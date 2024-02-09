Родные просторы: как художница из Литвы сменила Европу на виды Камчатки

Неожиданно для многих поиски себя для молодой художницы Марии Медведевой, объехавшей полмира, прекратились на Камчатке. Удивительно, но в совсем не открыточном Петропавловске-Камчатском она чувствует себя дома и умеет подмечать красоту в каждом метре провинциального постсоветского города. Ему — характерному, с налетом океанской соли и обдуваемому со всех сторон ветрами — Мария Медведева посвящает свои работы

"Я сегодня победила Госуслуги. Спустя три года жизни в России я наконец могу начать пользоваться электронными государственными услугами", — делится нечаянной радостью литовско-русская художница Мария Медведева, которая локализуется на Камчатке. Непривычное для уха слово "локализуется" Мария использует сама, будучи уверенной, что "человека цепями никто нигде не держит, человек способен быть где угодно".

"Уехать куда-то далеко"

Мария родилась и выросла в Литве, в русскоговорящей среде, и детство будущей поклонницы самого восточного региона России прошло в занятиях музыкой и живописью. Изучению партитур она, кстати, отдавала бóльшую часть времени, а живопись была лишь приятным дополнением в ее творческом развитии. После 10-го класса девушку ждала консерватория в Нидерландах, работа там в музыкальной группе, путешествия в компании людей, близких по духу, джазовые вечера, выступления, переезд в Лондон… и смена деятельности с творческой — на офисную.

"Я поняла, что не хочу больше выступать ночами, не хочу зарабатывать деньги музыкой, — рассказывает художница. — Тогда я уже жила в Лондоне, сменила концертные платья на офисные воротнички и много раз прокручивала в голове момент, когда наконец-то окажусь в России".

В семье Марии говорили на русском языке, а во дворе с ребятами она общалась на литовском языке. Естественно, в детстве у нее возник вопрос, кто она по национальности? Мама ответила, что русская. И уже в осознанном возрасте художница, конечно, решила посетить Россию, чтобы иметь хоть какое-то представление о стране.

Свою мечту Мария выполнила в 2017 году, и Москва впечатлила литовскую художницу невероятным простором. Только выйдя из здания аэропорта, она отметила, что здесь "много людей и много места". Но знакомиться с Россией из окон столичных отелей девушка не захотела, а сразу отправилась по Транссибу до Владивостока, потом на Кавказ, а дальше — на далекую туманную Камчатку.

"Мне так хотелось уехать куда-то далеко, что я просто взяла карту России и увидела затерянный в Тихом океане полуостров Камчатка. Девять часов полета, и я оказалась в удивительном месте, где отовсюду открываются виды на вулканы, — говорит Мария. — Из аэропорта ехала на обычной маршрутке, жадно впиваясь глазами в окружающую меня красоту. Прожила две недели в гостевом доме, из окон которого открывался обзор на Авачинскую бухту. Много гуляла. Много думала. Здесь снега по колено, прохладно, поэтому мысли звенящие и чистые. Здесь дышится легче. Здесь мои бесконечные поиски себя временно прекратились".

© Личный архив Марии Медведевой-Соломенской

Когда первые эмоции от отпуска на краю Земли чуть схлынули, Мария занялась поиском подходящих для себя вакансий. Удивительно, но при поиске вакансий в интернете она нашла только одно предложение для преподавателя английского языка. Марии на том конце провода ответили почти сразу, и быстро достигнутые договоренности с работодателем только укрепили ее желание как можно скорее переехать на Камчатку. К слову, сделать это человеку без российского гражданства, учитывая большое количество военных баз на полуострове, не так-то и просто.

"Я вернулась в Лондон на восемь месяцев, закрывала там все свои дела, бесконечно готовила пакеты документов, но бюрократические отказы приходили мне снова и снова, — рассказывает художница. — В сентябре 2018 года моя нога снова ступила на камчатскую землю, и поехала я уже не в открыточный гостевой дом с хрустящими от чистоты белыми халатами и полотенцами, а в обычную хрущевку. Впрочем, мои неподдельные эмоции и бесконечные "вау" и это не перебило. Я каждый день искренне восхищаюсь местом, в котором живу".

Следуя внутреннему локатору

Во время беседы Мария несколько раз настойчиво повторяла, что ее совсем не смущают ни серые панельные пятиэтажки, ни ухабистые дороги, ни съемные квартиры без дизайнерского ремонта. По ее словам, именно на Камчатке у нее включился внутренний локатор, который позволил притянуть в жизнь своих людей.

"Я начала ходить в горы, скитуры, кататься на сноуборде. Все это настолько не было похоже на мою предыдущую жизнь, что я решила дать себе и своему давнему увлечению живописью еще один шанс, — делится сокровенным художница. — Это случилось год назад, и сегодня более 20 работ уже проданы. Часть из них посвящена пятиэтажкам Петропавловска-Камчатского — вот такому необычному источнику творческого вдохновения".

Пятиэтажки в картинах Марии Медведевой — не серые постапокалиптические панельки, какими их привыкли видеть многие. В окнах этих домов отражаются вулканы, летящие ввысь чайки и яркое солнце, а сами хрущевки украшены разноцветием вещей, заботливо вывешенных жильцами на продув семи ветрам.

"Я ни в одном городе мира не видела, чтобы люди сушили белье на веревках между домами, как это делают на Камчатке, — искренне удивляется местному колориту девушка. — Это ведь гирлянды, флажки, это поднимает настроение и заставляет улыбнуться. Мне захотелось запечатлеть Петропавловск-Камчатский именно таким, хотя мне многие говорили, что Камчатку нужно смотреть не из города. В корне не согласна с этим расхожим мнением. Как мы помним — красота в глазах смотрящего".

© Личный архив Марии Медведевой-Соломенской

Картины Марии Медведевой покупают и в России, и за границей — так камчатские панельки обретают новый дом. Занялась художница и производством сувенирной продукции. Ей удалось открыть в России ИП и выйти замуж за жителя Камчатки — так к ее очень русской на слух фамилии добавилась еще одна часть, и Мария Медведева стала Марией Медведевой-Соломенской. Теперь она открывает для себя уголок на самом востоке карты России, уже опираясь на надежное мужское плечо.

"Так уж получилось, что я живу в самой восточной точке России — на Камчатке, а моя сестра в самой западной — в Калининграде, — говорит Мария. — Вот так и обрамляем мы собой необъятную страну, которой я благодарна за место — источник моей силы".

Ульяна Лавцевич