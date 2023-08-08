8 августа, 03:21

На Урале в здании заводоуправления XVIII века откроют коворкинг

Речь идет о городе Сысерть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Креативный кластер "На Заводе" в Сысерти Свердловской области откроет до конца года коворкинг в восстановленном здании заводоуправления XVIII века. Об этом сообщил ТАСС сооснователь и креативный директор кластера Илья Орлов-Бунин.

Читайте также
В Сысерти появится гастропорт в рамках туркластераНа Урале забеги на сверхмарафонские дистанции по туристической тропе сделают ежегодными

"Здание заводоуправления <…> ремонтировалось <…> дольше, чем мы планировали, но ремонт сейчас почти полностью закончился, мы там обустройство проводим. <…> Это здание 1779 года. <…> Мы там хотим еще коворкинг открыть, там можно будет работать", - сказал он.

При этом креативный кластер сможет работать круглогодично, а не только летом. "Думаю, что фестивальную деятельность продолжим в зимнем формате", - отметил Орлов-Бунин.

Проект "Лето на заводе" вошел в число победителей "100 городов" Агентства стратегических инициатив. Основная цель, которую ставила перед собой команда, - показать, что в старинных цехах можно создавать креативный кластер. За лето 2022 года его посетили свыше 100 тыс. человек. Он создан на территории старинного чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских.

Ранее департамент информационной политики региона сообщал, что проект создания туристско-рекреационного кластера "Большая Сысерть" предполагает преображение исторического центра Сысерти, переформатирование старого городского завода в образовательный и культурный центр и формирование качественно новой инфраструктуры для жителей городского округа и туристов. Все исторические объекты завода, которые являются памятниками федерального значения, будут сохранены. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация