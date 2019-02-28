Примерно как два Ватикана. Где в Псковской области притаилось "райское место"

В России есть остров, по площади совсем небольшой, а по ландшафту и растительности — уникальный: пройдя по нему всего около километра, можно побывать и на севере, и на юге страны

"Псковская Исландия", "маленькая российская Швейцария" — так приезжие иностранцы называют Талабские острова в Псковском озере на границе с Эстонией. "Зимой здесь суровый северный климат, очень непросто выжить, нужна сила духа, здоровье, чем отличались всегда островитяне. А летом острова превращаются в райское место. Только представьте: здесь, на острове Верхнем, собраны все мхи и лишайники, лекарственные травы, которые произрастают на территории России в разных часовых поясах. А у нас на острове это все существует на маленьком клочке земли", — рассказывает ценитель и знаток здешних мест, настоятель Петропавловского храма на острове Верхнем отец Сергий (Демидов). Отец Сергий серьезно увлекается историей и краеведением, а по первому образованию он тренер — учитель физвоспитания, окончил педагогический университет. Владеет также строительными специальностями, что очень ему пригодилось на острове. Но обо всем по порядку. "Благоухает весь остров" Площадь Верхнего — меньше одного квадратного километра, это примерно как два Ватикана, но при этом он самый большой из трех островов, входящих в Талабский архипелаг. "Если пройти по острову от одного берега до другого, как будто попадаешь в разные уголки России, — говорит Сергий. — В северной части реликтовые ели стелются по земле, в западной — смешанный лес, к югу — уже сосны такие, как в Краснодаре или Крыму. У нас есть и песчаные уникальные дюны, и большие цветочные луга, которые можно сравнить с альпийскими: там ароматы невероятные, в мае благоухает весь остров. Это прочувствовать нужно".

Но прежде чем гости отправляются на прогулку по острову, они проходят "инструктаж". Им напоминают, что это региональный памятник природы, здесь нельзя ничего срывать, ломать, вытаптывать и мусорить. А если вести себя осторожно, можно увидеть краснокнижных животных: скопу, орлана-белохвоста, белую цаплю или большого баклана. "Природа островов всегда более уязвима", — говорит доктор биологических наук Анатолий Истомин. — Бедные песчаные почвы, недостаток влаги, повышенная инсоляция, сильные ветры. Талабские острова с мелководьями и песчаными отмелями очень важны для гнездования птиц, для их отдыха и кормежки в период миграций. Здесь орнитологи наблюдают около 80 видов птиц. Встречаются и совсем редкие виды: кулик-сорока, чернозобик, чеграва. Они включены в Красные книги РФ и Ленинградской, Тверской, Новгородской областей, а также в Красные книги сопредельных государств — Латвии, Эстонии и Белоруссии".

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Еще одна природная визитная карточка острова — уникальная еловая роща. Тут на площади, равной примерно половине стадиона "Лужники", растет около 30 тыс. деревьев, среди которых встречаются экземпляры высотой под 30 метров, а диаметром полметра. "В еловой роще располагается многолетняя колония серых цапель. К числу уникальных природных объектов острова можно отнести и реликтовые прапочвы, сформировавшиеся 8–2,5 тыс. лет до н.э. назад в результате подвижек ледникового края, которые практически не прослеживаются на других территориях Псковской области", — пояснил ученый. Владеют ли гости острова научными познаниями о нем или их ведет жажда путешествий, но едут они сюда со всего мира. Паломники из России и США Отец Сергий служит в островном храме почти 20 лет. За это время, вспоминает, кто только ни посещал эти места. Едут со всей России, а также из Эстонии, Латвии, Белоруссии, Бельгии и Швейцарии. В гости приезжал и немецкий пастор, до введения санкций часто гостили французы и канадцы. "Даже, я вам скажу, американца крестил на острове, был такой случай у нас. Это был пожилой человек, который у себя в стране проехал практически все клиники и не получил никакой помощи. Он был ветераном Вьетнамской войны, хирургом, и на старости лет его начали мучить кошмары, он психически очень страдал от этого. И кто-то ему в Америке сказал — поезжай в Россию, к старцам. Он поехал, его благословили креститься на нашем острове, я его с именем Иоанн — а он был Джордж — и покрестил через переводчика, это было интересно", — вспоминает отец Сергий.

Желающих посетить Талабские острова, рассказывает он, с каждым годом все больше: за сезон маленькая "псковская Исландия" принимает более тысячи паломников и туристов. "Преподобный Досифей, старец Николай — люди едут к этим светочам и получают все по вере. Только не думайте, что достаточно просто приехать, чтобы здоровым уехать. Так не бывает. За Христом тоже толпы ходили, а исцелялись единицы. Так и здесь: приезжает, например, группа паломников 40 человек, из них один, может, потом вернется и поблагодарит. Человек приезжает туристом, а может уехать уже паломником. По-человечески к нему отнесись, встреть, покорми, замерз — обогрей, нуждается в слове — скажи слово и благослови его на обратный путь. Этого достаточно, а там Бог свою работу будет делать", — говорит отец Сергий. "Вдали" от большой земли От Талабских островов до материка буквально рукой подать — на катере можно добраться за несколько минут. Однако дважды в год, в период распутицы территория оказывается отрезанной от большой земли на месяц-полтора. Но даже в летнюю погоду и в полный штиль острова не могут принять всех желающих — единственный рейсовый катер, рассчитанный на 24 человека, ходит лишь три раза в день. И когда приезжает несколько больших паломнических автобусов, часть людей вынуждена либо ждать на берегу, либо пользоваться услугами местных жителей, а это дорогое удовольствие.

