Огненная старуха, обереги и северный единорог. О сокровищнице народов Крайнего Севера

Кто на самом деле придумал подгузники (возможно, что народы Крайнего Севера и еще в древности)? Во что играют дети на просторах вечной мерзлоты? Как выглядит арктический лимузин? Сколько калорий нужно, чтобы выжить за Полярным кругом и не набрать вес? На эти вопросы ответит выставка "Арктика — земля обитаемая" — одна из ключевых экспозиций Российского этнографического музея, которому в 2022 году исполняется 120 лет

Одно из крупнейших в мире собраний, выросшее в свое время из этнографического отдела Русского музея, сегодня насчитывает больше 700 тыс. подлинных артефактов — хранителей культурного наследия 158 народов Евразии. Коллекции петербургского музея, относящиеся к арктической зоне, — а это десятки тысяч предметов — без преувеличения можно назвать сокровищницей народов Крайнего Севера Люди одного огня Арктические коллекции музея сегодня включают около 30 тыс. предметов и продолжают пополняться. "На постоянно действующей выставке "Арктика — земля обитаемая", которая открылась в 2016 году к Международному культурному форуму и будет открыта по меньшей мере до 2023 года включительно, представлены экспонаты по 16 арктическим народам сибирского региона, а также по локальным группам русских (поморы), коми, карелам, саамам", то есть по народам арктической зоны РФ, рассказала заведующая отдела этнографии народов Сибири и Дальнего Востока Валентина Горбачева. "Здесь столько удивительных не просто предметов, а идей, которые будоражат и обескураживают любого человека, и даже не каждый специалист знаком с такими вещами", — отмечает экскурсовод Елена Федорова. Почти полтора десятилетия она рассказывает посетителям не только об уникальных экспонатах музея, но, прежде всего, о смыслах, которые за ними скрываются. Самым ранним экспонатам на выставке — более 2 тыс. лет. Вместе с тем ко многим объектам одновременно применимы слова "архаичный" и "до сих пор". Подобные им не только используются по сей день, но и даже мало изменились за это время. "Здесь такое место, любимое экскурсоводами", — говорит Елена, остановившись у раздела с огромным фотопанно, с которого одновременно с опаской и интересом смотрят маленький мальчик в меховом комбинезоне и его родители у очага с котелком. Изображение составлено дизайнером из двух снимков — старого (женщина и очага) и современного (ребенок у спального мехового полога в жилище чукчи яранге). "Очень сильная волна ощущений обычно накатывает, когда мы смотрим на фотографию. Она позволяет нам почувствовать, что эти традиции — если не все, то ключевые — сохранены и сегодня", — отмечает она.

Северные семьи с давних пор называют "людьми одного огня". За века у коренных жителей Севера, причем разных народов, сложилось особое отношение к огню — как к самому важному в жизни человека. Из поколения в поколение они передают легенду об Огненной старухе, или Хозяйке огня. "Давным-давно жила молодая женщина. Она сидела в своем чуме, помешивая что-то в котелке над огнем, хотела сына своего накормить, — пересказывает старинный сюжет Елена, вновь обращаясь к фотографии. — Огонь горел ярко, как вдруг одна искра взлетела вверх, упала на мальчика, обожгла его, и он заплакал. Женщина рассердилась и в ярости разбросала головешки в очаге". Огонь сразу погас, стало холодно, темно, не смогла она пищу готовить. Огонь в очаге разжечь снова не получалось, как ни старалась. "Тогда побежала женщина в чум к соседям за огнем: только зашла — и там огонь погас. В ужасе бросилась она к своей старенькой бабушке на окраине селения. Та ей сказала: "Что же ты наделала?! Ты обидела Огненную старуху! Пойдем, посмотрим, что ты натворила". Придя к внучке и заглянув в очаг, бабушка увидела маленькую старушку: глаза у нее горят как огонь, сама она злая-презлая. Стала бабушка упрашивать ее вернуть людям огонь, та — ни в какую. Но к вечеру поставила условие: "Я верну вам огонь, только пусть внучка отдаст мне самое дорогое — сына, из его сердца добуду пламя". Пришлось женщине согласиться, иначе погибли бы все дети селенья. Только это произошло — огонь вспыхнул, а мальчик тотчас исчез и больше его не видели".

Из мира мифов и легенд к реальности возвращают повседневные предметы, назначение которых может быть далеко не очевидным без подсказки: стул из позвонка кита, ложечка из лобной кости оленя, блюдо для подачи мяса из бивня мамонта. "Бытовые предметы сейчас чаще всего используются другие, хотя и такие тоже есть", — отмечает собеседница. Брутальные игрушки и незаурядные способности Среди экспонатов, рассказывающих о воспитании детей на арктических просторах, колыбель из оленьего меха, украшенная красной тканью, разноцветным бисером и рядами металлических пуговиц, кажется самым понятным по своей функции. "Это эвенкийская колыбель конца XIX века. Она принадлежала семье местного князя и переходила из поколения в поколение", — рассказывает Елена. Ярко-красный оттенок сукна — символ витальной энергии и защита человека от злых духов, которые, по поверью, не выносят ничего яркого, блестящего, шумного, потому что мир, где они якобы обитают, лишен этих характеристик. "Когда эти духи приходят в мир людей и сталкиваются с такими предметами, они их боятся и человеку не вредят, потому предметы считаются оберегами", — поясняет она.

