Программу льготного лечения участников СВО продлили в Вологодской области до 2025 года

Она действует в регионе с 2019 года

ТАСС, 13 марта. Правительство Вологодской области выделило 35 млн рублей на санаторно-курортное лечение участников специальной военной операции в 2023 году. Программу обеспечения льготными путевками в санатории Вологодской области продлят до 2025 года, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"Предлагаю продлить программу по обеспечению льготными путевками на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы и участников спецоперации на весь бюджетный цикл - на 2023-2025 годы. Прошу уделить особое внимание участникам СВО, которые будут проходить [в санаториях области] реабилитацию, диспансеризацию и психологическую помощь, если это потребуется", - сказал губернатор на оперативном совещании.

Как проинформировала заместитель губернатора Лариса Каманина, программа льготного санаторно-курортного лечения бюджетников в лечебницах Вологодской области действует с 2019 года. В 2020 году в нее включены медработники коронавирусных моногоспиталей, с февраля 2023 года - участники спецоперации. Работникам бюджетной сферы раз в год компенсируют половину стоимости путевки, но не более 14 тыс. рублей. Медработникам моногоспиталей компенсируют полную стоимость путевки, но не более 28 тыс. рублей. Полностью бесплатные путевки введены и для участников СВО. В 2019-2020 годах этим воспользовались более 500 человек в год, в 2021 - около 1 тыс. человек, в 2022 году - 1 326 человек.

В 2022 году на программу выделялось 19,4 млн рублей, в 2023 году - 20 млн рублей. Помимо этого, еще 35 млн рублей зарезервировано в бюджете области на 2023 год на лечение участников спецоперации, сообщила заместитель губернатора.

Как информировал ранее глава региона, в Вологодской области введены выплаты по 100 тыс. рублей единовременно и по 10 тыс. ежемесячно мобилизованным и контрактникам, призванным в именные подразделения - по 300 тыс. рублей единовременно, а также необходимая медпомощь и реабилитация всем по "зеленому коридору". При тяжелом ранении выплачивается по 100 тыс. рублей, при увольнении из-за увечья - по 500 тыс. рублей, в случае гибели - по 1 млн рублей семье бойца в дополнение к федеральным мерам поддержки. Помимо этого, в области сформированы социальные паспорта семей военнослужащих и несколько льгот: бесплатный проезд в общественном транспорте, питание школьников и студентов из семей военнослужащих, бесплатные кружки и секции, а также индивидуальная помощь семьям.