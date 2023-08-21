21 августа, 08:23
Взрыв на АЗС в Махачкале

В Дагестане врачи сохранили зрение шестерым пострадавшим после взрыва напротив АЗС

Среди пациентов оказались двое детей

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Медики сохранили зрение шестерым пострадавшим при взрыве напротив АЗС на окраине Махачкалы, сообщили в Telegram-канале республиканской офтальмологической больницы.

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"В день трагедии бригада специалистов под руководством главного врача Эльмиры Омаровой осмотрела всех пострадавших. В итоге госпитализированы в медучреждение были двое детей и четверо взрослых. Своевременно оказанная офтальмологами медицинская помощь позволила сохранить пациентам орган зрения. Теперь здоровью их глаз больше ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Трое пациентов поступили в клинику с различными травмами органа зрения сразу после случившегося. Еще троих пострадавших транспортировали на следующий день из республиканской клинической больницы имени А.В.Вишневского и детской республиканской клинической больницы имени Н.М.Кураева.

Позднее двух тяжелобольных спецбортом МЧС России доставили в федеральные центры. Оставшиеся в клинике пострадавшие находятся под наблюдением врачей. 

Теги:
РоссияДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
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