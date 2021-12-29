Спасение от суровой зимы. Как в самом холодном регионе России делают очень теплые вещи

Согреть машину
Афанасий Махатыров из города Нерюнгри много лет занимался торговлей: возил из Китая товары и продавал в Якутии. Однажды ему позвонил друг и попросил купить портативный гараж (утепленный чехол для автомобиля, благодаря которому можно оставлять машину зимой на улице).
"Тогда я много ездил по районам. Зимой не всегда получалось ставить машину в теплый гараж, а такой чехол мог решить проблему, поэтому сразу опробовал его на своей машине", — говорит предприниматель.
Опыт оказался неудачным: китайский тент плохо удерживал тепло, и спустя полчаса машина начинала замерзать. Приходилось снова и снова заводить двигатель. Тогда бизнесмен и задумал сделать собственный автомобильный чехол с учетом погодных условий Якутии.
Один материал для тентов и варежек
Автоодеяла стали шить из бамбуковой ваты, этот материал превосходит привычный синтепон по качеству и быстрее сохнет. Первые партии Махатыров шил сам, когда заказов стало больше, к производству присоединилась его жена Вилена. Со временем супруги переехали в Якутск, и к 2021 году объемы производства выросли до промышленных масштабов.
Все изделия выпускают в серебряном цвете, он отражает тепло вовнутрь и позволяет автомобилю дольше стоять с выключенным двигателем при самых низких температурах.
Ткань и наполнитель из бамбуковых волокон дают прохладу летом, тепло — зимой. После намокания волокна быстро высыхают, а влагу ткань впитывает моментально. Кроме того, бамбуковые волокна обладают природной способностью избавляться от статического эффекта.
"Верхний слой — это материал с металлическим напылением, солнцезащитный, влагостойкий, мягкий и прочный. Средний слой — бамбуковое волокно в качестве утеплителя, оно похоже на советскую вату, но намного легче и лучше других утеплителей. Третий внутренний слой — шелк. Технология используется в палатках, ангарах, также мы делаем варежки, носки, муфты, куртки, комбинезоны из этого материала", — рассказывает старшая швея Валентина Варламова.
Портативный гараж в Якутии уже стал альтернативой классическому. По словам жительницы города Алдана Ольги Воронцовой, она покупает его уже третий раз. "Мы три раза меняли автомобиль, и к каждому заказывали чехол. Днем на улице — минус 35 градусов, ночью — еще ниже, но чехол хорошо держит тепло, и машина заводится с полпинка", — добавляет она.
Сейчас продукцию компании знают во многих северных регионах России — от Мурманской области до Камчатки. Наиболее популярного товара в ассортименте фирмы нет, но многое зависит от региона и сезона, считает Махатыров. Например, в Красноярском крае "лучше берут одежду для снегоходов, а на Чукотке — укрывной материал для самолетов".
Три в одном
Помимо бытовых вещей и одежды на производстве вместе с председателем совета якутского отделения Российского союза спасателей и почетным полярником России Николаем Находкиным разработали модель одеяла с электроподогревом для спасателей.
"Я много лет работал руководителем Службы спасения республики. Климат у нас экстремальный, и не все, что есть в стандартном оснащении спасателей, подходит для Якутии. Бывают случаи, когда больного, раненого человека нужно нести до вертолета, а от места происшествия до вертолета идти далеко. <…> Поэтому пришла идея сделать одеяло с электроподогревом. Три в одном — одеяло, спальник, носилки", — говорит Находкин.
Это одеяло, но если его свернуть, оно становится спальником, а через встроенные ручки можно нести на руках, или продеть палку — и получаются носилки. Их могут использовать зимой при ДТП. "На практике применить еще не успели. Одна версия испытывается в Россоюзспасе в Подмосковье, в Якутске есть две модели, которые мы будем испытывать здесь, — отмечает Находкин. — Для спасателей сложно ввести [любое оборудование] в штатное оснащение — это целая процедура, но первый шаг сделан".
Еще мастера изготавливают якутские национальные платья, а также урасы и балаганы — старинные жилища якутов.
Испытание мерзлотой
Не так давно компания арендовала участок земли в самой холодной точке Северного полушария — селе Оймякон. Там планируют создать испытательный полигон "Полюс холода". Температура воздуха здесь опускалась до 67 градусов ниже нуля, а само село входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека.
"Единственную в мире точку холода [в населенном пункте] с наиболее низкими температурами имеет только Якутия, и это наше преимущество. К нам уже обращались из-за границы с предложениями приехать сюда для испытаний. Тут можно испытывать технику, куртки. Мы хотим, чтобы все наши изделия проходили испытания именно в Оймяконе", — делится планами бизнесмен.
Юлия Бочкарева