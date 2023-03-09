В Ростовской области в 2023 году рассчитывают нарастить турпоток на 15%

В 2022 году регион посетили 2,1 млн человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 марта. /ТАСС/. Туристический поток в Ростовскую область в этом году планируется увеличить на 10-15%. В 2022 году, по официальным данным, он составил 2,1 млн человек, сообщил журналистам в четверг заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

"Официальные данные, которые у нас в единой информационной системе РФ находятся, - это 2 млн 100 тыс. туристов. Те данные, которые нам дает МТС, - более 4 млн человек. Мы имеем серьезный настрой к этим цифрам туристического потока добавить 10-15%", - сказал Скрябин.

По его словам, в условиях "закрытого неба" в регионе основную ставку делают на туристов, путешествующих по железной дороге, а также автотуристов, которые транзитом едут через Ростовскую область. "Мы стараемся заинтересовать их, чтобы они задержались на пару дней у нас в регионе. У нас достаточно большой запас коллективных средств размещения - более 640 таких средств для одновременного размещения около 35 тыс. человек", - добавил замгубернатора.

По словам министра экономики Ростовской области Максима Папушенко, сейчас в регионе наряду с традиционными туристическими направлениями, такими как гастро- и энотуризм, экологический туризм, также активно развиваются новые - в частности, промышленный туризм. "Это "Ростсельмаш", "Тагмет", компания "Лемакс", Цимлянский винзавод и целый ряд других предприятий, которые вызывают интерес не только у гостей региона, но и у его жителей. Это направление мы развиваем, у нас для этого есть специальные программы", - отметил Папушенко в ходе пресс-конференции.

По итогам участия в федеральных грантовых конкурсах по развитию проектов в сфере туризма Ростовская область в этом году получит более 103 млн рублей. Как отметил Скрябин, средства пойдут в том числе на обустройство национальных туристических маршрутов, развитие пляжных зон, общественных пространств, поддержку ИП и юрлиц, работающих в туристической сфере.