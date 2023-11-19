19 ноября, 14:38
Международная выставка-форум "Россия"

На выставке "Россия" представили спектакль "Сказки древнего Алтая"

Для музыкальных композиций были подобраны звуки алтайской природы и голоса животных

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Алтайский край представил театрализованное представление "Сказки древнего Алтая" на выставке-форуме "Россия" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Читайте также
История всероссийских выставок

"Студия танца Larisa Dance Show представила на выставке "Россия" театрализованную программу "Сказки древнего Алтая". Спектакль позволил зрителям почувствовать дух и силу нашего удивительного региона. В специально разработанных и изготовленных для программы образах танцоров и музыкантов использованы элементы национальных костюмов, этнографические орнаменты, имитация природных материалов", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что для музыкальных композиций также были подобраны звуки алтайской природы и голоса животных: марала, лебедей-кликунов, птиц Алтайского края. Видеоконтент включил в себя живописные виды природы, которые исполнители постарались гармонично сочетать с современными 3D-эффектами, анимационными элементами и хореографией.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияАлтайский крайМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация