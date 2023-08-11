От Санкт-Петербурга до Ялты: куда заехать по новому туристическому "Пути Ольденбургских"

На календаре практически середина августа, казалось бы, время отпусков и поездок скоро затянут облака осенних трудовых будней. Однако в силу огромных размеров нашей страны говорить об окончании теплых дней рано, да и отправиться в путешествие можно не только при +25° С и выше.

Предлагаю познакомиться с туристическим маршрутом "Путь Ольденбургских", который мы преодолели на этой неделе в рамках автопробега проекта "Путешествуй по России".

О проекте и кто такие Ольденбургские Проект "Путешествуй по России", и в частности маршрут "Путь Ольденбургских", направлен на создание единой туристической карты для поездок на автомобиле от Санкт-Петербурга до Ялты. Как отмечают организаторы автопробега из "Сбера", это будет способствовать развитию внутреннего туризма, привлечению дополнительного интереса к объектам культурного наследия регионов и сохранению исторической памяти об аристократической династии Ольденбургских, которая внесла немалый вклад в становление российских территорий. Род Ольденбургов среди династий европейских монархов занимает особое место. Обладатели одной из древнейших королевских фамилий Европы (берет свое начало в XI веке) правили небольшими северогерманскими территориями и в разных своих ветвях занимали (а, например, в Великобритании с восшествием на трон Карла III это делают и сегодня) несколько престолов. Россия, как и многие другие страны, некогда широко использовала в своей внешней политике брачную дипломатию. Несмотря на более ранние попытки других наших правителей, породниться с этим знаменитым европейским родом удалось только Петру I — он выдал дочь Анну Петровну за герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского из Ольденбургского дома. Их потомки и продолжили династию Романовых, которая стала ветвью рода Ольденбургов. Кстати, на базе сервиса 2GIS будет сформирована информационно-навигационная страница, где будут собраны туристические объекты маршрута и прописан удобный путь следования. А на музыкальной стриминговой платформе "Звук" разместят аудиоподкасты, которые расскажут туристам интересные факты о местах пути. Партнеры проекта: курорт Mriya Resort & SPA, автомобильный маркетплейс Fresh, Mriya Travel, сервис бронирования "Отелло", дворцовый комплекс Ольденбургских, парки "Лога" и "Кудыкина гора", ресторанные комплексы El Chico, "Тулинов Дом", Ливадийский музей-дворец, Фрос Region PR и Проектный офис по туризму ЦФО. В автопробеге приняли участие 20 журналистов федеральных СМИ и тревел-блогеров. Показать ещё

В путь

Старт автопробега был дан 5 августа в Санкт-Петербурге, тем не менее влиться в это путешествие с историческим мотивом, на мой взгляд, можно из любой точки. Я присоединилась к нему в Москве. Да, я пропустила пешеходный маршрут по местам династии Ольденбургских в Северной столице, но чем это не повод приехать и пройти его отдельно. Петербургский план соединил более 20 туристических объектов, среди которых Императорский институт экспериментальной медицины, дача принца Ольденбургского, Императорский ботанический сад и другие. Есть где разгуляться.

Общая протяженность пути от Санкт-Петербурга через Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону в Ялту составляет 3,6 тыс. км. Главные дороги: "Нева", "Дон" и "Таврида"

По Москве можно ходить годами, и всегда найдется маршрут и факт, о котором ты ранее не слышал. Здесь веками писалась (и до сих пор это делает) история страны и ее населения, а сам по себе город — это не только бетонные джунгли (в чем, между прочим, периодически убеждаю своих друзей и знакомых из регионов на практике). В рамках автопробега мы прошлись по одному из 15 маршрутов (10 для скандинавской ходьбы и 5 для выгула домашних животных) проекта "Гуляем по Москве зеленой". Компанию нам составили питомцы из центра реабилитации временно бездомных животных "Юна". Закончился маршрут у ресторана "Бьерн", который первым в России стал придерживаться принципов Zero Waste — т.е. он через многоразовое использование предметов и вещей старается свести к минимуму количество отходов от своей деятельности.

