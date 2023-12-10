Население Чечни за пять лет увеличилось на 100 тыс. человек

Министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев также добавил, что республика занимает второе место в стране с наиболее низким значением показателя общей смертности

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Численность населения Чеченской Республики за пять лет увеличилось на 100 тыс. и составило более 1,5 млн человек. Об этом сообщил на открытии Дня Чечни на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев.

"Благодаря эффективной социальной политике численность населения республики ежегодно увеличивается в среднем на 19 тыс. человек. Главное национальное богатство любой страны - это люди, сегодня население Чеченской Республики достигло более полутора миллионов человек, за 5 лет оно увеличилось почти на 100 тыс. человек. Наша республика занимает первое место в стране по общему коэффициенту рождаемости", - отметил он.

По его словам, регион также занимает второе место в стране с наиболее низким значением показателя общей смертности. "С 2018 года построено и реконструировано 47 объектов здравоохранения. Численность врачей за последние пять лет выросла на более чем 17% и составила 4 370 человек, численность среднего медперсонала увеличилась на 9% и составила более 10 тыс. человек", - рассказал министр.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.