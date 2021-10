С тех пор, как папа упал с лошади. Как уральская семья создала ферму и придумала сыр

Сейчас на сыроварне еженедельно производят около 100 кг сыра. Мария и ее мама признают, что рынок очень конкурентный, но не боятся этого: удалось удачно подобрать точки продаж в соседних населенных пунктах, минуя супермаркеты. Многие приходят прямо к дому, где расположены производство и магазин, — не только купить, но и пообщаться. Владельцы планируют расширяться, так как сыра, бывает, не хватает самим.

О том, кто будет помогать расширять семейный бизнес через 10–15 лет (у Марии трое подрастающих детей), хозяйка сыроварни отвечает очень деликатно.

— У меня нет ожиданий насчет своих детей в плане продолжения нашего дела, ведь каждый приходит в эту жизнь со своими задачами и вправе выбирать и строить свою линию жизни. Мы, родители, лишь помогли этим человечкам появиться на свет. Папа вот очень надеется: "А для кого я это делаю?"

Возможно, в глубине души надеется все же не только глава семейства.

"Ровно два года назад мы вернулись из Италии с дипломом! Стартовала наша сырная история! — такой пост появился на странице сыроварни в одной из соцсетей. — И да будет эта история продолжаться нашими детьми, детьми наших детей и так далее. Let It Be!"

Андрей Мешавкин