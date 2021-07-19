На озере Байкал завершили первый этап благоустройства мыса Бурхан

ИРКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Первый этап благоустройства завершился на мысе Бурхан острова Ольхон - одной из главных достопримечательностей озера Байкал. Об этом в понедельник сообщила ТАСС директор благотворительного фонда "Подари планете жизнь" Наталья Еремеева.

"Будет несколько этапов благоустройства, но сейчас мы сделали базовые вещи. Выполнили большой объем работы: промаркировали тропы, и теперь люди ходят по заданному направлению, установили информационные стенды, одну смотровую площадку. Есть [строительный] материал еще на одну площадку, и если археологи согласуют [ее установку], то в этом году она появится", - сказала собеседница агентства.

Также установили стелы меценатов с информацией о компаниях и людях, внесших значительный вклад в сохранение мыса, который подвергается высокой антропогенной нагрузке. В работах приняли участие волонтеры, жители острова, специалисты Прибайкальского национального парка, агентства по туризму Иркутской области, администрации поселка Хужир - самого большого населенного пункта на Ольхоне.

На первый этап благоустройства направили более 1 млн рублей. Это пожертвования и грантовая поддержка. Проект, разработанный благотворительным фондом, вошел в программу Года Байкала, которым в Иркутской области объявлен 2021 год. На разработку проекта, различные экспертизы и согласования ушло четыре года.

Как рассказала Еремеева, в дальнейшем на Бурхане планируется уложить настилы на размеченных тропах, установить еще пять смотровых площадок, туалет, дополнительные знаки навигации, построить лестницу на спуске к воде. "По проекту у нас должны быть обходные пути оврагов. То есть мы закрываем все проходы, которые ведут на овраги. Во-первых, это для людей безопасно, во-вторых, это возможность траве и деревьям расти и своими корнями остановить разрушение почв", - сообщила Еремеева.

Весь проект оценивают в сумму около 30 млн рублей. Следующие этапы благоустройства будут проводиться по мере появления финансирования.

Экопатруль

Сейчас на острове Ольхон, где находится мыс, работает экопатруль - команда волонтеров от благотворительного фонда, которые разъясняют туристам, как нужно передвигаться по Бурхану. Информацию о правилах поведения также разместили на информационных стендах.

На мысе необходимо рекультивировать овраги, которые образовались из-за эрозии почв и представляют опасность для туристов. Этим вопросом занимается ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". Идет поиск финансирования, подбираются технологии для рекультивации.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.

Мыс Бурхан - визитная карточка озера, имеет статус государственного природно-исторического памятника. Считается священным местом в связи с шаманскими обрядами, которые там проводились. На скалах сохранились древние надписи на тибетском и монгольском языках, а также изображения шаманских бубнов. Мыс Бурхан является популярным местом у туристов, так как расположен близко к поселку Хужир, где останавливаются путешественники. Сразу за мысом находится Сарайский залив с песчаным пляжем, где любят отдыхать туристы.