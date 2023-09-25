На Байкале на мысе Бурхан сделали смотровую площадку и обновили разметку троп

По словам директора благотворительного фонда "Подари планете жизнь" Натальи Еремеевой, реализация проекта по обустройству мыса осложняется долгими экспертизами и согласованиями

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Волонтеры установили вторую смотровую площадку для туристов на мысе Бурхан, который является всемирно известной достопримечательностью озера Байкал. Об этом сообщила ТАСС директор благотворительного фонда "Подари планете жизнь" Наталья Еремеева.

"Нам удалось спустя три года согласовать еще одну смотровую площадку, и мы ее установили. То есть появилась вторая смотровая точка для туристов. <…> Первую установили в 2021 году. Также мы обновили разметку, которая задает направление туристам", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что реализация проекта обустройства мыса затрудняется долгими экспертизами и согласованиями, поскольку Бурхан относится к памятникам природы, также там были сделаны археологические находки. Проект оценивается в сумму около 35 млн рублей, в него входит установка нескольких смотровых площадок, туалета, дополнительных знаков навигации, лестницы на спуске к воде, устройство обходных путей оврагов. Следующие этапы обустройства будут выполняться по мере привлечения финансирования и согласования работ.

Мыс Бурхан испытывает большую антропогенную нагрузку, в результате которой происходит эрозия почв и образование глубоких оврагов. С 2021 года благотворительный фонд реализует проект по обустройству мыса, чтобы упорядочить турпоток. Ранее была установлена первая смотровая площадка и размечены тропы, чтобы туристы не ходили хаотично.

Байкал - объект всемирного наследия ЮНЕСКО, самое глубокое озеро в мире, содержащее до 20% мировых запасов пресной воды. Это популярное туристическое направление в России. Мыс Бурхан, который находится на острове Ольхон, является визитной карточкой озера, имеет статус государственного природно-исторического памятника. У шаманов считается священным местом. На скалах сохранились древние надписи на тибетском и монгольском языках, а также изображения шаманских бубнов.