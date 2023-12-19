Между Коми и НАО в 2026 году начнут строить мост через реку Печору

Он свяжет основные промышленные центры страны с отдаленными северными территориями

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Мост между Ненецким автономным округом (НАО) и Республикой Коми через реку Печору начнут строить в 2026 году. Он свяжет основные промышленные центры страны с отдаленными северными территориями, сообщил глава Коми Владимир Уйба в ходе Дня региона на Международной выставке-форуме "Россия".

"В 2026 году планируем начать грандиозное строительство уникального для нас моста через главную нашу северную водную артерию - реку Печору. Новый мост имеет очень важное стратегическое значение для всего Севера России", - сказал глава республики. Он отметил, что Коми превращается в хаб, который свяжет транспортные потоки севера Европейской части России, Северо-Восточной Сибири с промышленными центрами страны. Автодорога Сыктывкар - Нарьян-Мар, по ходу движения которой будет построен мост, соединит два северных региона - Коми и НАО. Ее строительство стало возможным благодаря комплексному плану модернизации инфраструктуры, утвержденному президентом России.

Протяженность моста составит предварительно более 2 километров, он является ключевым связующим звеном дороги Сыктывкар - Нарьян-Мар. Оно необходимо, чтобы у северных территорий Коми и Ненецкого автономного округа имелась постоянная круглогодичная автомобильная связь со страной, и местные жители не зависели от паромов и зимников. Ненецкий автономный округ на сегодня не имеет постоянного наземного сообщения с другими регионами страны. Трасса имеет стратегическое значение для Коми, НАО и всего Русского Севера, поскольку соединяет северные города, основные промышленные центры регионов, месторождения, удаленные территории.

В апреле 2023 года вице-премьер Коми Эльмира Ахмеева сообщила, что строительство моста оценивается в 36 млрд рублей. Ведется разработка проектно-сметной документации, в федеральном бюджете на проект зарезервировано почти 2 млрд рублей. По словам Ахмеевой, правительство республики продолжит работу с федеральным центром по софинансированию данных работ после получения положительного заключения экспертизы по документации.

Объект включен в федеральный перечень мероприятий на 2023-2027 годы с финансированием из федерального бюджета.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.