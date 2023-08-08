Журналисты федеральных СМИ и тревел-блогеры участвуют в проекте "Путешествуй по России"

Два десятка участников автопробега из разных регионов России движутся из Санкт-Петербурга в Ялту и уже посетили Москву и города Черноземья

ТАСС, 8 августа. Двадцать журналистов федеральных СМИ и тревел-блогеров - участники проекта "Путешествуй по России"- в ходе автопробега протяженностью более 3,6 тыс. км из Санкт-Петербурга в Ялту уже посетили Москву и города Черноземья. Об этом сообщает пресс-служба Центрально-Черноземного банка Сбербанка - соорганизатора проекта

"Путешественники передвигаются на машинах автомобильного маркетплейса Fresh по трем федеральным трассам: "Нева", "Дон" и "Таврида". Они посещают десятки достопримечательностей, рекомендованных для семейного отдыха", - рассказали в пресс-службе.

В Санкт-Петербурге участники ознакомились с рядом культурно-исторических объектов и историей зарождения первых сберегательных касс в стране. В Москве они увидели центральную штаб-квартиру Сбера на Кутузовском проспекте и прошли по эко-маршруту "Гуляем по Москве зеленой". В Липецкой области остановились в природном парке парк "Кудыкина гора", в Воронежской области посетили Дворцовый комплекс Ольденбургских, парк детского и семейного отдыха "Нелжа", и познакомились с ведущими ресторанными комплексами региона. "В пути участники проекта активно тестировали безналичные платежные сервисы SberPay", - добавили в пресс-службе.

"Идея проекта родилась в Черноземье. Каждый регион России - уникален. Именно поэтому мы решили рассказать об интересных местах, которые нас окружают. Участники проекта имеют богатый опыт путешествий, которым они регулярно делятся со своими зрителями и подписчиками. Мы уверены, что участники проекта, представляющие разные российские города, смогут не только поделиться своими впечатлениями, но и помогут построить маршрут к морю многим жителям России", - приводятся в сообщении слова председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталии Цайтлер.

"Мы очень рады стать партером важного социального проекта, наша компания поддерживает культурное, историческое и социальное наследие страны", - сказал со-партнер проекта, основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.

Далее маршрут идет в Ростовскую область, где журналисты и блогеры посетят парк культуры и отдыха "Лога", а финиширует проект на южном берегу Крыма, добавили соорганизаторы.

О проекте

Проект "Путешествуй по России" (0+) направлен на развитие внутреннего туризма и привлечения внимания к объектам культурного наследия регионов. Его лейтмотивом стала тема сохранения исторической памяти об Ольденбургах - одной из известнейших аристократических династий, внесшей огромный вклад в развитие российских территорий.

Партнеры проекта - курорт Mriya Resort & SPA, автомобильный маркетплейс Fresh, Mriya Travel, сервис бронирования Отелло, Дворцовый комплекс Ольденбургских, парки "Лога" и "Кудыкина гора", ресторанные комплексы El Chico, "Тулинов Дом", Ливадийский музей-дворец, 2GIS, Звук, Фрос Region PR и Проектный офис по туризму ЦФО.