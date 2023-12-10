Делимханов заявил, что Чечня продолжит участвовать в выставках достижений регионов России

Депутат Госдумы отметил, что подобные мероприятия важны для воспитания подрастающего поколения страны

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Чеченская Республика готова и в будущем участвовать в выставках достижений регионов России, поскольку они важны для воспитания подрастающего поколения страны. Об этом сообщил журналистам депутат Госдумы Адам Делимханов после открытия дня республики на Международной выставке-форуме "Россия".

"Данное мероприятие очень важно, потому что здесь представлена вся наша страна, для молодежи особенно, для подрастающего поколения, которые должны знать обычаи и традиции нашей большой страны - многонациональной и многоконфессиональной. Поэтому, как всегда отмечает Рамзан Ахматович [Кадыров], духовно нравственное воспитание подрастающего поколения это самый важный фактор для будущего страны, поэтому наша страна великая. <...> Данное мероприятие очень важно, и поэтому я уверен, что в последующем будет больше развиваться. И будем дальше делать все, чтобы все в нашей стране было прекрасно", - сказал Делиманов, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли Чечня участвовать в подобных выставках в будущем.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.