На выставке "Россия" представили спектакль "Сказки древнего Алтая"

Для музыкальных композиций были подобраны звуки алтайской природы и голоса животных

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Алтайский край представил театрализованное представление "Сказки древнего Алтая" на выставке-форуме "Россия" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

"Студия танца Larisa Dance Show представила на выставке "Россия" театрализованную программу "Сказки древнего Алтая". Спектакль позволил зрителям почувствовать дух и силу нашего удивительного региона. В специально разработанных и изготовленных для программы образах танцоров и музыкантов использованы элементы национальных костюмов, этнографические орнаменты, имитация природных материалов", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что для музыкальных композиций также были подобраны звуки алтайской природы и голоса животных: марала, лебедей-кликунов, птиц Алтайского края. Видеоконтент включил в себя живописные виды природы, которые исполнители постарались гармонично сочетать с современными 3D-эффектами, анимационными элементами и хореографией.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.