Новгородская область определила четыре вектора развития

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Власти Новгородской области определили четыре направления развития, по которым будет следовать регион в ближайшие годы. В частности, область будет позиционироваться как логистический центр, а Великий Новгород станет "городом-университетом", сообщил в интервью ТАСС губернатор Андрей Никитин.

Андрей Никитин: каждый россиянин должен раз в жизни побывать в Новгородской области

"У нас четыре вектора развития, которые мы сейчас используем. Они не противоречат друг другу, а взаимно друг друга дополняют. С точки зрения базового вектора - это "регион - логистический центр", - сказал он.

Никитин пояснил, что город Валдай находится на середине пути между Москвой и Санкт-Петербургом, также в регионе проходят две федеральные трассы, планируется строительство аэропорта.

"От нас удобно двигаться как на север, так и на юг, удобно к портам Балтики, к границам с Прибалтикой в Псковской области, Москва - тоже недалеко. Поэтому, когда мы говорим о какой-то отраслевой специализации и меня инвесторы спрашивают, кто к вам обычно приходит, я говорю, что все те, для кого логистика в цене товара - это ключевое решение", - отметил Никитин.

Второе направление связано с историей и культурой региона. "Новгород - первая столица, исторический центр России. Это неисчерпаемый ресурс, поэтому мы должны как можно больше рассказывать о Кремле, о Софийском соборе и монетизировать это через туризм", - сказал губернатор.

"Город-университет" и центр активного отдыха

Великий Новгород, по словам главы региона, будет позиционироваться как "город-университет". Никитин отметил, что Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) является опорным вузом и его рейтинги растут.

В 2018 году университет стал одним из победителей конкурса на предоставление господдержки по созданию инжиниринговых центров, а по итогам реализации программы развития НовГУ как опорного вуза в 2018 году вошел в число 15 лучших опорных университетов страны.

"Будем думать, как по определенным направлениям создать у нас серьезный научный центр. Сейчас в целом для северо- западного образовательного кластера вопрос стоит не в конкуренции между вузами, а в конкуренции с Москвой. Поэтому нам отлично удается договариваться с ведущими питерскими университетами и делать совместные образовательные программы", - рассказал Никитин.

Кроме того, в планах развивать регион как центр оздоровления и активного отдыха.

"Для Москвы, для Петербурга таким центром вполне может стать Новгородская область. Валдай, Демянск, Старая Русса - это места притяжения. Мы можем стать даже центром медицинского туризма", - считает губернатор.