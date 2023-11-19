Колыванский камнерезный завод провел мастер-класс по сбору мозаики на выставке "Россия"

Предприятие также представило изделия из разных пород камней

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Колыванский камнерезный завод, основанный в 1802 году в Алтайском крае, провел мастер-класс по сбору мозаики с логотипом выставки-форума "Россия", а также представил изделия из разных пород камней. Об этом ТАСС сообщила шлифовщик, полировщик изделий из камня завода Надежда Афанасьева.

"Наш Колыванский камнерезный завод проводит мастер-класс на данной выставке по сборке мозаичного панно с логотипом выставки "Россия". Также здесь представлена копия "Царицы ваз", ваза с каменными фруктами, изготовленными из Белорецкого кварцита. Сами вазы сделаны из ревневской яшмы", - рассказала она.

По словам Афанасьевой, в ходе мастер-класса гостям выставки показали, как разводится клей для склейки панно, как происходит сборка, а также рассказали о различных пародах камней и работе с ними. "Наш завод изготавливает множество продукции: это и панно с животными, иконы, сувениры, письменные столы и многое другое", - добавила она, отметив, что изделия завода были представлены на выставке в разделе "Универмаг".

"Колыванский камнерезный завод им. И. И. Ползунова" - первый камнерезный центр Сибири. Основан в 1802 году. За более чем 200-летнюю историю своего существования было изготовлено более 900 значительных произведений. "Царица ваз" - название большой колыванской вазы из зелено-волнистой яшмы, произведение камнерезного искусства, экспонирующееся в Государственном Эрмитаже. Ваза изготовлена 170 лет назад на Алтае.