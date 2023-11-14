Во Владивостоке завершили создание панно с изображением дальневосточного леопарда

Площадь панно составляет почти 20 кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Панно с изображением дальневосточного леопарда появилось в центре Владивостока, сообщили ТАСС в пресс-службе национального парка "Земля леопарда".

"Художник начал работать над проектом в конце сентября. Изображение было готово в октябре, однако из-за трудных погодных условий полностью проект был завершен в ноябре. После финальных штрихов состоялось торжественное открытие с участием художника, сотрудников "Земли леопарда", представителей общественности", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время это единственное граффити, изображающее пятнистого хищника, в городе.

Автор проекта - художник Юрий Шишков, который ранее запустил проект по сбору средств на создание этого панно. На нем изображен самец дальневосточного леопарда Leo 34M по имени Василий, которого ранее запечатлел фотограф Николай Зиновьев. Именно этот хищник был выбран в ходе открытого голосования, которое проходило в социальных сетях "Земли леопарда" среди подписчиков.

Площадь панно составляет почти 20 кв. м. Оно расположено в центре города. Дополняют граффити информационные таблички, расположенные рядом с рисунком, благодаря которым можно узнать о дальневосточной кошке и внести свой вклад в спасение редкого хищника.

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная дикая кошка планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось около 35 особей этого хищника, зверь находился на грани исчезновения. Благодаря открытию в 2012 году национального парка "Земля леопарда" популяцию удалось значительно увеличить. Сейчас здесь обитает более 125 взрослых особей.