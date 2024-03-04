Выбор сделан. О досрочном голосовании в прифронтовом селе Херсонской области

Село Великая Благовещенка Херсонской области — в 30 км от Днепра. Из-за труднодоступности и возможных обстрелов со стороны ВСУ выборы президента РФ здесь начались досрочно — 27 февраля. Кроме избирательного участка, члены участковой избирательной комиссии (УИК) организовали подомовой обход, предлагая жителям проголосовать прямо у калитки. Почти со всеми говорят на суржике — смеси украинского и русского. Мы прошли по селу вместе с УИК и спросили местных, чего они ждут от будущего президента

Дороги на Великую Благовещенку если не убиты, то тяжело ранены. Чтобы добраться до села, мы поначалу долго обсуждаем по телефону с местными, какой путь выбрать, и даже на самой приличной колее автомобиль артачится, словно встревоженный конь. Тем удивительней, что даже в деревнях на своих двоих ходят разве что гуси. Из-за больших расстояний между селами тряска в кабине все-таки лучше пешего маршрута. Правда, случись непогода, можно легко застрять прямо на глазах у любопытных диких фазанов, которые в этих краях встречаются чаще, чем голуби.

"На этот случай у Светланы Николаевны (Светлана Власюк, глава Великоблаговещенского сельского поселения — прим. ТАСС) есть трактор", — улыбается при встрече Виктория Алексашева, замначальника отдела внутренней политики Великоблаговещенского территориального поселения. Именно ее голос помогал нам благополучно проехать там, куда без четырех колес нечего и соваться.

На часах 10:30, стационарный участок для голосования откроется лишь через полтора часа, когда мобильные группы вернутся с подомового обхода, объясняет Виктория Владимировна и смотрит на время: "С утра стараемся по окраинам проехать. Если хотите, успеваем с ними прогуляться".

Північна

Одну группу застаем на северной окраине села, где две хрупкие девушки с ящиком для голосования и стопкой бумаг ждут односельчанина, пока тот ходит за паспортом. Очень многие жители говорят по-украински. "Що це таке у нас?" — склоняется над документами одна. "Це у нас Північна", — отвечает другая и переводит для нас — улица Северная.

Хозяин дома, мужчина с казачьими усами и в рабочей куртке нараспашку тем временем возвращается со свежим паспортом гражданина России и спрашивает, может ли жена тоже проголосовать — ее российский паспорт пока в Геническе, на оформлении ИНН. "А ксерокопії немає вдома?" — поворачивается он к супруге, когда та выходит со двора.

"По украинскому паспорту можно, если прописка есть. Если паспорт выдали до 30 сентября 2022 года", — говорит по-русски с легким местным говором девушка из избирательного участка и сразу получает на руки документ с синей корочкой. Хозяйка дома ставит галочку в бюллетене, а девушки отворачиваются, чтобы не влиять на выбор.

"Настроение у людей положительное. Есть, конечно, негатив, но это малая часть. Пока хорошо все, а дальше будет видно", — говорит по пути к очередному дому одна из представителей мобильной группы УИК. Чтобы не рисковать, сборщики бюллетеней стараются не заходить в дома, даже если их приглашают. Исключение делают для тех, кто по состоянию здоровья не может покинуть родные стены.

Улица Северная, несмотря на солнечную погоду, безлюдна — многие уже ушли голосовать на участок в центр, поэтому каждый двор поначалу встречает лишь лаем собак. Нет собаки — считай, что дома никто не живет. У следующего дворика, где из-за забора на нас басит пес, девушки дуэтом нараспев кричат: "Хозяева!" Затем одна ставит ящик на старую скамейку и вздыхает: "В следующий раз рупор возьмем".

К гостям выходит старичок в зеленой ветровке, бережно берет бюллетень и склоняет над ним голову. "Я нэ бачу", — поднимает он глаза, которым не поддается мелкий шрифт, и представитель УИК неспешно зачитывает ему фамилии кандидатов, ведя указательным пальцем сверху вниз. Избиратель сразу оживляется и начинает аккуратно выводить отметку.

