В Астрахани таможенники предотвратили незаконный вывоз тигрят и львят в Казахстан

Пресс-секретарь таможни Татьяна Полякова сообщила, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела передачи животных на временное содержание в комфортные для них условия

АСТРАХАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Трехмесячные тигрята и львята, которых пытались вывезти в Казахстан, изъяты сотрудниками Астраханской таможни совместно с пограничниками при проверке легкового автомобиля в пункте пропуска Караузек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила журналистам в пятницу пресс-секретарь Астраханской таможни Татьяна Полякова.

"Двух тигрят и двух львят обнаружили сотрудники таможни совместно с пограничниками при проверке легкового автомобиля в пункте пропуска Караузек. Водитель авто, 60-летний мужчина, пытался вывезти трехмесячных детенышей хищных кошек в Казахстан в двух пластиковых переносках, размещенных на заднем пассажирском сиденье. Разрешительные документы на перевозку львят и тигрят у водителя отсутствовали. Такие виды животных подпадают под защиту Конвенции СИТЕС и находятся под угрозой исчезновения", - сказала она.

По словам нарушителя, он приобрел малышей в Чеченской Республике и планировал продать их в частный зоопарк в Республике Казахстан. Рассматривается передача животных на временное содержание в комфортные для них условия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), добавила Полякова.