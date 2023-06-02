В Якутии на территорию заказника "Плейстоценовый парк" завезут бизонов

Животных доставят из Венгрии

ЯКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Партию из 12 бизонов завезут до конца июня на территорию заказника "Плейстоценовый парк" в Нижнеколымском районе на севере-востоке Якутии. Об этом ТАСС сообщил директор заказника Никита Зимов.

Заказник "Плейстоценовый парк" находится в 150 км к югу от побережья Северного Ледовитого океана. На его территории проводится эксперимент по воссозданию экосистемы "мамонтовых тундростепей", которые доминировали в Северном полушарии во времена последнего оледенения.

"Мы планируем до конца июня привезти партию из 12 бизонов. [Доставим их] из Венгрии при поддержке благотворительного фонда Андрея Мельниченко. Для создания самодостаточной и устойчивой экосистемы нам нужно сформировать большую популяцию животных. Надеюсь, что при поддержке фонда получится расширить огороженную территорию парка с нынешних 20 до 160 квадратных километров", - сказал Зимов.

Кроме этого, в июле-августе ученый планирует совершить экспедицию на Ямал для отлова овцебыков в природном парке "Ингилор" - крупнейшем в мире питомнике этих животных. "Овцебыки были завезены в "Плейстоценовый парк" в 2010 году с острова Врангель. К сожалению, все овцебыки, которых удалось отловить в ту экспедицию, оказались самцами, поэтому оформить популяцию животных до сих пор не удалось", - рассказал ученый.

Адаптация новых видов

В парке обитают девять видов крупных травоядных животных - это северный олень, якутская лошадь, лось, степной бизон, зубр, овцебык, як, калмыцкая корова и овца. При этом работники парка постоянно проводят эксперименты по адаптации новых видов. Например, партия из 10 верблюдов, привезенная в парк в 2021 году, благополучно адаптировалась к суровому климату.

"Недавние исследования показали, что верблюды периодически обитали в Арктике в голоцене. Основная пищевая ниша верблюдов - высокий кустарник, но в парке южные животные также проводят много времени на влажных лугах. Они показали, что могут достаточно хорошо жить в Арктике на веточных кормах. Надеемся в следующем году получить от них потомство", - рассказал Зимов.

Хорошо адаптировались и пуховые козы, которых завезли в парк в июне 2021 года. Это наиболее всеядные животные, их основная экологическая ниша - борьба с сорняками. Из всех видов коз наиболее морозоустойчивой оказалась оренбургская пуховая.

Якутские лошади обитают на большей части территории Якутии и хорошо адаптированы к суровому климату. Лошади были первыми животными, завезенными в "Плейстоценовый парк" еще в 1996 году благодаря относительно низкой стоимости и наличию в регионе. Они являются главным пастбищным животным парка и наиболее приспособлены для добывания пищи под глубоким снегом. Питаются только травами и злаками, поэтому не играют ведущей роли в трансформации растительности в парке.

Уникальный эксперимент

Эколог Сергей Зимов в 1988 году начал эксперименты по расселению животных, создав для этого в Якутии заказник "Плейстоценовый парк". Дело отца подхватил его сын Никита. Авторы научного эксперимента уверены в возможности воссоздания экосистемы "мамонтовых степей" на территории, где сейчас растут мхи, вечнозеленые кустарники и тундровый лес.

По данным ученых, во время последнего ледникового периода высокопродуктивные пастбищные экосистемы доминировали на большей части планеты. "Плотность животных, которую сейчас можно увидеть только в небольшом количестве национальных парков Африки (таких как Серенгети), была на всех континентах. Крупнейшей из всех пастбищных экосистем была Мамонтовая Степь. Она простиралась от современной Испании до Канады и от арктических островов до Китая", - сказал собеседник агентства.

Миллионы мамонтов, бизонов, лошадей, оленей, волков, тигров и прочих животных поддерживали свои пастбища. Эта экосистема существовала в широком диапазоне климата и пережила несколько циклов оледенения. "Идея "Плейстоценового парка" - обратить вспять трансформацию экосистемы, произошедшую 10 тысяч лет назад. Если снижение численности животных на достаточно долгий срок позволило высокопродуктивным экосистемам быть вытесненными низко продуктивными, то и обратное тоже верно", - утверждают авторы проекта.

Вытаптывание снега на зимних пастбищах, считают экологи, позволит сохранять вечную мерзлоту, таяние которой грозит разрушением зданий, объектов инфраструктуры и выбросами парниковых газов в атмосферу. Вдобавок, травы и злаки, которые светлее лесов и кустарников, дают прямое охлаждение климата через эффект альбедо, который возникает, когда солнечные лучи падают на поверхность и возвращаются обратно в космос.

Такие растения, кроме того, эффективнее поглощают диоксид углерода из атмосферы. "Мерзлота - один из крупнейших резервуаров органического углерода. С потеплением климата температура мерзлоты растет, и уже сейчас в ряде регионов в Арктике наблюдается локальное таяние мерзлоты. При этом микробы быстро трансформируют оттаявшее органическое вещество в парниковые газы. В настоящий момент температура мерзлоты примерно на 5 градусов теплее, чем среднегодовая температура воздуха", - отметил эксперт.

Эта разница связана с формированием зимой толстого снежного покрова, укрывающего почву и предотвращающего глубокое промерзание. В пастбищных экосистемах животные зимой утаптывают снег в поисках пищи. При этом снег теряет свои теплоизолирующие свойства, и почвы мерзлота промерзают гораздо сильнее зимой. Таким образом, мерзлота защищается от таяния.