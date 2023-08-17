В Уссурийске подтопило пять теплоисточников

В мэрии города заявили, что это не повлияет на отопительный сезон

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Пять теплоисточников в Уссурийске Приморского края подтоплены в результате наводнения, среди них котельные и ТЭЦ. При этом, как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии, на сроки подготовки к отопительному сезону это не повлияет.

"Затоплению подверглось пять теплоисточников (котельные и теплоцентрали - прим. ТАСС), и еще на двух пока вода остается. Затоплены системы углеподатчики и золоудаления. Есть некоторые повреждения, бригады рабочих уже приступили к восстановлению", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что отопительному сезону это не угрожает, и все работы будут закончены к его началу.

Ранее администрация Уссурийска сообщала, что в микрорайоне "Семь ветров" произошел разлив горюче-смазочных материалов. Первоначальной причиной назывались емкости с нефтепродуктами в частных гаражах. Как установила прокуратура, во время затопления на территории подтопленной котельной находилась цистерна с топочным мазутом.

Приморский край восстанавливается после наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 80 участков дорог, от сообщения вода отрезала 66 населенных пунктов, без света оставались более 20 тыс. человек.