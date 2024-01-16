В Северной Осетии построили по нацпроекту детсад на 280 мест с бассейном

На торжественной церемонии открытия присутствовал глава региона Сергей Меняйло

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 января. /ТАСС/. Детский сад с бассейном на 280 мест открыли в поселке Заводской Северной Осетии по нацпроекту "Демография". Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Дошкольное учреждение рассчитано на 280 мест. В настоящее время идет набор детей - на сегодняшний день зачислено 33 ребенка. В новом двухэтажном здании есть все для комфортного пребывания и всестороннего развития детей: большой спортивный зал и помещение для музыкальных занятий, просторный пищеблок, 15 групп, в том числе ясельная. И главный сюрприз для дошколят - плавательный бассейн", - говорится в сообщении.

На торжественной церемонии открытия присутствовал глава региона Сергей Меняйло. Он высоко оценил созданный в рекреационной зоне детского сада национальный уголок, где собраны предметы осетинского быта и народные музыкальные инструменты. В планах у руководства дошкольного учреждения открыть тематический уголок, посвященный жизни и творчеству поэта, основоположника литературного осетинского языка Коста Хетагурова.

Он поручил привлекать в детские сады на практику студентов хореографических отделений для обучения детей осетинским танцам.