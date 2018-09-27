Охлупень и гульбище вологодского историка. Как создать в глубинке свой туристический центр

Игорь Ручин — историк по образованию, отец семерых детей и предприниматель. Свой первый комплекс с домом викингов, ладьей на плаву и кузницей он создал в 2000 году в старинном городе Белозерске

"Кольчуга действительно тяжела, сразу как-то к земле потянуло", — говорит участник туристической группы, избранный ратником князя и одетый в кольчугу весом 15 кг. На голове у него — увесистый шлем с пластиной для защиты носа. "Во многих художественных фильмах можно увидеть, что древние воины постоянно ходят в кольчугах, даже едят и спят в них. На самом деле это не так — постоянно носить такую тяжесть в повседневной жизни невозможно. Кольчуги и шлемы надевали только перед боем", — поясняет Игорь Ручин.

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Многодетная семья Ручиных вместе с единомышленником Николаем Ануровым и при поддержке инвестора создали историко-этнографический комплекс "Сугорье". Они принимают туристические группы, изучают исторические источники, реконструируют древние костюмы, оружие, предметы быта. Обнесенный бревенчатым частоколом "Княжий двор" расположен в Вологодской области, в 15 км от знаменитого Кирилло-Белозерского музея-заповедника, на берегу реки Шексны. Как поясняет Ручин — в том месте, где в Средние века располагалось Сугорское княжество. Охлупень дома твоего "Сугорье" — не реконструкция в строгом смысле, потому что воссоздать древний быт до мелочей очень дорого и крайне сложно. Восстановить древнерусское жилище практически невозможно: почти нет данных, каким оно было на самом деле, ни одного здания не осталось. Есть каменные церкви, но деревянных построек бытового назначения не сохранилось. "Наш проект туристический, поэтому надо сделать так, чтобы и гостям было удобно. Если сделаем двери, какие были в избах в Древней Руси, так через них надо было проходить, согнувшись в три погибели, потому что важно было не выпустить тепло. Нас просто не поймут. Если мы сделаем окна, какие были в Древней Руси, в один венец всего прорубленные, то в помещении будет темно", — объясняет Игорь.

Посетители "Сугорья" получают возможность увидеть и понять, что такое "вежа" (наблюдательная башня в Древней Руси), "охлупень" (конец бревна на крыше, обычно вырезался в виде головы коня, отсюда — конек крыши), "гульбище" (терраса или галерея по периметру здания), "жиковины" (фигурные дверные петли). Здесь рассказывают об особенностях древнерусской архитектуры, которые сочетали сакральный смысл и удобство в быту. В свободное время создатели "Сугорья" работают с историческими источниками. Чаще это удается в межсезонье — зимой и ранней весной, когда туристов мало. "Постоянно приходится расширять свои знания, потому что мы хотим развивать проект дальше. Плюс — у туристов всегда огромное количество вопросов. Мы должны уверенно оперировать достоверными историческими фактами", — говорит руководитель проекта. Путь "из варяг в персы" Свой первый комплекс с домом викингов, ладьей на плаву и кузницей Ручин создал еще в 2000 году в старинном городе Белозерске.

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"Мы были очень ограничены внешними условиями: занимали арендованные помещения на территории Белозерского музея, где кол нельзя было вбить без массы согласований. А местные здания начала и середины XX века совершенно не соответствовали канонам Древней Руси. Наша кузница находилась тогда в отвратительном помещении с осыпающейся штукатуркой, помещение под дом викингов откровенно прогнило, принимать туристов в таких условиях невозможно, хотя туристический интерес был огромный. И мы понимали: если содержание нашего проекта облечь в соответствующую форму, это будет совершенно другой, достойный проект", — рассказывает он. В 2010-м компания из Санкт-Петербурга, которая занимается строительством причалов и обслуживанием речной инфраструктуры, предложила создать комплекс на нынешнем месте, где раньше был грузовой причал. "Инвестору эта идея очень понравилась. Он вложил средства, построил "Княжий двор" на основе серьезного архитектурного проекта, а мы наполнили его соответствующим историческим реквизитом, костюмами, доспехами, оружием, воссозданными нами по научным данным. С 2013 года проект заработал", — рассказывает Игорь.

