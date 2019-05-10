Ущерб сельхозугодьям одного из районов Дагестана от ливней и града оценен в 36 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 10 мая. /ТАСС/. Сильный ливень с градом, который обрушился на Гумбетовский район Дагестана 9 мая, нанес сельхозпроизводителям региона ущерб в 36 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики по итогам совещания под руководством главы кабмина Артема Здунова.

"В рамках совещания было доложено, что в четырех населенных пунктах частично пострадали 111 домов. В настоящее время проводится подомовой обход для уточнения нанесенного ущерба. Что касается сельского хозяйства, пострадали побеги насаждений на общей площади более 153 гектара. Предварительная оценка ущерба урожая многолетних насаждений оценивается порядка 36 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Селевые потоки, образовавшиеся после дождей, также унесли в реку Андийское Койсу 12 автомобилей, а также смыли школьную футбольную площадку и канализационный накопитель детского сада в одном из сел. Власти республики намерены возместить нанесенный ущерб.

"Формы возмещения есть у нас по линии Министерства сельского хозяйства и МЧС. Необходимо поговорить с людьми и максимально в короткие сроки оформить документы, необходимые для возмещения", - приводит пресс-служба слова Здунова.

Как сообщалось ранее, в результате ливневых дождей с градом и образовавшихся затем селевых потоков в населенных пунктах Нижний Инхо, Верхний Инхо, Килятль и Читль пострадали около 150 га многолетних насаждений и погибло 50 голов крупного рогатого скота.