Описание Эвенкийская колыбель © Александра Подервянская/ТАСС

Бисер был излюбленным материалом для украшения женских и детских вещей на севере Сибири, его обычно покупали на ярмарках. Колыбель украшена множеством пуговиц: с якорями и похожих на монеты. "Металлические пуговицы до сих пор очень популярны в Арктике. Сейчас они не так, может быть, осмысляются, как прежде, — не как магический предмет, а как ценная вещь. Это чуть ли не валюта, которую можно обменять на еду или вещи", — говорит собеседница. Рядом лежит детская погремушка. "Она современная, — сразу поясняет Елена. — Сделана из копыт оленят. Представляете, младенец лежит в колыбельке с такой брутальной игрушкой?" Тут же неподалеку — аккуратно расставленные не то пробки, не то зубы гигантского животного. "Это игра для детей постарше. Здесь представлены кости оленя: фаланги и надкопытные. Косточки расположены в виде аргиша — оленьего каравана. Наверняка в воображении возникнет сцена перекочевки: впереди стадо оленей, позади люди едут в санях", — рассказывает она, добавляя, что так играли не только "при царе Горохе". Дети оленеводов и сейчас таким образом осваивают занятие взрослых.

Описание Погремушка и агриш © Александра Подервянская/ТАСС

Традиционные игры детей на Севере во многом указывают на их незаурядные способности. Может ли обычный ребенок лет семи взять аркан, поймать им оленя и поставить животное в нарты? "Там с двух лет мальчик тренируется это делать: набрасывает аркан сначала на колышки, воткнутые в землю или в снег, затем на рога оленя, лежащие на земле или — опять же — воткнутые в снег, потом уже на самого оленя — бегущего", — рассказывает Елена. Еще одна из детских задач, закрепленных в традиции, — помогать старшим спасать оленей от беды, которая в летнее время досаждает и животным, и людям в тундре и вынуждает их перемещаться с места на место, — кровососущих насекомых. "Налобники с кисточками помогают оленю уберегать глаза от проникновения этих существ, — продолжает Елена. — А они нещадно кусают. Слепни и оводы откладывают яйца под шкуру, вызывая у оленя довольно мучительное состояние. Взрослые оленеводы или родители собирают личинки слепней, складывают их на расстеленную оленью шкуру и просят детей уничтожить эти личинки, раздавив их ножом". Мех, карты и калории "Эх, поменяли ремень у нашего оленевода, — отмечает Елена, показывая на фигуру в ярко-синей мужской рубахе поверх меховой малицы с красным орнаментом и кожаным поясом. — Это статусный наряд, дорогой. На Севере сукно — дорогой материал, и только зажиточный человек мог позволить себе такую одежду. [Традиционный] пояс как ключевой элемент мужского костюма здесь есть, но прежде был очень забавный — с костяными накладками, с вырезанными мастями карт: бубны, крести, черви, пики". Такое украшение пояса напоминало об одном из самых популярных развлечений в тундре. "Они пасут оленей и — что там еще делать? Два занятия нормальных людей — в карты играть и в шахматы. Интернета там нет, естественно, в планшетах и телефонах там никто не сидит. По умению играть в шахматы они гроссмейстеров мировых обыграли бы точно, — заверяет Елена. И тут же вспоминает: — "Пояс был еще розовым женским лаком для ногтей покрашен — для пущей красоты. Очень эффектная вещь".

Описание Мужской костюм © Александра Подервянская/ТАСС

Одежду из ткани, которую обычно покупали у русских купцов, на Севере носили в летнее время. Зимой — всегда суровой и продолжительной — носили одежду из шкуры промысловых животных. Нганасаны и энцы, охотившиеся на диких оленей, носили совик — одежду глухого покроя с капюшоном, оставлявшую открытым лишь лицо. Бывало, у осваивавших Сибирь русских путешественников их фигуры, увиденные издали, вызывали ужас, в своих дневниках они писали о встрече с безголовыми существами. Женская зимняя одежда у ненцев, хантов, нганасан и энцев традиционно была распашной — таким образом она позволяла женщине выполнить ее главное назначение — родить ребенка и накормить его молоком. Шуба могла служить одновременно и верхней, и нательной одеждой. "У сибирских автохтонов, у арктических обитателей вообще другой теплообмен, — поясняет Елена. — Они концентрируют тепловую энергию и очень хорошо переносят низкие температуры, при этом очень калорийно питаются, употребляя много жира. У них рацион традиционный мог быть порядка 11 тыс. калорий, потому что все это превращается в энергию и они таким образом греются. Лишний вес почти не накапливают. Вы видели когда-нибудь чукчу или коряка с избыточным весом? Не бывает такого". Очень современным из-за своей продуманности и функциональности кажется детский комбинезон из пятнистого меха — цельный, с прорезями для ручек на рукавах и с большим капюшоном.

Описание Детский зимний комбинезон © Александра Подервянская/ТАСС

"Этот костюм сшит в той традиции, в какой и прежде детей одевали. Он из шкуры олененка, и в нем малыш — сам как олененок, — рассказывает Елена. — Мы вспоминаем о магическом, очень архаичном родстве оленя и человека. Даже ушки с головы оленя сохранились на капюшоне, и пуговки пришиты, словно оленьи глазки". Еще одна конструктивная деталь — клапан в задней части комбинезона. "В этом месте между ножками пропускали специальный мешок, как современный подгузник, и наполняли его разными гигроскопичными материалами — сфагнум-мох, пудра из высохшего дерева", — объясняет собеседница. Чудодейственный рог Русские люди обычно ездили на холодный Север за ценным сырьем — мехом и мамонтовой костью, взамен они привозили табак, алкоголь, огнестрельное оружие, спрессованный крупнолистовой чай. "За плитку такого чая чукчи щедро платили — давали двух взрослых жирных оленей-самцов. Его можно ножичком настрогать, заварить. Крепкий напиток получается", — рассказывает она.

Описание Бивни мамонта © Александра Подервянская/ТАСС