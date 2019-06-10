Первый информационный портал для туристов появился в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии запустили первый информационный портал для туристов. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по туризму республики Заурбек Кодзаев.

"Портал размещен на сайте www.visitalania.com, он постоянно будет дополняться информацией, необходимой для туристов. Уверены, что для них сайт станет незаменимым помощником в путешествии по Алании", - сказал Кодзаев.

По его словам, на сайте собрана вся информация о пунктах питания, размещения, в том числе в горах. Помимо фотографий на сайте собраны видеоролики, чтобы турист мог ближе познакомиться с республикой и выбрать интересующий его маршрут. В нем будут отражены туристические маршруты с подробным описанием достопримечательностей.

Кроме того, на портале можно будет узнать о туристических операторах республики, познакомиться с их предложениями и связаться с ними.

Как сообщалось, российский дизайнер Артемий Лебедев разработал для Северной Осетии логотип для формирования республиканского бренда в сфере туризма. Логотип представляет собой семь, как на гербе республики, гор с надписью "Осетия-Алания", допускаются также два варианта с подписью - и "Осетия", и "Алания".

В настоящее время на базе Северо-Осетинского госуниверситета реализуется пилотный обучающий проект за счет средств регионального комитета занятости. Участниками проекта стали 33 человека по специальности "гид-экскурсовод" и девять человек по направлению "руководитель/ управляющий гостиничного комплекса". В будущем проект будет продолжен.

Достопримечательности Осетии

В настоящее время власти работают над созданием всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии "Мамисон", находящегося в 100 км от столицы республики - Владикавказа. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га. Проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км. По планам курорт заработает в 2022 году.