Туристический маршрут "Путь Ольденбургских" не сосредоточен лишь на знаменитой династии. Разнообразить и расширить его каждый может под свои пожелания. Нам же далее предстояло рассесться по машинам и продолжить автопробег. Путь лежал в Липецкую область — в природный парк "Кудыкина гора". Около 5 часов и порядка 420 км по федеральной автомобильной трассе "Дон", еще 9 км от М4, и мы на месте.

Площадь всего парка составляет 500 га, а название его — отсылка к суеверию. На вопрос "Куда?", дабы не сглазить, следует отвечать: "На кудыкину гору" или "На кудыкино поле". В старину этому особое внимание уделяли охотники и рыболовы, а тех, кто приставал с расспросами, называли "кудыками".

Парк "Кудыкина гора" © Александра Бусова/ ТАСС

Про 15-метрового Змея Горыныча, дышащего огнем (по выходным и праздникам в 20 часов), думаю, знают многие, но куда меньше людей в курсе, что там же вблизи от археологического памятника железного века — городища "Курган" — создана точная копия скифской крепости IV–V столетий н.э. Внутри расположился музей и "город мастеров" с сувенирами ручной работы и мастер-классами по их созданию. У меня появилось устойчивое желание приехать сюда с палаткой (есть кемпинг) или забронировать домик, чтобы осмотреть все арт-объекты, которые "разбросаны" по территории "Кудыкиной горы", и насладиться природой с запахом меда земляных пчел. А пока мы отправились в Воронеж, где и заночевали.

Дворцы под Воронежем

Утро началось с посещения дворцового комплекса Ольденбургских в поселке Рамонь. Замок принцессы Евгении, внучки императора Николая I и племянницы Александра II, — это единственный в Черноземье трехэтажный дворец в неоготическом стиле. Также здесь раскинулись парки, например, верхний парк выполнен во французском стиле — восстановлен к 400-летнему юбилею династии Романовых в 2013 году.

Продолжили мы свое пребывание в Воронежском регионе пешей прогулкой до усадьбы "Ольгино" — 1,5 км. Великая княгиня Ольга Александровна была младшей дочерью императора Александра III и императрицы Марии Федоровны, а также сестрой последнего российского императора Николая II. В 1901 году она вышла замуж за герцога Петра Ольденбургского, мать которого была внучкой императора Николая I и Евгения Богарне, пасынка императора Наполеона, а отец — правнуком царя Павла I. Имение на берегу реки Воронеж было куплено Ольденбургскими в 1895 году и реконструировано в дворцово-парковый ансамбль "Ольгино". Главный усадебный дом перестроили, даже сейчас он запоминается простой, но гармоничной архитектурой. Местные экскурсоводы отмечают, что именно великая княгиня Ольга осталась в сердцах жителей благодаря своим деяниям — постройке школы и больницы.

В 20 км от Рамони и в 60 км от Воронежа организаторы автотура предлагают посетить и парк детского и семейного отдыха "Нелжа", где, кстати, есть лесная резиденция Деда Мороза. Мне особенно запомнилась местная Баба Яга с ее "живой" избушкой.

Завершен же этот день был театрализованной прогулкой от экскурсионного гида "Городей" по самому региональному центру.

Чудо на месте свалки

Еще порядка 400 км по трассе "Дон", сворачиваете на хутор Старая Станица недалеко от Каменска-Шахтинского, проезжаете еще буквально несколько километров и оказываетесь в новой сказке. На месте бывшей свалки вот уже 11 лет красуется ландшафтный парк "Лога" (название по Логовой балке, в пойме которой он находится; лог — овраг). Башни, мосты, беседки, скульптуры, разнообразные деревья, животные и птицы — все это уже расположилось на 8 га ростовской земли. Здесь есть даже экзотариум, где житель Каменск-Шахтинска расскажет, какая лягушка самая красивая и какая змея самая опасная. Гости парка также могут отобедать в кафе, которое расположилось прямо в голове богатыря, или прокатиться на колесе обозрения, половить яйца, как это делал волк в знаменитой советской игре, или просто поджарить шашлыки (хотя мест с едой на разный кошелек здесь предостаточно). Развлечений хватит и детям, и взрослым.

