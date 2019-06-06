Первые инвесторы готовы вложить в курорт "Мамисон" в Северной Осетии около 9 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 июня. /ТАСС/. Первые два инвестора готовы вложить около 9 млрд рублей в создание на строящемся курорте "Мамисон" в Северной Осетии гостиниц, развлекательных комплексов. Об этом министр экономического развития Казбек Томаев сообщил во время рабочего визита на объект заместителю руководителя аппарата правительства РФ Анатолию Кириенко.

"В настоящее время два инвестора уже дали предварительное согласие на участие в создании курорта, они готовы там строить гостиницы, развлекательные комплексы", - сказал Томаев. Он пояснил журналистам, что сумма, которую они готовы вложить, составляет около 9 млрд рублей.

По словам Томаева, проектно-сметная документация курорта по инженерным коммуникациям будет разработана к концу 2019 года. На эти цели заложено 120 млн рублей, 100 млн - из федерального бюджета, 20 млн - из республиканского. Ранее на курорте уже была построена подстанция, опоры ЛЭП, водозабор, дорога, но сейчас необходимо реконструировать тоннель и продолжить ремонт дороги, настроить систему водоотведения, а также провести газ к курорту.

Вся инженерная инфраструктура, включая строительство канатных дорог, по предварительным расчетам, обойдется в более 4 млрд рублей.

"Мне все нравится, все красиво. Нужно работать, а мы в свою очередь поможем", - отметил Кириенко.

Как сообщал ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, курорт начнет работать в 2022 году.

О курорте

Мамисон - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии, в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту Мамисон статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га, проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.

В ноябре 2018 года правительством РФ принято решение выделить 100 млн рублей на реализацию проекта курорта. Из бюджета субъекта выделено 20 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. По оценке властей республики, совокупный объем средств, необходимых для создания курорта, составляет 7,5 млрд рублей.