На Урале в здании заводоуправления XVIII века откроют коворкинг

Речь идет о городе Сысерть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Креативный кластер "На Заводе" в Сысерти Свердловской области откроет до конца года коворкинг в восстановленном здании заводоуправления XVIII века. Об этом сообщил ТАСС сооснователь и креативный директор кластера Илья Орлов-Бунин.

"Здание заводоуправления <…> ремонтировалось <…> дольше, чем мы планировали, но ремонт сейчас почти полностью закончился, мы там обустройство проводим. <…> Это здание 1779 года. <…> Мы там хотим еще коворкинг открыть, там можно будет работать", - сказал он.

При этом креативный кластер сможет работать круглогодично, а не только летом. "Думаю, что фестивальную деятельность продолжим в зимнем формате", - отметил Орлов-Бунин.

Проект "Лето на заводе" вошел в число победителей "100 городов" Агентства стратегических инициатив. Основная цель, которую ставила перед собой команда, - показать, что в старинных цехах можно создавать креативный кластер. За лето 2022 года его посетили свыше 100 тыс. человек. Он создан на территории старинного чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских.

Ранее департамент информационной политики региона сообщал, что проект создания туристско-рекреационного кластера "Большая Сысерть" предполагает преображение исторического центра Сысерти, переформатирование старого городского завода в образовательный и культурный центр и формирование качественно новой инфраструктуры для жителей городского округа и туристов. Все исторические объекты завода, которые являются памятниками федерального значения, будут сохранены.