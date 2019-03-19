Волшебство бумажных писем. Как школьники Сахалина и Японии стали друзьями по переписке

Японский город Хигасикава расположен в центральной части острова Хоккайдо. В Хигасикаве проживает чуть более 8 тыс. японцев. Так же как и в Анивском городском округе, здесь преимущественно развито сельское хозяйство, правда, огромную популярность имеет и мебельное производство из ценных пород дерева, произрастающих в округе. Здесь появилась своя довольно оригинальная традиция — каждому новорожденному жителю города мэр лично дарит детский стульчик ручной работы местных мастеров, каждый такой стул — предмет искусства и имеет персональный номер и имя владельца.

Небольшой город Анива с населением чуть больше 9 тыс. человек расположен на юге Сахалина в 37 км от областного центра. Основан он в 1886 году и имеет айнское название (айны — древнейшее население Японии, которое также жило на Сахалине и Курилах — прим. ТАСС), которое переводится как "дорога к морскому берегу".

С появлением современных технологий и интернета бумажные письма стали большой редкостью для людей. Электронная почта, СМС, социальные сети лишили необходимости посещать почтовые отделения ради общения с теми, кто находится на расстоянии. Однако, по мнению сахалинских и японских школьников Анивского городского округа и города Хигасикава, именно традиционная переписка дает возможность почувствовать людей рядом и лучше их понимать. Об общении между школьниками двух стран на разных языках — в материале ТАСС.

Хигасикава, как и Сахалин, славится тем, что многие туристы приезжают туда кататься на лыжах. Также в этом городе расположена единственная в Японии школа по изучению японского языка для иностранцев, финансируемая из городского бюджета, все остальные подобные учебные заведения в Японии частные. Интересно то, что в сахалинском Анивском районе расположено единственное в области профессиональное поле для гольфа, которым очень интересуются жители Хигасикавы, и имеется прекрасная спортивная база для развития данного вида спорта.

В октябре прошлого года мэр Анивского района Артем Лазарев и мэр Хигасикавы Ичиро Мацуока провели встречу, в ходе которой достигли ряда договоренностей, в том числе касающихся школьного обмена между городами. Было решено, что российские и японские школьники будут ездить друг к другу в рамках изучения языков, а также в рамках спортивных соревнований по лыжным гонкам и игре в гольф.

Первые письма

Осенью прошлого года Аниву в рамках школьного обмена между городами посетила японская делегация из десяти человек. Тогда-то сахалинские школьники средних классов и придумали начать переписку. Через делегацию анивские дети передали иностранным сверстникам свои конверты. В начале февраля 2019 года на Сахалин пришел ответ.

Читать письма оказалось нелегко, так как лишь одно было написано на английском языке, остальные 23 — на японском. Анивским школьникам потребовалась помощь переводчиков, чтобы разобраться в посланиях новых друзей. На просьбу о помощи откликнулись переводчики сахалинских нефтегазовых и японских компаний, а также ребята, которые самостоятельно изучали японский.

"Мы отдали письма переводчикам, им тоже было сложно, потому что письма были написаны от руки. В интернете общаться было бы быстрее и проще, потому что сообщения можно получать мгновенно, а еще их там же переводить. Но тогда общение не имело бы такой ценности, я думаю, с бумажными письмами ожидаешь большего, их можно украсить по-особенному, как бы почувствовать присутствие человека, лучше его понять, как мне кажется", — поделилась своими мыслями одна из анивских школьниц Екатерина Петрова.

В письмах школьники рассказали друг другу о своих увлечениях, познакомили друг друга с российской и японской культурой. Такое общение оказало большое влияние на сахалинских детей. Теперь многие ребята стремятся изучать японский язык. После истории с перепиской в СОШ №1 городского округа ежегодно будут проводить Дни японской культуры: знакомить детей с традициями, кухней и творчеством Страны восходящего солнца.

Первое живое общение

Теперь анивские школьники пишут свои ответные письма для японских детей, но почтовыми услугами им пользоваться не придется. На весенних каникулах в конце марта группа учащихся, в которую войдут по одному увлекающемуся японским языком ученику от каждой школы Анивского городского округа, впервые отправится в Хигасикаву по программе школьных обменов. С собой анивчане захватят и ответы на письма, чтобы лично вручить их адресатам.

Поездка будет оплачена за счет средств бюджета Анивского округа. Питание, проживание, образовательные и культурные программы спонсируются принимающей стороной. В дальнейшем запланирована поездка японских школьников на Сахалин, однако точные сроки пока неизвестны.

Анна Ом