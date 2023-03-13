В Югру вернут двух детей, находившихся в зонах боевых действий в Сирии

По словам детского омбудсмена округа Людмилы Низамовой, мальчикам окажут всю необходимую помощь для адаптации к новым условиям

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 марта. /ТАСС/. Два ребенка вернутся в Ханты-Мансийский автономный округ из зоны боевых действий в Сирии в ближайшее время, благодаря чему воссоединятся две югорские семьи - братья будут жить вместе под опекой кровных родственников. Об этом в понедельник сообщила ТАСС детский омбудсмен в округе Людмила Низамова.

"В Россию из Сирии вернулись два ребенка - мальчик 2014 года рождения, у которого в октябре 2022 года в Югру был возвращен брат, и мальчик 2015 года рождения, ранее, в апреле прошлого года, в регион удалось вывезти его двух старших братьев. Теперь две семьи у нас воссоединились", - сказала собеседница агентства.

Сейчас дети находятся на обследовании в Российской детской клинической больнице Министерства здравоохранения России.

По ее словам, один из детей вернется к отцу и двум старшим братьям, а второй - к тете и старшему брату. В Югре им будет оказана необходимая помощь. "В регионе им будет оказываться вся необходимая помощь и поддержка, в том числе психологическая в адаптации к новым условиям жизни, местному климату. С ними будут работать психологи и другие специалисты, чья помощь потребуется, в том числе при адаптации в посещении школы", - добавила Низамова.

Ранее, в воскресенье, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что достигнута договоренность о возвращении из Сирии еще 200 российских детей. Она уточнила, что прибывшие с ней 56 детей будут проходить реабилитацию на протяжении нескольких недель, после чего будут возвращены в кровные семьи.