В Ростовской области к концу года построят новые объекты инфраструктуры для автотуристов

По словам директора регионального "Агентства по туризму и деловым коммуникациям" Татьяны Горяйновой, к проекту уже присоединились винодельни и отели

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области к концу 2023 года построят новые объекты инфраструктуры для автопутешественников для увеличения туристического потока. Об этом ТАСС сообщила директор АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области" Татьяна Горяйнова на международной туристической выставке "Интурмаркет-2023".

"То, что касается придорожной инфраструктуры, ее, безусловно, не хватает. Мы не единственный регион, который никогда, по большому счету, не занимался созданием такой инфраструктуры. Но мы прошли по грантовому конкурсу общественных и предпринимательских инициатив по развитию внутреннего и въездного туризма Ростуризма, и у нас есть большое количество тех, кто хочет эти объекты туристической инфраструктуры у себя создать и внедрить. Те же винодельни активно подключились к процессу, и у них у каждого есть проект: дегустационные площадки, зоны для отдыха, даже санитарные зоны. Также отели, предприниматели - все в нашем конкурсе будут участвовать. И соответственно, мы ждем к концу года новые объекты инфраструктуры по всей Ростовской области", - сказала она.

Собеседница агентства отметила, что привлекать турпоток в первую очередь будут благодаря жителям Москвы, Санкт-Петербурга и автопутешественников, которые едут на юг по трассе М4 "Дон", проходящей через Ростовскую область, так как аэропорты в регионе продолжают быть закрытыми. "Соответственно, наша цель - их у нас задержать по дороге. В этом направлении будем работать с помощью каналов коммуникаций, которые доступны автопутешественникам - щитовая реклама, реклама на автозаправках, СМС-информирование, службы геолокации "Яндекс", - пояснила она.

Кроме того, Горяйнова добавила, что есть процент туристов, который считает, что в Ростовской области небезопасно, и поэтому они специально в регион не поедут. "Процент этих туристов вычленить невозможно, мы апеллируем понятием "турпоток", он у нас не снизился", - подчеркнула она в беседе с ТАСС.

Ранее заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин сообщал, что туристический поток в Ростовскую область в 2023 году планируется увеличить на 10-15%. В 2022 году, по официальным данным, он составил 2,1 млн человек. По словам Скрябина, в условиях закрытого неба в регионе основную ставку делают на путешествующих по железной дороге, а также автотуристов, которые транзитом едут через Ростовскую область.