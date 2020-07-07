На заброшенном заводе в Свердловской области создадут креативный кластер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Креативное пространство появится на территории заброшенного чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских в городе Сысерти Свердловской области. Площадку создадут по проекту "Лето на заводе", который стал победителем Фонда президентских грантов в феврале 2020 года, сообщил во вторник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

"Идея возникла у Агентства развития Сысерти в прошлом году, когда <...> мы провели большую работу, связанную с исследованием Сысерти, исторического центра, подготовили большую концепцию, как развивать территорию площадью около 20 гектар в историческом центре, как работать с объектами культурного наследия, с памятниками федерального значения, которые находятся на данной территории. И результатом этого прошлогоднего этапа <...> стала уточненная концепция, которая победила в федеральном конкурсе Министерства строительства и ЖКХ РФ, это конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений. Мы получили грант в этом году, 70 млн рублей, на благоустройство набережной и пяти основных площадок исторического центра Сысерти, и как раз территория завода и площадка "Лето" на заводе являются таким логичным продолжением темы благоустройства", - сказал Нисковских, уточнив, что проект направлен на развитие креативной экономики и "запуск новой жизни небольшого города".

По словам директора Агентства развития Сысерти Яна Кожана, на создание площадки потребуется более миллиарда рублей, но команда агентства планирует уложиться в меньший бюджет. Уже сейчас на территории завода проводится уборка, вывоз строительного мусора, строительство некоторых объектов. Будут не только построены новые сооружения, но сохранятся все исторические объекты завода, например, плотина и доменный цех, которые являются памятниками федерального значения, уточнил Кожан.

Одним из первых мероприятий, организованных на территории завода, станет большой кэмп (лагерь) - все желающие смогут присоединиться к строительству новых архитектурных объектов, временных сооружений - это главная центральная сцена и новый коворкинг, а также объекты благоустройства, отметил директор проектов Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив, эксперт по территориальному развитию Илья Токарев. Он уточил, что во время мероприятия будут проходить обучающие семинары по работе с пространством, архитектурными объектами. Кожан добавил, что набор уже открыт, программа рассчитана на месяц.

Пресс-секретарь Фонда президентских грантов Наталья Галанина отметила, что среди партнеров есть волонтерские центры, местные СМИ, общественные организации. "Проект дает возможность всем заинтересованным людям поучаствовать в благоустройстве городского пространства, в создании новых арт-объектов, и мне кажется, когда человек создает что-то своими руками, это имеет гораздо большую ценность", - сказала Галанина. Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян добавил, что проект "Лето на заводе" станет полезным не только в плане совместной работы над креативным пространством, но и для внутреннего туризма региона. Туристы смогут заинтересоваться культурно-познавательным, этнографическим и промышленным аспектами, реализованным на территории завода.

Команда проекта также прошла в федеральную программу развития городских сообществ "100 городских лидеров".