описание Резиденты "Новых берегов" рисуют у себя в комнате © Александр Рюмин/ТАСС

"Это могут быть сложности с жильем, сиротство, отсутствие принимающего сообщества", — говорит Мария и при этом подчеркивает — важен и социальный момент, помощь тем, кто оказался в трудной ситуации.

На эту тему Шанс на жизнь. Как инвалидам найти любовь, стать родителями и сломать стереотипы

"У нас есть здесь небольшая группа, довольно необычная для нас — это ребята с умственной отсталостью из Мокшанского детдома. Они недееспособные, чтобы их забрать, я взяла их всех под опеку. Это ребята, которые в любом случае должны были попасть в ПНИ, других вариантов и перспектив у них вообще не было. И сейчас мы понимаем, что у двоих ребят есть возможность восстановить дееспособность, и даже если посмотреть внешне — какими они были и какими стали, — это колоссальная разница, которая доказывает, что такие проекты, как "Новые берега", в обязательном порядке должны быть, потому что по-другому мы не можем ситуацию изменить", — убеждена Мария. В арт-поместье ребята работают в столовой, на стройке, занимаются живописью, танцами.

Описание Цех по производству полуфабрикатов © Александр Рюмин/ТАСС

"Мне часто говорят: "Не бери этого парня или девушку, ничего хорошего не будет", но я привыкла доверять своему чутью. Если я вижу, что человек хочет жить, неважно, в каком он физическом состоянии и в каком статусе, то эту жизнь можно дальше подогревать, разжигать, можно совершенно невероятные вещи делать. Я привыкла искать эту искру жизни", — говорит Мария. Новые перспективы Среди новых направлений, над которыми работают Львова-Белова и ее команда, — создание детского пансиона для ребят с ограничениями из детдомов. "Мы работаем с ребятами 18+, но очень часто реабилитологи и педагоги говорят нам: "Если бы чуть пораньше начались занятия, то человека можно было бы и на ноги поставить и перспектив у него было бы больше". Мы понимаем, что детский возраст у нас никак не охвачен, и мы приняли решение, что нам нужно пространство, куда мы сможем брать ребятишек", — рассказывает Мария. Планируется, что это будут 21-дневные смены, во время которых с детьми будут работать реабилитологи, специалисты в сфере образования.