"На острова добирается лишь малая часть из желающих, и причина тому — отсутствие транспортного плавсредства, которое отвечало бы потребностям всех. Единственный катер — "Талабск", у него маленькая вместимость, многие люди остаются на берегу, с маленькими детьми, в непогоду. Это не на благо нашим островам. Можно привезти и тысячи человек на берег озера, но дальше все остановится", — делится переживаниями отец Сергий. Кроме того, добавляет священник, население островов за последние десятилетия сильно сократилось. Сейчас там проживает всего около 200 человек, из которых на службу почти никто не ходит, если только по большим праздникам. Основной приход церкви — туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова. Они приезжают каждые выходные, в основном летом или весной.

"Была Пасха в прошлом году, и нашим прихожанам из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга на остров было не добраться, потому что была распутица. Обычно на Пасху у нас полный храм. Меня привозило МЧС на катере на воздушной подушке, я был в городе, покупал продукты, а другие люди не смогли добраться. Из 18 человек, прописанных на острове, всего три человека пришли в храм", — вспоминает отец Сергий. Вернуться на остров И все-таки, говорит отец Сергий, в последние годы на острова начали приезжать люди, которые остаются там жить. Перебираются из больших городов целыми семьями, обустраивают дома и ведут хозяйство. "Я могу назвать несколько семей, которые переехали из Москвы и Санкт-Петербурга к нам на постоянное место жительства, завели курочек, гусей, козочек. Живут, и уже не одну зиму, не один год. Такие люди есть и на нашем острове, а еще больше таких людей на соседнем Талабске (Залита). Насытились, видимо, суетой, хочется тишины, и едут", — рассказывает священник. Тем, кто не испугался суровых условий и решился переселиться в "псковскую Исландию", батюшка помогает с жильем. "У нас раньше был маленький домик при храме, где мы паломников размещали, за десять лет у нас есть возможность разместить у себя порядка 50−60 человек одновременно на ночлег, большая есть трапезная почти на 100 человек. Кто захочет остановиться, милости просим, пускай останавливаются, живут, предоставим жилье. Со временем его можно и самим построить, место есть, земля есть. Приезжайте, стройтесь, живите", — приглашает отец Сергий.

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Сейчас на острова перебираются в основном те, кто уже на отдыхе. Они сдают свои квартиры, а живут на островах: кто-то возделывает огород, кто-то разводит домашнюю птицу и даже скот. "Как правило, это люди старшего возраста, ближе к пенсионному. Некоторые живут на пенсию, сдают жилье в городе и на эти деньги живут на островах, потому что, как вы понимаете, работы нет. У нас есть люди из Петербурга, они завели курочек, козочек, гусей. Молоко у них летом покупают паломники, туристы. И мы, жители, тоже покупаем у них козье молоко. Некоторые, я знаю, и магнитики делают, и травяной чай сушат, собирают его для туристов. Люди стараются", — рассказывает отец Сергий. Принимать паломников отцу Сергию практически все помогают: прибирают в домиках для гостей, готовят еду, ловят рыбу. Если бы инфраструктуру и стабильную работу, мечтает священник. "Есть много молодых семей, желающих сюда переселиться, но для этого должна быть определенная инфраструктура. Желающих очень много, тех, кому до 30 лет. На острове есть земля, выделенная администрацией, и я думаю, может быть, давать эту землю им, чтобы они там срубики ставили, переезжали. Но на это у людей должны быть средства. Я готов помогать, у меня более десяти домиков построено на острове. Я всячески буду помогать и содействовать этому", — говорит отец Сергий.

Он уверен, что постепенно население островов увеличится в разы. "Есть слова батюшки Николая, который говорил, что острова возродятся, что люди из больших городов побегут на острова, — говорит отец Сергий. — Честно говоря, судя по тому количеству, как едут летом, да, я верю тоже, что эти места будут заселены. Для меня как настоятеля, когда ты видишь полный храм, когда люди приходят на исповедь, когда ты говоришь: "Мир всем", — и напротив тебя много людей, это радостно и священнику, и все святые радуются в этот момент". Святые места Талабские острова, рассказывает отец Сергий, — это святое место. Здесь две действующие церкви: храм Николая Чудотворца на острове Залита (там долгие годы жил старец Николай Гурьянов, исцелявший людей), и храм Святых апостолов Петра и Павла на острове Верхнем.

В начале XX века, вспоминает священник, жители островов чудесным образом исцелились от холеры. "В писцовых книгах сказано, что в 1903 году плотники не успевали делать гробы, так умирало много людей от холеры. И была явлена икона Матери Божьей "Благодатное Небо", с этой иконой островитяне ходили три дня вокруг одного и другого острова. После этого болезнь отступила и люди построили в благодарение Богу по приделу к храмам на двух островах", — говорит настоятель. И тут же добавляет: Петропавловский храм уникален и сам по себе. Он основан в XV веке, чуть позже здесь появился мужской монастырь. Причем братия состояла в основном из бывших разбойников, обитавших на острове. Обратил их в покаяние и основал обитель Досифей Верхнеостровский. Мощи преподобного до сих пор не обретены и хранятся где-то за одной из стен подземного храма, который нашли лишь в конце 1990-х годов. Это произошло случайно, когда отец Сергий вместе с помощниками при реконструкции основного здания наткнулся на небольшой лаз, уходящий вглубь земли.