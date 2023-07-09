В Росприроднадзоре рассказали о состоянии изъятых на границе под Астраханью львят и тигрят

По словам главы ведомства Светланы Радионовой, здоровью животных ничего не угрожает

ТАСС, 9 июля. Изъятых на границе с Казахстаном под Астраханью незаконно перевозимых двух тигрят и двух львят временно поместят в астраханский зоопарк, после осмотра ветеринаров их здоровью ничего не угрожает. Об этом глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила в своем Telegram-канале в воскресенье.

"Россиянин пытался нелегально провезти в Казахстан двух львят и пару бенгальских тигров - все возрастом около месяца. Как только таможенная служба сообщила об инциденте, мы обратились в астраханский зоопарк "Баба Фрося" и попросили оказать животным всю необходимую помощь. Сотрудники организации оперативно приехали на место вместе с ветеринарами. Они осмотрели маленьких хищников, к счастью, их здоровью ничто не угрожает", - написала Радионова.

Она уточнила, что хищников доставят в зоопарк, где они пройдут необходимую вакцинацию и пробудут еще некоторое время, пока решается вопрос с их постоянным размещением. По словам Радионовой, Росприроднадзор окажет всю необходимую помощь и поддержку в обеспечении животных всем необходимым.

Ранее со ссылкой на пресс-секретаря Астраханской таможни Татьяну Полякову сообщалось, что тигрят и львят, которых пытались вывезти в Казахстан, изъяли сотрудники таможни совместно с пограничниками при проверке легкового автомобиля в пункте пропуска "Караузек" на границе с Казахстаном под Астраханью. Разрешительные документы на перевозку хищников у водителя отсутствовали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.