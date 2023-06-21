21 июня, 11:39

В Воронеже проведут ремонт в четырех домах, поврежденных при падении беспилотника

Деньги на эти цели выделят из резервного фонда администрации города

ТАСС, 21 июня. Аварийно-восстановительные работы необходимо провести в четырех домах Воронежа после попадания беспилотного летательного аппарата в многоквартирный дом 9 июня. Соответствующее постановление подписал глава города Вадим Кстенин.

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Как отмечено в тексте постановления администрации, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации, вызванной попаданием БПЛА в жилой многоквартирный дом №21 по улице Белинского, также необходимо провести аварийно-восстановительные работы в домах №29, №31, №31а по улице Севастьяновский съезд.

Муниципальным заказчиком выступит "Городская дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства". Ей поручили заключить муниципальный контракт на проведение аварийно-восстановительных работ. Они будут финансироваться из резервного фонда администрации Воронежа. 

Теги:
РоссияВоронежская область
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