В Тюменской области заявили, что межвузовский кампус позволит снизить дефицит кадров

Кампус реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Межвузовский кампус с 2028 года позволит Тюменской области конкурировать с крупными городами России за талантливую молодежь и снизить дефицит кадров в регионе. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия".

"Подготовка кадров - это глобальный вызов, который стоит перед страной. Сегодня есть деньги на реализацию проектов, но мы все больше будем сталкиваться с ограничениями по кадрам. Либо нет нужных специалистов, либо нет нужных квалификаций. Мы реализуем принципиальный стратегический проект - строительство межвузовского кампуса. Я уверен, что мы к 2028 году - к моменту создания кампуса - будем конкурентны как регион с другими субъектами РФ, в первую очередь с крупными городами за талантливую молодежь", - сказал он.

По его словам, это произойдет, поскольку молодежь сможет получать конкурентные знания в регионе и находиться в творческой среде. "У наших ребят, которые сейчас уезжают в вузы в другие регионы РФ, будет возможность получить нужные знания, нужную квалификацию, оказаться в нужной среде в самом городе Тюмени, ну и, конечно, мы будем привлекать к себе талантливых ребят из других регионов", - добавил Моор.

Межвузовский кампус в Тюмени реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты", курируемого Минобрнауки России. Проект кампуса предполагает строительство 10 объектов, среди которых учебно-лабораторный комплекс, технопарк, центр поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центр, четыре общежития и гостиница. Их общая площадь - более 167 тыс. кв. м. Кампус вместит почти 5 тыс. студентов. Строительство планируется начать в 2025 году. В 2028 году объект будет введен в эксплуатацию, бюджет проекта составит 32 млрд рублей. Правительство Тюменской области заключило с компанией "Врата Сибири" концессионное соглашение по строительству в регионе межвузовского кампуса, по которому 10% - это средства регионального бюджета, порядка 50% - средства федерального бюджета, около 40% - деньги инвестора.