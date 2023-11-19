19 ноября, 14:55
Международная выставка-форум "Россия"

Для посетителей выставки "Россия" приготовили сибирские деликатесы

Среди блюд, представленных регионом, была рыбная кулебяка, ржаной пряник, борщ с брусникой, ростбиф из оленя и омуль, запеченный в вине с папоротником

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Гастрономическое шоу, включающее приготовление и дегустацию деликатесов из сибирских продуктов, представили в день Новосибирской области на площадке форума-выставки "Россия" в Москве. Об этом сообщили в Минпромторге области.

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"Открыли гастрономические представления в "Доме российской кухни". Выступления творческого коллектива ВИА "Белые росы" и настоящие сибирские блюда не оставили гостей выставки "Россия" равнодушными. Маринованная косуля, таежный десерт, нельма и муксун - губернатор Новосибирской области Андрей Травников и министр промышленности Андрей Гончаров лично приняли участие в гастрономическом мастер-классе от шефа Владимира Бурковского", - говорится в сообщении министерства.

Как уточнили ТАСС в Минпромторге региона, гастрономическое представление включало в себя мастер-классы от шеф-поваров ресторанов Новосибирска по приготовлению битой дичи, новосибирской ухи, таежного десерта, а также дегустацию деликатесов из мяса лося, бобра, марала, косули, муксуна, стерляди, нельмы и других локальных продуктов. Среди блюд, представленных регионом, была также рыбная кулебяка, ржаной пряник, борщ с брусникой, ростбиф из оленя и омуль, запеченный в вине с папоротником.

День Новосибирской области проходит на выставке "Россия" в воскресенье. Культурная программа региона представлена концертами, выставками и мастер-классами. На уличной сцене ВДНХ ведущий коллектив новосибирской филармонии, вокальный ансамбль Павла Шаромова, представит песни сибирских композиторов, популярные произведения советской и российской эстрады, а также песню о Новосибирске - подарок от известного композитора Александра Зацепина. В павильоне "Дом культуры" пройдут музыкально-театральное шоу молодежных коллективов Новосибирской области с участием молодых поэтов, студенческого джаз-оркестра, танцевальных коллективов и молодежных музыкальных групп, а также спектакль по мотивам рассказов Сергея Козлова "Ежик в тумане".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияНовосибирская областьМеждународная выставка-форум "Россия"
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