Парк "Лога" © Александра Бусова/ ТАСС

Не знай я истории парка, и не догадалась бы, что здесь некогда были совсем другие виды. "Одно время здесь было немного замусорено жителями (вывезли около 2 тыс. "Камазов" разных отходов — прим. авт.), мы почистили, построили и сейчас вот имеем что имеем", — поделился с журналистами директор парка "Лога" Сергей Кушнаренко, добавив, что "это даже не бизнес, это именно семейный проект", в рамках которого продолжают разрабатываться новые идеи, создаваться новые интересные локации: например, здесь же планируется создать еще и этническую деревню на казачий манер.

Подарком от организаторов стала лекция от сомелье и дегустация донских вин. Между прочим, по версии путеводителя "50 Best Tastes Of Russia" в рейтинг "Лучшие вина России 2023" вошли четыре донских винодельческих предприятия: "Винодельня Ведерников", "Усадьба Саркел", "Вина Арпачина" и "Вилла Звезда".

После насыщенной программы четвертого дня путешественники от СМИ и блогосферы приехали в Ростов-на-Дону. Назавтра нас ждал финал поездки — Крымский полуостров.

Дальняя дорога Здесь отмечу как человек с правами, но без опыта вождения в последние несколько лет (пассажир в этом автопробеге), что путь в 2,5 тыс. км показался мне максимально комфортным, не стоит сомневаться, что и дорога от Санкт-Петербурга до Москвы была иной. Дорожное полотно даже при съездах с основных трасс в хорошем состоянии, пункты взимания платы на платных участках проезжали без задержек (не заметила разницы ни для тех, кто пользуется транспондерами, ни для любителей наличной оплаты или расчета картами). Инфраструктуры тоже хватает: заправки — чуть ли не каждые пару десятков километров, как и места общественного питания. Хотя после Ростова-на-Дону есть более протяженный участок пути, где несколько меньше путевых сервисов. Что касается Крымского моста, то со стороны Тамани очередь если и есть, то незначительная, а со стороны Керчи постоять все же придется. Транспорт пропускают в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь, перед этим проведя досмотр каждого автомобиля в ручном режиме или через сканер. Актуальную информацию можно узнать в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. 830 км пути от Ростова-на-Дону до отеля Mriya Resort & SPA на самом юге полуострова заняли у нас чуть менее 12 часов, учитывая, что мы останавливались на часовой обед и "привалы". Дороги на полуострове ничем не уступают, например, дорожному полотну Тверской улицы в Москве, что отмечают и местные: “Сравнивать есть с чем. Дороги сейчас на 8-9 баллов. Есть, конечно, места не самые лучшие, но в целом все отлично”. Тем не менее, отправляясь в дальнюю дорогу, все же стоит заблаговременно — перед выездом — провести технический осмотр автомобиля, проверить наличие всего необходимого оборудования в соответствии с сезоном. А в Крыму еще и учитывать серпантин. Показать ещё

Ливадийский дворец

Знакомство с памятными местами династии Ольденбургских закончилось для участников автотура 10 августа в Ливадийском парке, который раскинулся в 5 км от Ялты на восточном склоне горы Могаби, на территории небольшого курортного поселка Ливадия.

Ливадийский дворец включает в себя целый ряд построек, среди которых Крестовоздвиженская церковь, свитский корпус, а также Белый дворец. Последний особенно хорошо заметен благодаря светлому инкерманскому известняку и открытости — на все стороны строения попадает солнечный свет. Дворец в Крыму был построен по указанию Николая II, это последнее сооружение Российской империи, созданное для семейства Романовых.

В советский период это место запомнилось тем, что с 4 по 11 февраля 1945 года здесь проходила Крымская (Ялтинская) конференция руководителей правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании. Как отметил экскурсовод, именно в Ливадийском дворце решалась судьба послевоенной Европы.

Посетить бывшую южную резиденцию российских императоров можно не только летом, правда, в курортный сезон ее двери открыты дольше — с 10 до 20 ч., а в остальное время года — с 10 до 16 или 17 ч.

По итогу автотура заместитель правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что "во всех регионах России есть разнообразные и очень интересные достопримечательности”. “Вообще туризм — это одна из очень важных отраслей экономики России, развитие которой оказывает позитивное влияние и на другие отрасли. Туризм помогает развивать инфраструктуру, гостиничное и дорожное строительство, транспортную сферу”, — подчеркнул представитель Сбербанка.

Александра Бусова