Большая вода. Как снизить риски половодья в Арктике

В 2018 году теплая весна в Якутии привела к масштабным паводкам. В этом году власти предусмотрели финансовый резерв на ликвидацию последствий и готовятся к стихии за несколько месяцев

Власти Якутии уже начали подготовку к весеннему половодью, так как толщина льда на реках превышает норму. Паводки возможны в двух городах на реке Лене — Ленске и Якутске и в северных городах Зырянке и Среднеколымске, расположенных на берегу Колымы. О том, как в регионе готовятся к большой воде и можно ли точно спрогнозировать ледовые заторы и вероятность подтопления, — в материале ТАСС. Многое предсказать нельзя Ледовые явления прогнозировать практически невозможно, ведь у наводнений есть две составляющие — количество воды и ледовые заторы, говорит гидролог, научный сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН Никита Тананаев. "Мы можем примерно оценить, сколько воды будет течь. Хотя и это сложно. Когда будет таять снег, в реки попадет столько воды, сколько ее сейчас в снежном покрове на всей территории бассейна", — рассказывает гидролог. Однако полученные данные не могут быть точными из-за обширности бассейна реки Лены, ведь только в районе Якутска его площадь — почти миллион кв. км. "Метеостанций не так много, а получившиеся на некоторых точках данные распространяются на всю территорию. Много ошибок. На конкретной местности это правильно, но они не дают полной и достоверной картины на весь регион. Особенно сложно в горах: там выпадает больше всего осадков, но очень многое зависит от высоты местности, ветров, а также от того, южный склон или северный", — говорит он. Влияет и температура воздуха непосредственно перед ледоходом. "Очень важно — какая весна. "Дружная весна" — предвестник большой воды. Это когда в начале весны много солнца, снег и лед интенсивно тают", — объясняет ученый. К тому же многое зависит и от того, какой была осень, как замерзала почва. Если поздней осенью было много дождей, то это тоже плохой сигнал: почва накапливает большой объем влаги. "То, что никак нельзя предсказать, — это вероятность заторов, — говорит гидролог. — Например, для Якутска опасны все заторы, которые образуются ниже по течению Лены, на подходе к устью реки Алдан. Русло мелкое, много песков. На этом промежутке десять опасных участков. На каком-то из них затор возникнет на 100%. Самый худший сценарий — когда затор происходит на каждом участке, лед, накапливаясь, к третьему-четвертому участку может достичь таких объемов, что это будет опасно для Якутска", — добавляет ученый.

Описание Небольшие якутские села не защищает дамба, поэтому они регулярно страдают от разлива рек © Максим Григорьев/ТАСС

Однако если Якутск защищен высокой дамбой, то маленькие села на побережье Лены — нет. Северные территории в бассейне рек Индигирка и Алазея в последнее время наиболее подвержены риску наводнений. "Об этом свидетельствуют данные со спутника GRACE, основная миссия которого — изучение земного поля силы тяжести. Данные об отклонениях силы тяжести от средней величины, как установили ученые, можно использовать для приблизительного расчета общей массы воды в речных бассейнах. Оказалось, что, в отличие от других северных рек, в бассейнах Индигирки и Алазеи количество воды увеличивается год от года. Возможные причины — увеличение толщины слоя сезонного протаивания и содержания воды в нем, а также рост количества осадков и возрастание площади и объема термокарстовых озер", — рассказал ученый. Опыт зарубежных коллег Никита Тананаев, будучи членом рабочей группы Северного Форума, побывал на Аляске (США) и севере Канады, которые наравне с регионами России страдают от весеннего половодья. У каждой страны есть свои методы борьбы со стихией. Например, в США и Канаде выполняют разовые взрывные работы во время особенно сильного ледохода после согласований с рыбинспекцией. "Там считают, что большую часть финансирования целесообразнее выделить на ликвидацию последствий наводнения, чем на предотвращение", — поясняет гидролог.

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Среди плюсов североамериканского опыта он называет налаженную систему мониторинга с помощью спутниковых снимков. Работа происходит в режиме реального времени — круглосуточно. На Аляске этим занимается агентство по гидрометеорологии. "Есть специальная программа, разработана модель. Сидит человек по восемь часов. Как диспетчер в авиации, перед глазами карты, модель, если что-то появляется, он ее обновляет, дает прогноз. Все это в открытом доступе, онлайн. Они могут дать только предупреждение, дальше подключаются местные власти и некоммерческие организации», — говорит эксперт. В период половодья в Канаде нанимают частную компанию, которая отслеживает развитие ледохода. "Они берут космические снимки через час после того, как они были сделаны. В течение следующего часа их обрабатывают, к концу второго — делают схемы неровностей льда. Там, где лед ровный, ничего не происходит. Отслеживается развитие ледохода. Если где-то лед заторосился, это сигнал к действию. Как только опасность проходит, они переключаются на другие задачи", — пояснил он. Преимуществом нашей страны ученый считает хорошую подготовительную работу региональных властей, систему подготовки к наводнениям и ликвидации последствий ЧС. "Такого, как в Якутии, нет нигде. То, как федеральные, региональные и местные власти, экстренные службы реагируют — это большой плюс". В качестве мер для минимизации последствий половодья ученый предлагает поднимать дома на высокие сваи, а также засаживать луга растениями, которые испаряют много воды. Как не потерять компенсацию Еще одна проблема состоит в том, что эффективность некоторых методов подготовки к половодью сложно оценивать, говорит эксперт. Если мероприятия проведены, а затора не было, — сложно доказать, что его не было именно благодаря этим мероприятиям, а если был — то, что они неэффективны. Половодье 2018 года в Якутии оказалось сильнейшим за последние годы, совокупный ущерб от него превысил 1,4 млрд рублей. Пострадали более 60 населенных пунктов в 15 районах и на территории городского округа Якутска. Всего были затоплены порядка 1,5 тыс. жилых домов. Подготовка к стихии здесь начинается за несколько месяцев. В феврале-марте составляется примерный прогноз и перечень сел и городов, которые могут оказаться в зоне затопления. В этом году это могут быть более 130 населенных пунктов в Якутии с населением свыше 47 тыс. человек.