Игорь Ручин и экспонаты его музея © Наталия Казаковцева/ТАСС

По его словам, именно здесь в древности проходил Великий Волжский путь "из варяг в персы" (Волго-балтийский торговый путь). Эти места описываются в летописях, здесь находится много археологических памятников, на этой территории компактно проживали финно-угры, славяне, скандинавы. "Это дало нам полное право назвать наш комплекс историко-этнографическим. То есть мы изучаем и воссоздаем жизнь и культуру разных народов, которые проживали здесь во времена Древней Руси в XI–XIII веках", — говорит Ручин. Викинги ходили в торговые походы этим путем, нанимались дружинниками местных князей. Сугорские князья под общим знаменем Белозерской дружины принимали участие в Куликовской битве, прославились своими подвигами. Эти воинские традиции создатели "Княжьего двора" всячески поддерживают. Многодетный исторический клуб "Костюм — это как паспорт, визитная карточка человека, ведь одевались в Средневековье не по сегодняшнему принципу "удобно, красиво и функционально", а для демонстрации своего социального статуса. Посмотрев, во что одет средневековый житель, сразу можно было понять, простолюдин это или князь, ратник, замужняя женщина или девица на выданье", — рассказывает Ручин. Жена Татьяна — главный помощник мужа. Это она создает костюмы, шьет их чаще вручную, украшает художественной вышивкой, тесьмой. "Одежду постоянно приходится обновлять — как только появляются новые исторические данные, мы понимаем, что можем сделать лучше, качественней, интересней, богаче", — говорит Игорь.

"Сугорье" развивает уже третье поколение Ручиных: на фото внук Игоря Алексей © Личный архив Игоря Ручина

Еще Татьяна проводит обзорные экскурсии, ведет кассу и часть бухгалтерии. Прием и угощение для туристов, уборка территории — тоже ее забота. У Ручиных семеро детей в возрасте 11–29 лет. Старший сын Дмитрий работает в кузне и занимается техническими вопросами. На фестивале, который проводят в "Сугорье" каждый год в августе, Ручины выступают как семейный исторический клуб. У каждого члена семьи есть свой костюм, дети могут рассказать об этой одежде, из чего она состоит. Что-то они делают своими руками: девочки занимаются вышивкой, мальчики могут держать оружие — стрелять из лука или владеть мечом. Дети понимают, что можно здорово выделяться среди остальных, и очень гордятся, что являются участниками такого коллектива. Мечи и забрала Создатели "Сугорья" сами плетут кольчуги, клепают шлемы, изготавливают воинские щиты, ножи, топоры. "Мечи не куем — это высший пилотаж. У нас нет ни соответствующих инструментов, ни опыта работы. Мечи покупаем в известных мастерских или обмениваемся среди клубов исторической реконструкции. Так же и с украшениями — некоторые вещи делаем в своей кузнице самостоятельно, что-то приобретаем", — рассказывает Игорь. Интерактивные программы для туристов придумываются вслед за появлением туристического объекта. Например, княжеская гридница — помещение в древнерусской княжеской усадьбе для пиров и приема гостей — появилась еще в Белозерске и сначала была просто базой для исторического клуба "Белозерская дружина". Там "дружинники" хранили свои костюмы, оружие и доспехи. Потом стали заходить случайные туристы, проявлять интерес, а реконструкторы — рассказывать и показывать, как изготавливались на Руси, к примеру, шлем и кольчуга, сколько весили, от каких ударов защищали, когда применялись.

Сотрудник историко-этнографического комплекса Николай Ануров и ладья © Наталия Казаковцева/ТАСС

Постепенно здесь сложился музей, а экскурсии возникли в процессе приема туристов, сами собой. "Свои экскурсии мы постоянно меняем — ну невозможно рассказывать одно и то же на протяжении почти 20 лет. Если приезжают кадетские классы, они больше расспрашивают об оружии, доспехах, правилах приема и ведения боя, стратегии, воспитании воинов. Женским коллективам интереснее о древнерусском женском костюме, убранстве, украшениях, быте", — рассказывает историк. Экономика и совесть "Буквально сегодня был огромный теплоход, совершающий круиз по Волго-Балту, а это более 200 человек. Мы разделили их на несколько групп, проводили для них наши живые экскурсии, три часа с ними провели. Когда теплоход отходил, туристы высыпали на палубы и хором скандировали "Мо-лод-цы! Спа-си-бо!". Это дорогого стоит. Наше творчество, прошлое, которое мы воссоздаем, мы считаем своей большой победой", — говорит Игорь. Комплекс ориентируется в первую очередь на прием туристов с теплоходов — их может быть и 500 человек за день. Но может приехать на машине и одна семья из пяти человек, и для нее тоже проводится экскурсия, нужно лишь заранее договориться.