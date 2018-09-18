Русское географическое общество открыло межрегиональный центр развития туризма на Алтае

БАРНАУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Межрегиональный центр по развитию туризма под эгидой Русского географического общества (РГО) открыт в городе-курорте Белокуриха Алтайского края. Центр станет официальным представительством РГО в Сибири, сообщили во вторник в пресс-службе администрации региона.

"Межрегиональный центр открыли на базе филиала Алтайской академии гостеприимства в Белокурихе, возглавил учреждение замгендиректора компании "Курорт Белокурих" Олег Акимов. Центр станет официальным представительством РГО в Сибири. Его работа посвящена продвижению и развитию туристических и рекреационных проектов", - сообщили в ведомстве.

Как пояснил Акимов, создание таких объектов - новый опыт не только для курорта, но и для РГО.

"Мы подготовили офис - это центр по развитию туризма. <…> Для нас важно, чтобы частица РГО была в Белокурихе. <…> Мероприятия уже есть - есть губернаторский грант по очистке скал от надписей, которые оставляют туристы, его выполняют члены РГО, они работали все лето", - пояснил Акимов.

РГО будет поддерживать туристические проекты Алтайского края, в том числе кластеры "Белокуриха", "Бирюзовая Катунь".