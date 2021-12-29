Спасение от суровой зимы. Как в самом холодном регионе России делают очень теплые вещи

Зимой температура в Якутии может опускаться до минус 60, солнца мало, и, как правило, стоит плотный туман. Местные жители тщательно готовятся к холоду. По их словам, главный секрет выживания при низких температурах — теплая и комфортная одежда. Предприниматель Афанасий Махатыров, резидент технопарка "Якутия", делает палатки, спальники, портативные гаражи, куртки и спецодежду для охотников, оленеводов, вахтовиков и путешественников. Все это помогает им комфортно перенести арктические морозы

Согреть машину Афанасий Махатыров из города Нерюнгри много лет занимался торговлей: возил из Китая товары и продавал в Якутии. Однажды ему позвонил друг и попросил купить портативный гараж (утепленный чехол для автомобиля, благодаря которому можно оставлять машину зимой на улице). "Тогда я много ездил по районам. Зимой не всегда получалось ставить машину в теплый гараж, а такой чехол мог решить проблему, поэтому сразу опробовал его на своей машине", — говорит предприниматель.

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Опыт оказался неудачным: китайский тент плохо удерживал тепло, и спустя полчаса машина начинала замерзать. Приходилось снова и снова заводить двигатель. Тогда бизнесмен и задумал сделать собственный автомобильный чехол с учетом погодных условий Якутии. Один материал для тентов и варежек Автоодеяла стали шить из бамбуковой ваты, этот материал превосходит привычный синтепон по качеству и быстрее сохнет. Первые партии Махатыров шил сам, когда заказов стало больше, к производству присоединилась его жена Вилена. Со временем супруги переехали в Якутск, и к 2021 году объемы производства выросли до промышленных масштабов. Все изделия выпускают в серебряном цвете, он отражает тепло вовнутрь и позволяет автомобилю дольше стоять с выключенным двигателем при самых низких температурах. Ткань и наполнитель из бамбуковых волокон дают прохладу летом, тепло — зимой. После намокания волокна быстро высыхают, а влагу ткань впитывает моментально. Кроме того, бамбуковые волокна обладают природной способностью избавляться от статического эффекта. "Верхний слой — это материал с металлическим напылением, солнцезащитный, влагостойкий, мягкий и прочный. Средний слой — бамбуковое волокно в качестве утеплителя, оно похоже на советскую вату, но намного легче и лучше других утеплителей. Третий внутренний слой — шелк. Технология используется в палатках, ангарах, также мы делаем варежки, носки, муфты, куртки, комбинезоны из этого материала", — рассказывает старшая швея Валентина Варламова.

Портативный гараж в Якутии уже стал альтернативой классическому. По словам жительницы города Алдана Ольги Воронцовой, она покупает его уже третий раз. "Мы три раза меняли автомобиль, и к каждому заказывали чехол. Днем на улице — минус 35 градусов, ночью — еще ниже, но чехол хорошо держит тепло, и машина заводится с полпинка", — добавляет она. Сейчас продукцию компании знают во многих северных регионах России — от Мурманской области до Камчатки. Наиболее популярного товара в ассортименте фирмы нет, но многое зависит от региона и сезона, считает Махатыров. Например, в Красноярском крае "лучше берут одежду для снегоходов, а на Чукотке — укрывной материал для самолетов". Три в одном Помимо бытовых вещей и одежды на производстве вместе с председателем совета якутского отделения Российского союза спасателей и почетным полярником России Николаем Находкиным разработали модель одеяла с электроподогревом для спасателей. "Я много лет работал руководителем Службы спасения республики. Климат у нас экстремальный, и не все, что есть в стандартном оснащении спасателей, подходит для Якутии. Бывают случаи, когда больного, раненого человека нужно нести до вертолета, а от места происшествия до вертолета идти далеко. <…> Поэтому пришла идея сделать одеяло с электроподогревом. Три в одном — одеяло, спальник, носилки", — говорит Находкин.