Пока мобильная группа идет дальше, фотограф просит остальных притормозить, чтобы запечатлеть их шествие. "Напоминает "Неуловимых мстителей", сцену с уходом в закат", — проверяет он получившиеся кадры. Виктория Владимировна подхватывает: "А вы знали, что этот фильм возле нашего села снимали, в Каирах? Вам там любой расскажет, вся деревня в массовке была".

"Я картошку перебирала", — показывает покрытые землей ладони старушка в косынке и сразу спешит в хату за паспортами — своим и деда, пока тот озирает гостей, опираясь на ограду. Вернувшись через несколько минут, усаживается на лавочке, а девушки присаживаются на корточки рядом, чтобы записать паспортные данные. Виктория Владимировна, которая устроила нам экскурсию, теперь с тревогой смотрит на часы — время близится к 12, а к этому моменту мобильные группы должны вернуть списки избирателей для голосования на стационарном участке. Миновав еще два дома, решаем идти к основному месту сбора сельчан.

"Ну все, добре"

Основной участок в селе приготовили на центральной улице, табличка на одном из домов поясняет: "Вулиця Миру". У мемориала односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, под присмотром высеченного из гранита советского солдата уже собрались несколько десятков жителей. Белую ткань кабинки для тайного голосования треплет ветер, Олег Газманов из музыкальной колонки провозглашает: "Россия, Россия — в этом слове огонь и сила".

"Песни мы поем и на русском языке, и на украинской мове. Ненастоящий этот конфликт на языковой почве", — присаживается со мной на скамейку Светлана Власюк — она свой выбор сделала как раз к нашему приходу. Вопрос про языки возникает будто сам собой — в бюллетенях все на русском.

"Мой старший сын 2006 года, он еще в первом и втором классе учил русский язык, это потом уже на Украине началось какое-то ярое отрицание. У нас все люди понимают и русский, и украинский, в этом у нас проблемы никакой нет. У нас много людей, которые говорят на русском языке и говорили все время, и все их понимали. Это только во благо. Приезжал парень из Башкортостана, он просто умилялся, что мы разговариваем с ним на русском, а потом переходим на украинский. А сейчас звонит, интересуется, как дела, а под конец говорит: "Ну все, добре". Так что мы тоже их просвещаем. Никому это не давало ничего плохого. Значит, тебя больше людей сможет понять", — уверенно говорит Светлана Николаевна, пока Газманова на фоне сменяет Shaman с песней "Моя Россия".

Первое участие в выборах президента России, признается глава, и для простых жителей, и для администрации очень волнительно, но Светлана Николаевна не сомневается, что победитель будет достойный.

"Мы тоже стараемся помочь. В принципе, про людей знаем все, знаем проблемы, по мере сил стараемся их решить. Если сами не можем, ищем того, кто может поспособствовать. Сейчас проводится огромная работа по гуманитарной помощи пенсионерам, категорийным гражданам, по выдаче социального угля", — перечисляет глава поселения.

Скорейшего мира

Через час очередь на стационарном участке заканчивается, но бабушки и молодежь не спешат расходиться — общаются на скамейках, обнимают друг друга, смеются. Об обстрелах никто не тревожится — в последний раз в здешние места снаряд прилетел летом прошлого года. Говорят, пробил крышу сарая и вскопал там землю. Никто, к счастью, не пострадал.

Пенсионерка Елена Николаевна, немного волнуясь перед журналистами, спрашивает: "Можна я нашою мовою?" Мы киваем, и она продолжает уже по-украински: "Во-первых, очень бы хотела поблагодарить президента, Владимира Владимировича, дорогого нашего, что он действительно нас поддерживал. Мы никогда не думали, что сможем так жить. Не выживать, а жить как люди".

На вопрос, о чем бы она хотела попросить будущего президента России, отвечает не мешкая: "Вы знаете, хотелось бы, чтобы дороги были у нас, чтобы действительно улучшились дороги, водоснабжение и транспорт, в том числе и железнодорожный".

И напоследок добавляет, что еще пожелала бы "скорейшего мира нам".

Алексей Малашенко