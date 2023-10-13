Заявку на регистрацию СМИ о Донбассе из западных военкоров подадут до конца 2023 года

Независимый журналист из Франции Кристель Нэан пока не стала раскрывать название будущего интернет-агентства

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Заявку в Роскомнадзор на регистрацию в качестве СМИ интернет-агентства о Донбассе, куда войдут военкоры из стран Запада, подадут до конца 2023 года. Об этом рассказала ТАСС независимый журналист из Франции, главный редактор интернет-портала Donbass Insider, выпускница программы "Мастерская новых медиа" Кристель Нэан.

"Сейчас в процессе регистрации организация уже, а потом будет регистрация СМИ в Роскомнадзоре. Ребята, которые будут в команде, это Лоран Браяр (Франция), Адриан Боке (Франция), Ева Бартлетт (Канада), Ванесса Били (Великобритания), Андреа Люсиди (Италия), Фаина Савенкова (Луганск), Соня ван ден Энде (Нидерланды), Патрик Ланкастер (США). Также будут переводчики, монтажеры. В этом году [подадим заявку в Роскомнадзор], у нас есть поддержка Роскомнадзора, нас уже ждут", - отметила она.

Нэан также уточнила, что территориально военкоры будут работать в том числе из ДНР, ЛНР, Ростовской области. Нэан пока не стала раскрывать название будущего интернет-агентства. Ресурс будет рассказывать о жизни и сложившейся в Донбассе ситуации из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация будет публиковаться на нескольких языках.

На заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" 19 июля Нэан выступила с предложением объединить в одну команду журналистов из западных стран, которые сегодня работают в России. По ее словам, почти все независимые иностранные журналисты, которые говорят правду, несмотря на риски и угрозы, сейчас работают сами по себе. Президент РФ Владимир Путин похвалил работу Нэан и пообещал поддержку ее проекту.

18 сентября президент поручил Минцифры РФ, при поддержке Роскомнадзора, АНО "Россия - страна возможностей" и АНО "Диалог регионы" оказать поддержку в регистрации в качестве СМИ портала "Донбасс инсайдер".

"Мастерская новых медиа" является единственной комплексной программой по подготовке медиа- и PR-технологов для работы в новых медиа. Более 620 выпускников программы в настоящее время работают на территории 85 регионов, включая новые субъекты, с государственной повесткой.