Большая вода. Как снизить риски половодья в Арктике

Власти Якутии уже начали подготовку к весеннему половодью, так как толщина льда на реках превышает норму. Паводки возможны в двух городах на реке Лене — Ленске и Якутске и в северных городах Зырянке и Среднеколымске, расположенных на берегу Колымы. О том, как в регионе готовятся к большой воде и можно ли точно спрогнозировать ледовые заторы и вероятность подтопления, — в материале ТАСС.
Многое предсказать нельзя
Ледовые явления прогнозировать практически невозможно, ведь у наводнений есть две составляющие — количество воды и ледовые заторы, говорит гидролог, научный сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН Никита Тананаев.
"Мы можем примерно оценить, сколько воды будет течь. Хотя и это сложно. Когда будет таять снег, в реки попадет столько воды, сколько ее сейчас в снежном покрове на всей территории бассейна", — рассказывает гидролог.
Однако полученные данные не могут быть точными из-за обширности бассейна реки Лены, ведь только в районе Якутска его площадь — почти миллион кв. км. "Метеостанций не так много, а получившиеся на некоторых точках данные распространяются на всю территорию. Много ошибок. На конкретной местности это правильно, но они не дают полной и достоверной картины на весь регион. Особенно сложно в горах: там выпадает больше всего осадков, но очень многое зависит от высоты местности, ветров, а также от того, южный склон или северный", — говорит он.
Влияет и температура воздуха непосредственно перед ледоходом. "Очень важно — какая весна. "Дружная весна" — предвестник большой воды. Это когда в начале весны много солнца, снег и лед интенсивно тают", — объясняет ученый. К тому же многое зависит и от того, какой была осень, как замерзала почва. Если поздней осенью было много дождей, то это тоже плохой сигнал: почва накапливает большой объем влаги.
"То, что никак нельзя предсказать, — это вероятность заторов, — говорит гидролог. — Например, для Якутска опасны все заторы, которые образуются ниже по течению Лены, на подходе к устью реки Алдан. Русло мелкое, много песков. На этом промежутке десять опасных участков. На каком-то из них затор возникнет на 100%. Самый худший сценарий — когда затор происходит на каждом участке, лед, накапливаясь, к третьему-четвертому участку может достичь таких объемов, что это будет опасно для Якутска", — добавляет ученый.
Однако если Якутск защищен высокой дамбой, то маленькие села на побережье Лены — нет. Северные территории в бассейне рек Индигирка и Алазея в последнее время наиболее подвержены риску наводнений.
"Об этом свидетельствуют данные со спутника GRACE, основная миссия которого — изучение земного поля силы тяжести. Данные об отклонениях силы тяжести от средней величины, как установили ученые, можно использовать для приблизительного расчета общей массы воды в речных бассейнах. Оказалось, что, в отличие от других северных рек, в бассейнах Индигирки и Алазеи количество воды увеличивается год от года. Возможные причины — увеличение толщины слоя сезонного протаивания и содержания воды в нем, а также рост количества осадков и возрастание площади и объема термокарстовых озер", — рассказал ученый.
Опыт зарубежных коллег
Никита Тананаев, будучи членом рабочей группы Северного Форума, побывал на Аляске (США) и севере Канады, которые наравне с регионами России страдают от весеннего половодья. У каждой страны есть свои методы борьбы со стихией.
Например, в США и Канаде выполняют разовые взрывные работы во время особенно сильного ледохода после согласований с рыбинспекцией.
"Там считают, что большую часть финансирования целесообразнее выделить на ликвидацию последствий наводнения, чем на предотвращение", — поясняет гидролог.
Среди плюсов североамериканского опыта он называет налаженную систему мониторинга с помощью спутниковых снимков. Работа происходит в режиме реального времени — круглосуточно. На Аляске этим занимается агентство по гидрометеорологии.
"Есть специальная программа, разработана модель. Сидит человек по восемь часов. Как диспетчер в авиации, перед глазами карты, модель, если что-то появляется, он ее обновляет, дает прогноз. Все это в открытом доступе, онлайн. Они могут дать только предупреждение, дальше подключаются местные власти и некоммерческие организации», — говорит эксперт.
В период половодья в Канаде нанимают частную компанию, которая отслеживает развитие ледохода. "Они берут космические снимки через час после того, как они были сделаны. В течение следующего часа их обрабатывают, к концу второго — делают схемы неровностей льда. Там, где лед ровный, ничего не происходит. Отслеживается развитие ледохода. Если где-то лед заторосился, это сигнал к действию. Как только опасность проходит, они переключаются на другие задачи", — пояснил он.
Преимуществом нашей страны ученый считает хорошую подготовительную работу региональных властей, систему подготовки к наводнениям и ликвидации последствий ЧС. "Такого, как в Якутии, нет нигде. То, как федеральные, региональные и местные власти, экстренные службы реагируют — это большой плюс".
В качестве мер для минимизации последствий половодья ученый предлагает поднимать дома на высокие сваи, а также засаживать луга растениями, которые испаряют много воды.
Как не потерять компенсацию
Еще одна проблема состоит в том, что эффективность некоторых методов подготовки к половодью сложно оценивать, говорит эксперт. Если мероприятия проведены, а затора не было, — сложно доказать, что его не было именно благодаря этим мероприятиям, а если был — то, что они неэффективны.
Половодье 2018 года в Якутии оказалось сильнейшим за последние годы, совокупный ущерб от него превысил 1,4 млрд рублей. Пострадали более 60 населенных пунктов в 15 районах и на территории городского округа Якутска. Всего были затоплены порядка 1,5 тыс. жилых домов.
Подготовка к стихии здесь начинается за несколько месяцев. В феврале-марте составляется примерный прогноз и перечень сел и городов, которые могут оказаться в зоне затопления. В этом году это могут быть более 130 населенных пунктов в Якутии с населением свыше 47 тыс. человек.
В этом году для безопасного прохождения ледохода планируют провести подрывы и распиливание льда на реках в 14 районах Якутии.
"Всего планируется зачернить 68 участков объемом 688 га и провести распиловку на десяти участках объемом 58 км на территориях 14 муниципальных образований республики", — рассказали ТАСС в региональном комитете по обеспечению жизнедеятельности населения. Там добавили, что запланировано 47 мест проведения взрывных работ по разрушению заторов льда.
На случай эвакуации населения планируется подготовить 272 пункта временного размещения (ПВР) вместимостью 28,8 тыс. человек. Они будут оборудованы всем необходимым имуществом, снабжены медицинскими средствами.
Наводнение 2018 года выявило многие системные проблемы, которые копились годами. По данным местных СМИ, спустя год более 400 жителей трех сел Усть-Майского улуса не получили в полной мере компенсации за ущерб от половодья из-за проблем со статусом их жилья. Чтобы рассчитывать на помощь, нужно постоянно проживать в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, и быть в нем зарегистрированным.
По этой причине некоторым было отказано во включении в списки получателей компенсации. "Очень многие граждане живут без правоустанавливающих документов на жилое помещение, не имеют регистрации по месту жительства или имеют регистрацию в другом населенном пункте, также не регистрируют своих детей, что приводит в дальнейшем к определенным проблемам по оказанию им какой-либо помощи. Такая ситуация сложилась именно на территории Усть-Майского района", — рассказали ТАСС в госкомитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики.
Дмитрий Осипов