На Приморской набережной Сочи проведут строительство глубоководных волноломов

Это инновационный для города механизм берегозащиты

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Строительство глубоководных волноломов в Сочи впервые проведут в районе Приморской набережной, это инновационный для города механизм берегозащиты. Об этом сообщил мэр Алексей Копайгородский в Telegram-канале после совещания с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, находящимся в командировке в Сочи.

"Сегодня в Сочи с рабочим визитом находится министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин. <…> Представил Иреку Энваровичу инновационный для Сочи механизм берегозащиты. Строительство глубоководных волноломов впервые реализуем на Приморской набережной. Проект ее модернизации прошел общественные обсуждения, одобрен государственной экологической экспертизой", - написал Копайгородский.

По его словам, глава Минстроя также осмотрел новый детский сад в микрорайоне Северная Бытха на 300 мест, строительство которого завершено по нацпроекту "Жилье и городская среда", в настоящее время идет оснащение дошкольного учреждения. В том же социальном кластере продолжаются работы по возведению школы на 1100 учеников. "Готовим к открытию большую школу в Министерских Озерах. Здесь внедрили современные технические решения. На эксплуатируемой кровле организовали прогулочные пространства. Всего в работе стройкомплекса Сочи на разных стадиях 48 объектов образования", - добавил Копайгородский.

Он рассказал министру о ходе исполнения федеральных программ развития коммунальной инфраструктуры. Проектирование по всем крупным действующим комплексам водоочистки Сочи ведутся поэтапно, отметил Копайгородский. "В целом документация готова на 70%, отдельные разделы уже проходят госэкспертизу. По комплексной программе начали строительство трех объектов водоснабжения и водоотведения. По восьми разработана проектная документация, еще шесть выходят из экспертизы. По ним планируем начать строймонтаж во втором квартале", - уточнил мэр.